Филимонов считает, что Сафонов достиг уровня «ПСЖ»: «Он может себя реализовать, лучше принять этот вызов и попробовать. Неплохо, что наши попадают в европейские чемпионаты»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Филимонов Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Александр Филимонов высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее информацию о трансфере голкипера «Краснодара» подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

– Какие были эмоции, мысли? Это трансферная политика клубов – «Краснодара» и «ПСЖ». Какие мысли? Всю жизнь в футболе, поэтому всю жизнь так и происходит: футболист переходит из клуба в клуб. Это самой собой разумеющееся. Каких-то особых эмоций не было.

Это в принципе неплохо, что наши футболисты попадают в европейские чемпионаты.

– Как вы считаете, Сафонов достиг уровня такого клуба?

– Я думаю, что да. Потому что Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» – это плюс. Определенный вызов, новая страница в его жизни.

Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пробует, пытается, – сказал экс-голкипер сборной России.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие во всех 30 играх Мир РПЛ, на его счету 11 сухих матчей.

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6 комментариев
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В своё время Филя мог бы заиграть в любом клубе ( супер клубе)Европы..
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Филимонов не даст соврать, объективно и по делу ...
Ждём очередного российского обладателя еврокубка после Миранчука, ну и желательно по нарастающей - победителя лиги чемпионов ...
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Ответ Гена от Чебурашки
Посидит в запасе и вернётся. Едет изначально вторым. Нигматулина вспомните. Живой пример сейчас Лунев, постоянно в запасе.
Ну в ПСЖ в запасе посидеть не зазорно , Нигматуллин грел банку в Вероне или где там
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