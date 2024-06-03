Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Если есть предложение, надо ехать. Раз клуб приобретает футболиста – значит, понимает, как его использовать. Матвей способен стать первым номером»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Валерий Карпин Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Валерий Карпин высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» и сборной России близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.

«Если трансфер состоится, то это круто. Я уже много раз говорил, что если у ребят есть хорошие предложения, то надо уезжать. Понятно, что вы вырываете из контекста. Но если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать.

Кто вам сказал, что он едет вторым? Это вы так думаете. Это ваше мнение. Он способен стать первым номером. Возможно, какое-то время потребуется на адаптацию, скорее всего. Если «ПСЖ» приобретает футболиста, значит, у них есть понимание, как его использовать.

Ко мне за советом он не обращался. С точки зрения адаптации, посоветовал бы ему выучить язык. Мы знакомы с Энрике, если он обратится, то дам ему совет», – сказал главный тренер сборной России.

Сафонов может подвинуть Доннарумму?

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9 комментариев
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Георгич рубит фишку
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Если я хочу услышать умного человека, начинаю читать Карпина
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Валера крутой. С Луисом Энрике запросто может поговорить. И дать совет.
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Скорей бы уже новый сезон
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Катару нужно сказать спасибо
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ПСЖ Сафонова
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Эх, автограф у Мбаппе не успеет взять.
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