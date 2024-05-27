Медведев о праздновании Вендела с алкоголем и сигаретой: «Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это. Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава»

В «Зените» отреагировали на видео Вендела с алкоголем и сигаретой.

Напомним, полузащитник «Зенита» показывал, как празднует чемпионство, в прямом эфире в инстаграме. По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

«Празднование Вендела? Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это.

Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава», – сказал председатель правления « » .