Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Если есть предложение, надо ехать. Раз клуб приобретает футболиста – значит, понимает, как его использовать. Матвей способен стать первым номером»
Валерий Карпин высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» и сборной России близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.
«Если трансфер состоится, то это круто. Я уже много раз говорил, что если у ребят есть хорошие предложения, то надо уезжать. Понятно, что вы вырываете из контекста. Но если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать.
Кто вам сказал, что он едет вторым? Это вы так думаете. Это ваше мнение. Он способен стать первым номером. Возможно, какое-то время потребуется на адаптацию, скорее всего. Если «ПСЖ» приобретает футболиста, значит, у них есть понимание, как его использовать.
Ко мне за советом он не обращался. С точки зрения адаптации, посоветовал бы ему выучить язык. Мы знакомы с Энрике, если он обратится, то дам ему совет», – сказал главный тренер сборной России.