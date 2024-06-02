Филимонов считает, что Сафонов достиг уровня «ПСЖ»: «Он может себя реализовать, лучше принять этот вызов и попробовать. Неплохо, что наши попадают в европейские чемпионаты»

Александр Филимонов высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее информацию о трансфере голкипера «Краснодара» подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

– Какие были эмоции, мысли? Это трансферная политика клубов – « » и « ». Какие мысли? Всю жизнь в футболе, поэтому всю жизнь так и происходит: футболист переходит из клуба в клуб. Это самой собой разумеющееся. Каких-то особых эмоций не было.

Это в принципе неплохо, что наши футболисты попадают в европейские чемпионаты.

– Как вы считаете, Сафонов достиг уровня такого клуба?

– Я думаю, что да. Потому что может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» – это плюс. Определенный вызов, новая страница в его жизни.

Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пробует, пытается, – сказал экс-голкипер сборной России.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие во всех 30 играх Мир РПЛ, на его счету 11 сухих матчей.