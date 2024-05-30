«ПСЖ» оформит трансфер Сафонова в июне (Фабрицио Романо)
«ПСЖ» объявит о трансфере Матвея Сафонова в июне.
Об этом утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что парижане подпишут вратаря «Краснодара» не раньше 1 июля, когда открывается трансферное окно в Лиге 1.
По данным источника, сделка уже согласована как с «быками», так и со окружением Сафонова.
Голкипер заключит с «ПСЖ» соглашение до 2029 года, сумма трансфера составит 20 млн евро вместе с бонусами.
Пошел в гранд европейского футбола - «фу, на лавку пошел сидеть»
Диванные эксперты во всей красе 😂
Улучшится- сможет претендовать на основу, не улучшится- поедет по арендам, с ПСЖ не убудет
Главное, чтобы не испугался давления!
Кроме того, сколько не говори про любовь Энрике к игре ногами, но самые эпичные поражения в прошедшем сезоне были из-за проблем в игре вратаря руками и нападающих в завершении.
надеюсь и Матвей не подкачает и сделает рекламу школе. пусть не сразу, но со временем
Из этих 20 ещё зарплату за эти года не забудь вычесть))