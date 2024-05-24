Юран о «Пари НН»: «Оставил клуб на 11-м месте, сейчас они уже не там»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран высказался о трудностях в «Пари НН».

Он был отправлен в отставку 28 апреля после поражения от «Ахмата» со счетом 1:5. В настоящий момент нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице Мир АПЛ с 29 очками.

«Я отдохнул, потому что весна была тяжелой психологически.

Не было возможности брать футболистов, которые чего-то стоят. Приходилось в ручном режиме брать бесплатно. Поэтому было тяжело находиться постоянно в напряжении. Ты понимаешь, что это РПЛ и непросто скомплектовать команду, но это получилось сделать до зимней паузы.

Что было потом – это уже не ко мне вопрос. Я объяснял, что нам нужно усилиться, потому что все команды в нижней части таблицы усиливаются. На это нужно было реагировать.

В любом случае после домашней игры с «Динамо» (1:4) я сказал, что оставлю команду и постараюсь зацепиться за 10-е место. Было принято решение, поэтому оставил команду на 11-м месте. Сейчас команда уже не на 11-м месте», – рассказал бывший тренер «Пари НН».

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11 комментариев
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Тут мем с гусем явно просится: а кто начал это падение с разгромными проигрышами всем подряд я спрашиваю
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серега вышел из запоя, начал интервью раздавать
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Так на 11 месте он был в разнице одного очка от 14... Почти ничего не поменялось ведь... Чем он гордится-то?
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Настал звёздный час Юрана позлорадствовать.
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В лучшую лигу проводил
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Да уж. Всё наследие Юрана пролюбили. ) Иличу тяжело этот багаж без ручки вытянуть. Но у Пари НН есть шанс. Вот кстати, если останутся в РПЛ, то что с комплектованием? Так же давать на усиление ничего не будут или всё таки усилят состав?
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Ответ fabr-25
Тут мем с гусем явно просится: а кто начал это падение с разгромными проигрышами всем подряд я спрашиваю
Не важно, на 11-м же оставил и это факт. )
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