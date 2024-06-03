Юран о признании Лички тренером года: «Теперь нужно просто немножко суету навести, чтобы стать лучшим? Семак сделал требл и даже не оказался в тройке. Российских тренеров унижают»

Сергей Юран не понимает, почему Сергея Семака не признали тренером сезона.

По итогам прошедшего сезона премию Winline Герои РПЛ получил из «Динамо», второе место занял бывший тренер « » .

« сделал требл. А он даже не оказался в тройке лучших тренеров по итогам сезона. Личка на первом месте! Как это понимать? Я прекрасно к нему отношусь, но за что он стал лучшим? Создавал интригу? Это « » и «Краснодар» создавали интригу.

Во всем мире тренера судят по результату. Как было устроено это голосование? Какими критериями руководствовались? Когда увидел результаты, честно признаюсь, был шок. Теперь не нужно выигрывать трофеи, чтобы стать лучшим? Просто немножко суету навести? И будешь ты лучшим тренером. Бред!

Российских тренеров унижают. Первые два места у иностранцев. За что? Ни Личка, ни Ивич ничего не выиграли. Из Кубка вылетели и «Краснодар», и «Динамо». Заняли второе и третье места соответственно в чемпионате. Как можно не выиграть ничего и стать лучшим тренером? Печально», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.