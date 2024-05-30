«ПСЖ» оформит трансфер Сафонова в июне (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» объявит о трансфере Матвея Сафонова в июне.

Об этом утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что парижане подпишут вратаря « » не раньше 1 июля, когда открывается трансферное окно в Лиге 1.

По данным источника, сделка уже согласована как с «быками», так и со окружением .

Голкипер заключит с « » соглашение до 2029 года, сумма трансфера составит 20 млн евро вместе с бонусами.