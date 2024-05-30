«ПСЖ» оформит трансфер Сафонова в июне (Фабрицио Романо)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

«ПСЖ» объявит о трансфере Матвея Сафонова в июне.

Об этом утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что парижане подпишут вратаря «Краснодара» не раньше 1 июля, когда открывается трансферное окно в Лиге 1.

По данным источника, сделка уже согласована как с «быками», так и со окружением Сафонова.

Голкипер заключит с «ПСЖ» соглашение до 2029 года, сумма трансфера составит 20 млн евро вместе с бонусами.

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38 комментариев
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Ответ kaka10
Честно говоря удивляет выбор именно в пользу Сафонова. Ведь для Энрике важна игра ногами. А в этом компоненте Матвей не так силён. Сколько раз в сезоне Долларума привозил из-за неуверенной игры ногами. Видимо это выбор спортивного директора
Может это выбор лично Нассера в качестве мести Макрону, за то что тот не помог удержать в команде Мбаппе, кто знает кто знает 🤔😄
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Честно говоря удивляет выбор именно в пользу Сафонова. Ведь для Энрике важна игра ногами. А в этом компоненте Матвей не так силён. Сколько раз в сезоне Долларума привозил из-за неуверенной игры ногами. Видимо это выбор спортивного директора
+27
-6
+21
Сафонов оформит трансфер своей девушки в Крым в июне (Фабрицио Романо)
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-7
+17
Ржали над академией Галицкого мол одни бразилы.а его воспитанники уже в топ 5
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Ответ rashnew
И сидеть будет лавке. Лучше бы выбрал какой-нибудь клуб где был бы первым номером.
Ушел бы в условный Зенит - «фу, паспортист лимитчик якорь бросил, ничего ему не надо»

Пошел в гранд европейского футбола - «фу, на лавку пошел сидеть»

Диванные эксперты во всей красе 😂
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Ответ Вячеслав Припузов
Интересно сколько будет получать сам Сафонов по сравнению с Краснодаром, не факт, что намного больше....
ваапще по###
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Ответ Вячеслав Припузов
Интересно сколько будет получать сам Сафонов по сравнению с Краснодаром, не факт, что намного больше....
Да минимум раза в 2 больше. У него в Краснодаре по имеющейся инфе 1.2 млн. евро. Уж на 2,5-3 ляма он рассчитывать может с учётом того что у Наваса была личка в 6 лямов евро.
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Ответ kaka10
Честно говоря удивляет выбор именно в пользу Сафонова. Ведь для Энрике важна игра ногами. А в этом компоненте Матвей не так силён. Сколько раз в сезоне Долларума привозил из-за неуверенной игры ногами. Видимо это выбор спортивного директора
Если бы они взяли реального конкурента для Доннарумы, это нарушило бы микроклимат в команде. Они могли позволить себе либо ветерана какого-нибудь вроде того де Наваса либо молодого, кто согласен сидеть на скамье. Сафонов компромиссный вариант. Он в расцвете сил и без амбиций стать немедленно номером один. Для которого сам трансфер в ПСЖ - это уже гигантский шаг вперед в еврофутбол. Даже если он отсидит 1-2 года на лавке, то, уверен, в будущем у него не возникнет проблем с трудоустройством в крепкий европейский клуб. вин-вин.
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Ответ Serge Vendino
Вряд ли у Энрике такой статус в ПСЖ, что его мнение сильно учитывается при покупке вратаря
При всем отношении к Сафонову, вряд ли он рассматривается как реальный конкурент Доллару, а тут уже мнение Энрике не важно.
Улучшится- сможет претендовать на основу, не улучшится- поедет по арендам, с ПСЖ не убудет
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Ответ che kaif
Ржали над академией Галицкого мол одни бразилы.а его воспитанники уже в топ 5
Один только. Двое других таланта могли бы тоже - но Игнатьев свою карьеру просто просрал по своей глупости, ну а Сулейманов хотя бы в Греции играет, но вряд ли выше прыгнет. Сафонов оказался помимо таланта ещё и хладнокровнее и профессиональнее.
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Успехов Матвею👍🏻
Главное, чтобы не испугался давления!
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Ответ kaka10
Честно говоря удивляет выбор именно в пользу Сафонова. Ведь для Энрике важна игра ногами. А в этом компоненте Матвей не так силён. Сколько раз в сезоне Долларума привозил из-за неуверенной игры ногами. Видимо это выбор спортивного директора
Вряд ли у Энрике такой статус в ПСЖ, что его мнение сильно учитывается при покупке вратаря
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Матвей, не робей!
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Вот когда Париж о трансфере объявит, тогда мы это и обсудим. А пока - одно сотрясение воздуха))
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Там Чалов в Марсель переходит, почему нет инфы ?
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Ответ kaka10
Честно говоря удивляет выбор именно в пользу Сафонова. Ведь для Энрике важна игра ногами. А в этом компоненте Матвей не так силён. Сколько раз в сезоне Долларума привозил из-за неуверенной игры ногами. Видимо это выбор спортивного директора
Вряд ли ПСЖ искал вратаря в основу. Точнее такого, который бы настолько хорошо играл ногами, чтобы Доннарумы у Энрике сразу бы присел на скамейку. Очевидно, Джанлуиджи все ещё воспринимается как основной кипер, но ему нужен хороший бэкап, чтобы и сам не расслаблялся, и если что, резервный бы легко его сменил без потери качества.
Кроме того, сколько не говори про любовь Энрике к игре ногами, но самые эпичные поражения в прошедшем сезоне были из-за проблем в игре вратаря руками и нападающих в завершении.
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круто, что академия Галицкого начинает приносить большие деньги - они год-два на эти 20 лямов жить смогут

надеюсь и Матвей не подкачает и сделает рекламу школе. пусть не сразу, но со временем
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Ответ kaka10
Честно говоря удивляет выбор именно в пользу Сафонова. Ведь для Энрике важна игра ногами. А в этом компоненте Матвей не так силён. Сколько раз в сезоне Долларума привозил из-за неуверенной игры ногами. Видимо это выбор спортивного директора
Нет никакого выбора, для второго вратаря подойдет любой профессионал.
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трансферное окно откроеться и трансфер будет заключен ждать осталось недолго
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Ответ Balt
Один только. Двое других таланта могли бы тоже - но Игнатьев свою карьеру просто просрал по своей глупости, ну а Сулейманов хотя бы в Греции играет, но вряд ли выше прыгнет. Сафонов оказался помимо таланта ещё и хладнокровнее и профессиональнее.
Ну так-то и Сперцян в топ-5 лигу может уехать. Для первых 5 лет выпуска весьма прилично
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Ахаха, логично блин. Ведь июнь уже послезавтра😀
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Интересно сколько будет получать сам Сафонов по сравнению с Краснодаром, не факт, что намного больше....
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Ответ zer
круто, что академия Галицкого начинает приносить большие деньги - они год-два на эти 20 лямов жить смогут надеюсь и Матвей не подкачает и сделает рекламу школе. пусть не сразу, но со временем
Галицкий говорил, что академия обходится 7кк в год
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Ответ расформировать московские кабинеты
Галицкий говорил, что академия обходится 7кк в год
7 лямов евро?
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Ответ Алексей Гусев
7 лямов евро?
Ну не рублей же.
Из этих 20 ещё зарплату за эти года не забудь вычесть))
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Ответ Evgen51Sever
Ну не рублей же. Из этих 20 ещё зарплату за эти года не забудь вычесть))
Какую зарплату? Функционирование академии включает зарплату, перелеты, питание, коммунальные услуги и тд.
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Ответ Ilya_Panchenko
Там Чалов в Марсель переходит, почему нет инфы ?
Вчера была.
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