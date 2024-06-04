«Реалу» не нужны продажи после перехода Мбаппе. На Йоро и Дэвиса деньги тоже есть, но переплачивать клуб не намерен

«Реалу» не нужны продажи после подписания Килиана Мбаппе.

Как пишет The Athletic, трансферный бюджет клуба на лето неизвестен, но источники в клубе утверждают, что после перехода никого продавать не потребуется.

У « » также есть деньги на трансфер и , но «Реал» не готов сорить деньгами, учитывая, что контракты обоих истекают в 2025-м.