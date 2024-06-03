Карпин о Сафонове в «ПСЖ»: «Если есть предложение, надо ехать. Раз клуб приобретает футболиста – значит, понимает, как его использовать. Матвей способен стать первым номером»

Валерий Карпин высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что голкипер « » и сборной России близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.

«Если трансфер состоится, то это круто. Я уже много раз говорил, что если у ребят есть хорошие предложения, то надо уезжать. Понятно, что вы вырываете из контекста. Но если есть предложение из « », надо ехать.

Кто вам сказал, что он едет вторым? Это вы так думаете. Это ваше мнение. Он способен стать первым номером. Возможно, какое-то время потребуется на адаптацию, скорее всего. Если «ПСЖ» приобретает футболиста, значит, у них есть понимание, как его использовать.

Ко мне за советом он не обращался. С точки зрения адаптации, посоветовал бы ему выучить язык. Мы знакомы с Энрике, если он обратится, то дам ему совет», – сказал главный тренер сборной России.

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