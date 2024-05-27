Медведев о праздновании Вендела с алкоголем и сигаретой: «Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это. Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» отреагировали на видео Вендела с алкоголем и сигаретой.

Напомним, полузащитник «Зенита» показывал, как празднует чемпионство, в прямом эфире в инстаграме. По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

«Празднование Вендела? Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это.

Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев

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25 комментариев
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Вендел это ролевая модель любого дворового пацана 90-х годов. Классно играет в футбол, бухарик, много бабла.
К сожалению, у многих прокнул только второй пункт в жизни((
+27
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+23
Празднование Вендела вообще не проблема, имеет право

Но от Медведева забавно что-то такое слышать)) жесты грязные про конкурентов на видео - ему ок, празднование - ок, обычная шутейка после матча от игрока Рубина - эт не ок и истерика))

Сам-то как раз из лицемеров и двуличных
+20
-13
+7
А что на счёт, маккавейской, саддукейской и ессейской публики?
+7
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+7
Ответ King_X
Празднование Вендела вообще не проблема, имеет право Но от Медведева забавно что-то такое слышать)) жесты грязные про конкурентов на видео - ему ок, празднование - ок, обычная шутейка после матча от игрока Рубина - эт не ок и истерика)) Сам-то как раз из лицемеров и двуличных
Пруфани про истерику от Медведева по поводу шутки, ты же не балабол?
+14
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+5
Согласен с Медведевым) эта часть публики еще и обесценить чемпионство пытается постоянно))но на самом деле ждут очень когда Зенит уступит первую строчку)
+4
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+2
Ответ Barcelona Forever
Да вопрос нет,выиграли можно и отметить как положено.Но что-то мне подсказывает,что если бы это был кто-то не из зенита то на него посыпалось бы всё призрение мира и осуждение
да, что там мира. всей москвы! :)
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Ответ mmaxx
Так ткни на тег Медведева и промотай, он там: "Давайте ещё про убийство шутить начнём"
Так это сказал Митрофанов, а не Медведев
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+2
Ответ Ветер
вендел в этом сезоне, бледная тень вендела в прошлом. а ещé говорят что талант не пропьéшь. врут оказывается.
Да даже его бледная-прибледная тень-один из лучших ЦПЗ РПЛ.
А ведь его игровой спад вечно длиться не будет))
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Ответ Russ Ivan
А уже разрешили на объектах культмассовых мероприятий пить и курить? Или просто кто-то ровнее остальных?
Я правильно понимаю, что вы даже не утрудились разобраться в сути вопроса, прежде чем высказать свое веское мнение?
Вендел стримил у себя из дома.
Facepalm.jpg
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+1
Ответ Barcelona Forever
Да вопрос нет,выиграли можно и отметить как положено.Но что-то мне подсказывает,что если бы это был кто-то не из зенита то на него посыпалось бы всё призрение мира и осуждение
Это «что-то» сейчас рядом с Вами?
+3
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Ответ Barcelona Forever
Да вопрос нет,выиграли можно и отметить как положено.Но что-то мне подсказывает,что если бы это был кто-то не из зенита то на него посыпалось бы всё призрение мира и осуждение
От кого? Мало что ли у нас пьяных футболистов было?
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Ответ Rundatgame
Пруфани про истерику от Медведева по поводу шутки, ты же не балабол?
Ладно истерику, вообще хоть один комментарий от Медведева пусть найдет.
+1
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Д. и А. подтвердят
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Ответ mmaxx
Так ткни на тег Медведева и промотай, он там: "Давайте ещё про убийство шутить начнём"
Вот ты молодец, умеешь искать по тегам. Теперь бы читать внимательней научился - это Митрофанов сказал.
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Ответ schwein
Ладно истерику, вообще хоть один комментарий от Медведева пусть найдет.
Один был, в иронично-юмористическом стиле и похвалой Безрукова.
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Ответ King_X
Празднование Вендела вообще не проблема, имеет право Но от Медведева забавно что-то такое слышать)) жесты грязные про конкурентов на видео - ему ок, празднование - ок, обычная шутейка после матча от игрока Рубина - эт не ок и истерика)) Сам-то как раз из лицемеров и двуличных
Весь нынешний режим из таких состоит.
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