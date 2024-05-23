Сергей Юран: «Футбол – это наркотик, без него никуда. Я перезарядился и готов к работе, руки уже чешутся»

Сергей Юран заявил, что хочет вернуться к тренерской деятельности.

Напомним, последним местом работы 54-летнего специалиста был «Пари НН». Юран тренировал нижегородцев с 2023 года. В апреле тренер подал в отставку после 6 поражений подряд.

«Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт – еще раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю.

Хочется окунуться в работу. Футбол – это наркотик, поэтому без него никуда (смеется). Только не к сожалению, а к счастью», – заявил бывший главный тренер «Пари НН».

Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков»