Юран об РПЛ: «Российские тренеры несильно востребованы. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? Надеюсь, Дегтярев заострит внимание на этом, он патриот»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Михаил Дегтярев Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран высказался об отношении к российским тренерам в РПЛ.

– В последнее время история с российскими тренерами в ближнем зарубежье стала более актуальной.

– Потому что российские тренеры несильно востребованы у нас в стране. Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение. У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально все это видеть.

Понимаю, когда есть еврокубки, и наши клубы приглашают тех, кто что-то выигрывал, чтобы был результат. Но кто к нам приехал и добился какого-то результата? Какое-то наплевательское отношение к своим. Закройте тогда Высшую школу тренеров и дело с концом. Сейчас ситуация, когда мы не в еврокубках – так дайте развиваться российским тренерам. Сербы у нас учились, а теперь приезжают учить нас.

Понимаю, если бы все клубы были частными. Допустим, я хозяин клуба – я хочу так и трачу свои деньги. Но у нас-то бюджетные клубы. Мы тратим бюджетные деньги на зарплаты не своим тренерам, а приезжающим иностранцам.

Есть хороший пример в лице хоккея – отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение.

Сейчас министром спорта стал Дегтярев. Знаю его по работе губернатором в Хабаровске. Надеюсь, Михаил Владимирович заострит внимание на обозначенных проблемах. Он – патриот своей страны, – сказал бывший тренер клубов РПЛ

Юран о признании Лички тренером года: «Теперь нужно просто немножко суету навести, чтобы стать лучшим? Семак сделал требл и даже не оказался в тройке. Российских тренеров унижают»

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39 комментариев
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Российские тренеры насильно востребованы. Не развиваются, но бесконечно получают новые назначения)
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Осталось объединиться в профсоюз невостребованных российских тренеров, возглавляемый Мостовым и написать коллективное обращение самому...
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Опять у них везде патриоты
Как же они завидуют иностранным тренерам
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Слушайте, Юран колхозник с примитивнейшим футболом, совершенно не развивающий игроков как футболистов и творцов. Все, кто круто работал либо с молодежью, либо с маленькими клубами - Галактионов, Семак, Федотов - получали шансы в больших клубах. В Крыльях не трогают Осинькина, потому что он именно развивает молодежь. Карпин из человека, не хотевшего стать тренером, доработал до тренера сборной, потому что развивал игроков уровня Осипенко с уровня середняка пердива до нынешнего.

А иностранцы? Я бы с радостью доверил бы клуб Юрану, если бы он удивил с маленьким клубом, как Личка в Оренбурге.
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Ответ Cearvm
Российские тренеры насильно востребованы. Не развиваются, но бесконечно получают новые назначения)
Отличное слово "насильно".
И Юран так же будет насильно впихнут в одну из команд рпл или фнл.
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Юран уже 15+ лет тренером работает, но его так в топ-клуб и не пригласили, хотя за это время кого только не пригласили, может, дело совсем не в иностранцах?
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Ответ superbro
А чего добиваются российские тренеры, которых больше в лиге? Чего Юран добился?
Рекордсмен по смене клубов
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+5
А чего добиваются российские тренеры, которых больше в лиге? Чего Юран добился?
+7
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+4
Дегтярев обратит внимание, уссаться модно со смеху
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По такой логике, владельцы клубов, где работают иностранные тренеры - иногенты. ПОРА ПИСАТЬ МАЛЯВУ
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Физруки переволновались. Потому что поняли, что иностранцы даже днищенские команды могут тренировать лучше их.
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А что Россияне показывают ?
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Ответ gsomeer
Юран уже 15+ лет тренером работает, но его так в топ-клуб и не пригласили, хотя за это время кого только не пригласили, может, дело совсем не в иностранцах?
Пока работа была молчал на сей счёт ))
А теперь присоединился к Мостовому , думаю их поддержит Профсоюз тренеров и напишут коллективное письмо в адрес Президента !
С большой вероятностью получить благоприятный ответ
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Как чего добиваются? Личка до последнего на победу в чемпионате претендовал. Ивич на первом месте держал Краснодар, опережая Семака с его Зенитом из Сан-Педро. В Спартаке Каррера - чемпионство и суперкубок, Ваноли - Кубок, Витория - 1 место в группе ЛЕ. А у Кононова с Карпиным тоже кубок МатчПремьер и Копа дель Соль есть, вот это уровень, я понимаю!
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все твои российские тренеры что и делают то только то что десятилетиями из клуба в клуб переходят у некоторых уже по 10-12 на счету и по 2-3 возвращения...
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Нашим тренерам надо за пределы РФ уезжать и тренировать и набираться опыта и тогда они буду востребованы и конкурентноспособны, но из за бабла они "вынуждены" работать только в РФ или ждать предложения из клубов РФ....
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Приходят российские тренера и скупают не российских игроков, что бы перебить рекорды российского тренера и российских игроков
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Зависть - смертный грех;)))
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Сейчас "патриоты", даже будучи полными кретинами, важнее, чем профессионалы.
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В слове "патриот" ошибка во второй букве.
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Например таких тренеров, как Силкин или Кобелев, нельзя близко подпускать к работе с командой. Угробят и отправят в пердив.
Наши тренеры не отличаются новаторством, стремление к постоянной учёбе. Однообразные и предсказуемые. Кстати, часть иностранных спецов такие же.
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Его че Мостовой укусил?
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Он деньгожрот
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Вряд ли об этом должны говорить худшие тренеры по итогам сезона.
Наших с удовольствием позовут, если будет результат. Юран, Евсеев, теперь и Мостовой с корочкой, были одними из лучших наших футболистов. Но с профессией тренера ( не к Царю) пока не очень. Прибегать к патриотизму и здесь- не красит Юрана, при всем уважении к нему.
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Ответ Дима Карелин
А вам откуда знать !?
Он что-то полезное сделал?
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Ответ kokakoka
Дёгтя рев ничего общего не имеет с патриотизмом. Умело присосался к кормушке и не более того
А вам откуда знать !?
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Ну а чего добился Юран? Постоянные увольнения, я уже счёт потерял количествам его назначений - переназначений, сколько можно? Бердыевы, Рахимовы, Юраны, Евсеевы - голова уже кружится от этого бесконечного парада е..лоторговли
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Ответ Log in
Отличное слово "насильно". И Юран так же будет насильно впихнут в одну из команд рпл или фнл.
А что Юран плохой тренер для ФНЛ?Чушь уж не надо нести
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Ответ Cearvm
Российские тренеры насильно востребованы. Не развиваются, но бесконечно получают новые назначения)
Вот пример тебе. Ташуев и Юран с составами уровня ФНЛ с двумя беднейшими клубами шли на 10 и 11 месте.
Их сгнобили и уволили с криками "отечественные физруки".
С другой стороны - тому же Морено дали зимой состав на топ-8 минимум (леги уровня сборной Гуарирапа, Дркушич, а также Алвес, Сааведра, Юкич, Сутормин, Чистяков и тд).
А у Хохлова с Точилиным всякие Мелкадзе играли. Под руководством Морено Сочи выиграл 2 матча из 13 (у Илича и Абаскаля). И с большим отрывом вылетел.
Однако Морено поют оды и дают контракт.
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Ответ Cearvm
Российские тренеры насильно востребованы. Не развиваются, но бесконечно получают новые назначения)
Деваться некуда клубам
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