Медведев о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев прокомментировал видео Вендела с алкоголем и сигаретой.

Напомним, полузащитник «Зенита» показывал, как празднует чемпионство, в прямом эфире в инстаграме. По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

– Не страшно ли клубу отпускать Вендела после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?

– Он вообще тихоня, что вы (смеется).

– Он курил в прямом эфире...

– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет! – сказал председатель правления «Зенита». 

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61 комментарий
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Пропаганда нездорового образа жизни и смерти!!! Да и шутить в российском футболе нельзя. Срочно надо обратится в комитет по этике и в следственный комитет. И чтоб Бастрыкин под лупой своей это дело рассматривал!
+85
-6
+79
Медведев бы достойно заменил Круглого из "Брата".
+34
-4
+30
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пропаганда нездорового образа жизни и смерти!!! Да и шутить в российском футболе нельзя. Срочно надо обратится в комитет по этике и в следственный комитет. И чтоб Бастрыкин под лупой своей это дело рассматривал!
Так это ведь правда. Безруков, например, пошутил, а этот ведь реально так считает - что без бухла и курева нет жизни. И это президент футбольного клуба
+29
-7
+22
"Дядя Петя, ты дурак"? (с)
+15
-1
+14
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пропаганда нездорового образа жизни и смерти!!! Да и шутить в российском футболе нельзя. Срочно надо обратится в комитет по этике и в следственный комитет. И чтоб Бастрыкин под лупой своей это дело рассматривал!
Это Зенит, им можно
+18
-10
+8
Медведев с Венделом прямо нарушили положения ст. 16 "Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или никотинсодержащей продукции" Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

Комитет по этике РФС, Быстрыкин, Краснов, депутат Новичков, ау, где боеприпасы?
+10
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Медведев бы достойно заменил Круглого из "Брата".
С него и писали персонажа фильма.
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Все больше убеждаюсь, что Медведев недалекого ума человек.
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кому коньяк не по карману и пара вкусненьких сигар и тот тогда загнётся рано, любви большой не повидав!))
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Ответ Святой Патрик
Подсиживаешь? =)
да ну))) случайность. тока что зарифмовал)
+4
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пропаганда нездорового образа жизни и смерти!!! Да и шутить в российском футболе нельзя. Срочно надо обратится в комитет по этике и в следственный комитет. И чтоб Бастрыкин под лупой своей это дело рассматривал!
Не под лупой, а за лупой
+5
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+4
этот клоун с пивным животиком и с сигарой ?)) просто клоун, не позорился бы, лучше Зарема, та в форме себя держит и посмотреть приятно.
+5
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+4
Куда смотрит главный земляк этого распоясавшегося типа, рекламирующего не здоровый образ жизни. совсем голову потерял от безнаказанности и вседозволенности.
Интересно, комитет по этике, что -нибудь скажет или этим типам все можно.
+6
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+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Медведев бы достойно заменил Круглого из "Брата".
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
+3
0
+3
Красавчик, своих отмазывает, чужих гнобит. Вакуумный
+3
0
+3
Ответ Гестор
"Дядя Петя, ты дурак"? (с)
Фантастический генофонд в городе на Неве . Скоморохи пенсионеры разрушили все к чему прикоснулись.
+3
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Ответ Регион-36
этот клоун с пивным животиком и с сигарой ?)) просто клоун, не позорился бы, лучше Зарема, та в форме себя держит и посмотреть приятно.
Вы сравниваете по внешности 68 летнего мужика с 37 летней содержанкой, вы серьезно сейчас?
+3
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+2
Ответ Теория черного лебедя
Так это ведь правда. Безруков, например, пошутил, а этот ведь реально так считает - что без бухла и курева нет жизни. И это президент футбольного клуба
Только этому не штраф дадут, а медальку выпишут с премией как обычно
+3
-1
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Только этому не штраф дадут, а медальку выпишут с премией как обычно
Он что Адам Кадыров что-бы ему медальку выписывать
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Он свадьбы не ведёт в свободное время?
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Ответ ks1923
Он свадьбы не ведёт в свободное время?
у динамо - гурам тамадой был долгое время, а у газпромки - видимо этот important
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
Еще как здоров, просто безнаказанностью пользуется по прописке
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– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет! – сказал председатель правления «Зенита (с)
Ну за это Безрукову ещё можно накинуть штрафа)))
Да и лудогорцу тоже.
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Ответ Melnikov1968
Все больше убеждаюсь, что Медведев недалекого ума человек.
долбень другими словами
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— А еще он называл вас земляным червяком!
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Кто не курит и не пьёт,
того в бункере убьёт.
Всю страну свою просрёт,
кто не курит и не пьёт.
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Какой тонкий юмор. В Аншлаг господина... Или в Кривое зеркало
+2
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Медведев бы достойно заменил Круглого из "Брата".
Норм, норм. =)
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Ответ TaR
Комментарий удален пользователем
У таких пиратов в каждом порту по жене
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пропаганда нездорового образа жизни и смерти!!! Да и шутить в российском футболе нельзя. Срочно надо обратится в комитет по этике и в следственный комитет. И чтоб Бастрыкин под лупой своей это дело рассматривал!
Не под лупой, а за_залупой
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