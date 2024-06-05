Юран об РПЛ: «Российские тренеры несильно востребованы. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? Надеюсь, Дегтярев заострит внимание на этом, он патриот»

Сергей Юран высказался об отношении к российским тренерам в РПЛ.

– В последнее время история с российскими тренерами в ближнем зарубежье стала более актуальной.

– Потому что российские тренеры несильно востребованы у нас в стране. Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение. У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально все это видеть.

Понимаю, когда есть еврокубки, и наши клубы приглашают тех, кто что-то выигрывал, чтобы был результат. Но кто к нам приехал и добился какого-то результата? Какое-то наплевательское отношение к своим. Закройте тогда Высшую школу тренеров и дело с концом. Сейчас ситуация, когда мы не в еврокубках – так дайте развиваться российским тренерам. Сербы у нас учились, а теперь приезжают учить нас.

Понимаю, если бы все клубы были частными. Допустим, я хозяин клуба – я хочу так и трачу свои деньги. Но у нас-то бюджетные клубы. Мы тратим бюджетные деньги на зарплаты не своим тренерам, а приезжающим иностранцам.

Есть хороший пример в лице хоккея – отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение.

Сейчас министром спорта стал Дегтярев. Знаю его по работе губернатором в Хабаровске. Надеюсь, Михаил Владимирович заострит внимание на обозначенных проблемах. Он – патриот своей страны, – сказал бывший тренер клубов .

Юран о признании Лички тренером года: «Теперь нужно просто немножко суету навести, чтобы стать лучшим? Семак сделал требл и даже не оказался в тройке. Российских тренеров унижают»