Сергей Юран: «Футбол – это наркотик, без него никуда. Я перезарядился и готов к работе, руки уже чешутся»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран заявил, что хочет вернуться к тренерской деятельности.

Напомним, последним местом работы 54-летнего специалиста был «Пари НН». Юран тренировал нижегородцев с 2023 года. В апреле тренер подал в отставку после 6 поражений подряд.

«Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт – еще раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю.

Хочется окунуться в работу. Футбол – это наркотик, поэтому без него никуда (смеется). Только не к сожалению, а к счастью», – заявил бывший главный тренер «Пари НН».

Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков»

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь этот физрук найдет работу в вышке. На пол годика в какой нибудь Химки.
+8
-4
+4
Ответ Gordon Brown
А ведь этот физрук найдет работу в вышке. На пол годика в какой нибудь Химки.
Этот физрук лучше половины других физруков
+4
-2
+2
Сергей Юран. Пятеро детей. Чешутся не только руки
+2
-1
+1
Ответ Gordon Brown
А ведь этот физрук найдет работу в вышке. На пол годика в какой нибудь Химки.
Почему он физрук?то что повалился в пари, ну так с зе турбами всякими, что там в составе, другие по 6 получают, в остальном, у него везде,где б не работал, положительный баланс, с химками конечно подгадил репутацию себе, а так,в рфпл большая часть тренеров слабее него
+1
0
+1
База
0
0
0
Котик о наркотиках😼
0
0
0
Проанализировал работу и готовится к следующей
0
0
0
Юран: "Забил косяк я в трубку туго..."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий