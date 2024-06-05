Юран об РПЛ: «Российские тренеры несильно востребованы. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? Надеюсь, Дегтярев заострит внимание на этом, он патриот»
Сергей Юран высказался об отношении к российским тренерам в РПЛ.
– В последнее время история с российскими тренерами в ближнем зарубежье стала более актуальной.
– Потому что российские тренеры несильно востребованы у нас в стране. Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение. У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы – чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально все это видеть.
Понимаю, когда есть еврокубки, и наши клубы приглашают тех, кто что-то выигрывал, чтобы был результат. Но кто к нам приехал и добился какого-то результата? Какое-то наплевательское отношение к своим. Закройте тогда Высшую школу тренеров и дело с концом. Сейчас ситуация, когда мы не в еврокубках – так дайте развиваться российским тренерам. Сербы у нас учились, а теперь приезжают учить нас.
Понимаю, если бы все клубы были частными. Допустим, я хозяин клуба – я хочу так и трачу свои деньги. Но у нас-то бюджетные клубы. Мы тратим бюджетные деньги на зарплаты не своим тренерам, а приезжающим иностранцам.
Есть хороший пример в лице хоккея – отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение.
Сейчас министром спорта стал Дегтярев. Знаю его по работе губернатором в Хабаровске. Надеюсь, Михаил Владимирович заострит внимание на обозначенных проблемах. Он – патриот своей страны, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Юран о признании Лички тренером года: «Теперь нужно просто немножко суету навести, чтобы стать лучшим? Семак сделал требл и даже не оказался в тройке. Российских тренеров унижают»
Как же они завидуют иностранным тренерам
А иностранцы? Я бы с радостью доверил бы клуб Юрану, если бы он удивил с маленьким клубом, как Личка в Оренбурге.
И Юран так же будет насильно впихнут в одну из команд рпл или фнл.
А теперь присоединился к Мостовому , думаю их поддержит Профсоюз тренеров и напишут коллективное письмо в адрес Президента !
С большой вероятностью получить благоприятный ответ
Наши тренеры не отличаются новаторством, стремление к постоянной учёбе. Однообразные и предсказуемые. Кстати, часть иностранных спецов такие же.
Наших с удовольствием позовут, если будет результат. Юран, Евсеев, теперь и Мостовой с корочкой, были одними из лучших наших футболистов. Но с профессией тренера ( не к Царю) пока не очень. Прибегать к патриотизму и здесь- не красит Юрана, при всем уважении к нему.
Их сгнобили и уволили с криками "отечественные физруки".
С другой стороны - тому же Морено дали зимой состав на топ-8 минимум (леги уровня сборной Гуарирапа, Дркушич, а также Алвес, Сааведра, Юкич, Сутормин, Чистяков и тд).
А у Хохлова с Точилиным всякие Мелкадзе играли. Под руководством Морено Сочи выиграл 2 матча из 13 (у Илича и Абаскаля). И с большим отрывом вылетел.
Однако Морено поют оды и дают контракт.