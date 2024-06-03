Юран о признании Лички тренером года: «Теперь нужно просто немножко суету навести, чтобы стать лучшим? Семак сделал требл и даже не оказался в тройке. Российских тренеров унижают»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Юран Владимир Ивич Краснодар Марцел Личка Футбол

Сергей Юран не понимает, почему Сергея Семака не признали тренером сезона.

По итогам прошедшего сезона премию Winline Герои РПЛ получил Марцел Личка из «Динамо», второе место занял бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

«Семак сделал требл. А он даже не оказался в тройке лучших тренеров по итогам сезона. Личка на первом месте! Как это понимать? Я прекрасно к нему отношусь, но за что он стал лучшим? Создавал интригу? Это «Зенит» и «Краснодар» создавали интригу.

Во всем мире тренера судят по результату. Как было устроено это голосование? Какими критериями руководствовались? Когда увидел результаты, честно признаюсь, был шок. Теперь не нужно выигрывать трофеи, чтобы стать лучшим? Просто немножко суету навести? И будешь ты лучшим тренером. Бред!

Российских тренеров унижают. Первые два места у иностранцев. За что? Ни Личка, ни Ивич ничего не выиграли. Из Кубка вылетели и «Краснодар», и «Динамо». Заняли второе и третье места соответственно в чемпионате. Как можно не выиграть ничего и стать лучшим тренером? Печально», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

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12 комментариев
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униженные и оскорблённые
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Не, ну серьёзно. Как бы кто не относился к возможностям Зенита, по факту Семак выиграл все возможное в этом сезоне. И не попал Даже в тройку. Чистой воды бред.
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При всём этом унижении российских тренеров третье место занял Карпин, видимо за то что он Карпин
Другого объяснения, почему тренер занявший седьмое место с седьмой по составу и возможностям командой, я дать не могу
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Юран прав
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Динамо в сезоне 22/23 было 9 в этом боролись за золото до последнего,так что заслуженно он получил награду
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Ответ Miron_8383
При всём этом унижении российских тренеров третье место занял Карпин, видимо за то что он Карпин Другого объяснения, почему тренер занявший седьмое место с седьмой по составу и возможностям командой, я дать не могу
без Карпина Ростов играл бы уже в лучшей лиге мира, не нужно переоценивать их состав и уж тем более финансовые возможности
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Ответ Nerazzurri-88
Барсик поплыл. Работа Лички куда более качественная, чем Семака с самым дорогим составом в лиге.
6 чемпионств подряд и 3 кубка за сезон куда хуже чем 3 место. Логично
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