Киркоров про иск Аршавина о сокращении алиментов: «Не судите, да не судимы будете – это их семейное дело. Есть какая-то причина, может»
Филипп Киркоров не считает нужным осуждать Андрея Аршавина за иск по алиментам.
Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. У пары трое детей, при этом официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.
«Не судите, да не судимы будете…
Как я сейчас буду комментировать алименты Аршавина и Барановской? Это их семейное дело.
Может, там есть какая-то причина», – сказал народный артист России Киркоров.
Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Super.ru
