Александр Филимонов: «Сафонов – голкипер уровня «ПСЖ», думаю. Если появится шанс вытеснить Доннаруму, надо пользоваться. Это вызов и возможность проверить себя»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Филимонов Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Фабрицио Романо Футбол

Александр Филимонов отреагировал на возможный переход Матвея Сафонов в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. Вчера эту информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

«Думаю, что Сафонов – голкипер уровня «ПСЖ». В нашем чемпионате он на виду, на лидирующих позициях, вратарь сборной. Зачем ехать на замену? Есть разные мнения. С одной стороны, можно играть и тренироваться с классными футболистами и расти, с другой, можно тренироваться с ними и не расти. Но все то же самое возможно и с партнерами ниже классом. Все зависит от него, его желания и мировоззрения.

Даже если он не будет играть или его отдадут в аренду, то это опыт, вызов, возможность проверить себя на другом уровне. Если есть такая возможность, лучше проверить себя, чем потом думать, что у тебя был шанс, а ты его не использовал. Поэтому пусть едет и пробует себя.

Может ли он вытеснить Доннарумму? Ничего невозможного нет. Возможно и какие-то форс-мажорные ситуации: травмы, дисквалификации. Если шанс появится, им надо пользоваться», – сказал бывший голкипер «Спартака».

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6 комментариев
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Вытеснить Долларуму вполне по силам! Желаю Матвею успехов и удачи!!!
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Уровня ТСЖ
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Все зависит от самого Матвея, как себя проявит в первое время на тренировках, насколько будет хладнокровен в компании звездных игроков
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Ответ Magic13
Вытеснить Долларуму вполне по силам! Желаю Матвею успехов и удачи!!!
Вот и я не понимаю подколов комментаторов. Доннарумма не эталон надежности, в отличии от своего тезки
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