Алексей Попов: «Гончаренко, Юран, Евсеев – худшие тренеры сезона в РПЛ, ужасный футбол, смотреть их – потеря двух часов жизни. Но они на агентах хорошо сидят – это нормально у нас в стране»

Алексей Попов назвал худших тренеров РПЛ в этом сезоне.

«Худшие тренеры сезона в РПЛ – Гончаренко, Юран и Евсеев. Не могу выделить из них самого худшего, потому что они все показывали ужасный футбол. Хотелось, чтобы все три их бывшие команды вылетели.

Мне было тяжело смотреть их футбол. Это потеря двух часов жизни!

Конечно, они где-то скоро появятся. У них есть агенты, которые хорошо общаются с функционерами, которые в футболе не разбираются. Они своих продвигают, хотя эти тренеры практически ничего не добились.

Но на агентах они хорошо сидят. Это нормально у нас в стране», – сказал экс-игрок «Рубина» Алексей Попов.

Виктор Гончаренко был уволен из «Урала» 29 мая после поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за право участвовать в Премьер-лиге на следующий сезон.

Сергея Юрана уволили из «Пари НН» 28 апреля. Вадим Евсеев был отправлен в отставку из воронежского «Факела» после седьмого тура.