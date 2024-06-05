Медведев о праздновании Вендела: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»

Александр Медведев прокомментировал видео Вендела с алкоголем и сигаретой.

Напомним, полузащитник «Зенита» показывал, как празднует чемпионство, в прямом эфире в инстаграме. По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

– Не страшно ли клубу отпускать после таких бурных празднований по окончании чемпионата России?

– Он вообще тихоня, что вы (смеется).

– Он курил в прямом эфире...

– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет! – сказал председатель правления « ».