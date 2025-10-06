Киркоров про иск Аршавина о сокращении алиментов: «Не судите, да не судимы будете – это их семейное дело. Есть какая-то причина, может»

Филипп Киркоров не считает нужным осуждать Андрея Аршавина за иск по алиментам.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. У пары трое детей, при этом официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.

«Не судите, да не судимы будете…

Как я сейчас буду комментировать алименты Аршавина и Барановской? Это их семейное дело.

Может, там есть какая-то причина», – сказал народный артист России Киркоров.

Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»