Александр Филимонов: «Сафонов – голкипер уровня «ПСЖ», думаю. Если появится шанс вытеснить Доннаруму, надо пользоваться. Это вызов и возможность проверить себя»

Александр Филимонов отреагировал на возможный переход Матвея Сафонов в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб близок к соглашению с « » по трансферу российского голкипера. Вчера эту информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

«Думаю, что – голкипер уровня « ». В нашем чемпионате он на виду, на лидирующих позициях, вратарь сборной. Зачем ехать на замену? Есть разные мнения. С одной стороны, можно играть и тренироваться с классными футболистами и расти, с другой, можно тренироваться с ними и не расти. Но все то же самое возможно и с партнерами ниже классом. Все зависит от него, его желания и мировоззрения.

Даже если он не будет играть или его отдадут в аренду, то это опыт, вызов, возможность проверить себя на другом уровне. Если есть такая возможность, лучше проверить себя, чем потом думать, что у тебя был шанс, а ты его не использовал. Поэтому пусть едет и пробует себя.

Может ли он вытеснить Доннарумму? Ничего невозможного нет. Возможно и какие-то форс-мажорные ситуации: травмы, дисквалификации. Если шанс появится, им надо пользоваться», – сказал бывший голкипер «Спартака».