Медведев о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»
Александр Медведев прокомментировал видео Вендела с алкоголем и сигаретой.
Напомним, полузащитник «Зенита» показывал, как празднует чемпионство, в прямом эфире в инстаграме. По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.
– Не страшно ли клубу отпускать Вендела после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?
– Он вообще тихоня, что вы (смеется).
– Он курил в прямом эфире...
– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет! – сказал председатель правления «Зенита».
Комитет по этике РФС, Быстрыкин, Краснов, депутат Новичков, ау, где боеприпасы?
Интересно, комитет по этике, что -нибудь скажет или этим типам все можно.
Ну за это Безрукову ещё можно накинуть штрафа)))
Да и лудогорцу тоже.
того в бункере убьёт.
Всю страну свою просрёт,
кто не курит и не пьёт.