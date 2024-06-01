Алексей Попов: «Гончаренко, Юран, Евсеев – худшие тренеры сезона в РПЛ, ужасный футбол, смотреть их – потеря двух часов жизни. Но они на агентах хорошо сидят – это нормально у нас в стране»

Теги Алексей Попов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Урал Сергей Юран Факел Виктор Гончаренко агенты Пари НН Футбол

Алексей Попов назвал худших тренеров РПЛ в этом сезоне.

«Худшие тренеры сезона в РПЛ – Гончаренко, Юран и Евсеев. Не могу выделить из них самого худшего, потому что они все показывали ужасный футбол. Хотелось, чтобы все три их бывшие команды вылетели.

Мне было тяжело смотреть их футбол. Это потеря двух часов жизни!

Конечно, они где-то скоро появятся. У них есть агенты, которые хорошо общаются с функционерами, которые в футболе не разбираются. Они своих продвигают, хотя эти тренеры практически ничего не добились.

Но на агентах они хорошо сидят. Это нормально у нас в стране», – сказал экс-игрок «Рубина» Алексей Попов.

Виктор Гончаренко был уволен из «Урала» 29 мая после поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за право участвовать в Премьер-лиге на следующий сезон.

Сергея Юрана уволили из «Пари НН» 28 апреля. Вадим Евсеев был отправлен в отставку из воронежского «Факела» после седьмого тура.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поэтому нужна свежая кровь.Дайте Сане Мостовому потренировать)
+16
-1
+15
Гончаренко ведь был неплохим тренером. Что с ним случилось?
+12
-5
+7
Ответ Андрей Валерьевич
Поэтому нужна свежая кровь.Дайте Сане Мостовому потренировать)
Он еще не нашел агента, который умеет чеканить мяч.
+9
-3
+6
Ответ Андрей Валерьевич
Поэтому нужна свежая кровь.Дайте Сане Мостовому потренировать)
Ему этот текст даже читать нельзя!)
+4
-2
+2
Ну Юран для пердива нормально. Поставь задачу выйти в РПЛ - выполнит. Да даже в РПЛ сможет при должном составе вытащить на 12-е место какое-нибудь. Но футбол да, будет так себе. Евсеев это вообще не уровень РПЛ. Гончаренко - вот тут непонятно что с ним. Вроде и потенциал был и вроде ещё есть, но он в каком-то "творческом" тупике, такое ощущение.
0
0
0
Ответ Provocadeur07
Когда это?
Кубань
+3
-3
0
Ответ Kenai Tahov
Гончаренко ведь был неплохим тренером. Что с ним случилось?
когда Реал обыгрывал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий