Юран о «Пари НН»: «Оставил клуб на 11-м месте, сейчас они уже не там»

Сергей Юран высказался о трудностях в «Пари НН».

Он был отправлен в отставку 28 апреля после поражения от «Ахмата» со счетом 1:5. В настоящий момент нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице Мир АПЛ с 29 очками.

«Я отдохнул, потому что весна была тяжелой психологически.

Не было возможности брать футболистов, которые чего-то стоят. Приходилось в ручном режиме брать бесплатно. Поэтому было тяжело находиться постоянно в напряжении. Ты понимаешь, что это и непросто скомплектовать команду, но это получилось сделать до зимней паузы.

Что было потом – это уже не ко мне вопрос. Я объяснял, что нам нужно усилиться, потому что все команды в нижней части таблицы усиливаются. На это нужно было реагировать.

В любом случае после домашней игры с «Динамо» (1:4) я сказал, что оставлю команду и постараюсь зацепиться за 10-е место. Было принято решение, поэтому оставил команду на 11-м месте. Сейчас команда уже не на 11-м месте», – рассказал бывший тренер « ».