«Реалу» не нужны продажи после перехода Мбаппе. На Йоро и Дэвиса деньги тоже есть, но переплачивать клуб не намерен

Теги Бавария Лилль бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис деньги Лени Йоро Футбол

«Реалу» не нужны продажи после подписания Килиана Мбаппе.

Как пишет The Athletic, трансферный бюджет клуба на лето неизвестен, но источники в клубе утверждают, что после перехода Мбаппе никого продавать не потребуется.

У «Мадрида» также есть деньги на трансфер Лени Йоро и Альфонсо Дэвиса, но «Реал» не готов сорить деньгами, учитывая, что контракты обоих истекают в 2025-м.

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29 комментариев
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Кстати Регинка, ты не хочешь обновить аватар на смеющегося Мбаппе?
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Ответ yellow boy
Кстати Регинка, ты не хочешь обновить аватар на смеющегося Мбаппе?
Он сейчас забанен.
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Да но усиление защитной линии необходимо. Но поступают хорошие новости, что Начо встретится еще раз с руководством клуба на этой неделе и возможно изменит свое решение и останется еще не сезон. Но если уйдет, центральный защитник необходим. В следующем сезоне игр еще больше и не факт, что центральные защитники не будут получать травмы, плюс Алаба после столь тяжелой травмы с учетом возраста может и не вернуться на свой прежний уровень, да и не известно, как будет играть Милитао.
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Что с лицом, Барса?)
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Перес гений
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Ответ Григорий Геник
Что с лицом, Барса?)
Мурлом в рычаг упёрлись 😂
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Нужен ЦЗ и ПЗ
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Это и есть здоровая экономика.
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0
Перес знает счет деньгам. После приобретения громкого и дорогого игрока он малыми расходами наберёт кошелку качественных игроков на перспективу
+2
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0
Ответ Дядя ТУРА
Ну а по сути кто нужен? Менди и Фран закроют фланг левый, Карвахаль и Васкес правый. Защита центр есть.
Фран на выход. Гуттьереса за 8 млн вернут
+1
-1
0
Ответ Дядя ТУРА
Ну а по сути кто нужен? Менди и Фран закроют фланг левый, Карвахаль и Васкес правый. Защита центр есть.
Вроде же Начо уходит + непонятно в каком состоянии вернётся Алаба. Центральный защ нужен, наверное
+1
-1
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так-то подписной бонус итак свободного агента из Парижа более сотки лямов) так что сроки контракта игроков до 2025-го года - не особый повод для торга)
Так при трансфере тоже подписной бонус есть, только он обычно меньше, чем бонус у СА
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так-то подписной бонус итак свободного агента из Парижа более сотки лямов) так что сроки контракта игроков до 2025-го года - не особый повод для торга)
ПСЖ от этого не легче.
Бавария и Лилль это тоже прекрасно понимают.
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Ответ Григорий Геник
Что с лицом, Барса?)
Откуда столько комплексов, чувак? Неужели до сих пор 🔥 и в кризисный момент клуба решил выплеснуть обиду? Что у тебя с лицом было, когда воспитанники Барсы годами насиловали проект и брали треблы?
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Ответ Зеленский
Продать Франа и купить Гутьерреса Слить Себальоса,Вальехо,Рейньера и подписать какого-нибудь Фернандеша и дешёвого ЦЗ
Вальехо и Рейнера слить можно только, если разорвать контракт. А,за Себальоса хоть копейки получить.
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