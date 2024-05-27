Медведев о праздновании Вендела с алкоголем и сигаретой: «Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это. Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава»
В «Зените» отреагировали на видео Вендела с алкоголем и сигаретой.
Напомним, полузащитник «Зенита» показывал, как празднует чемпионство, в прямом эфире в инстаграме. По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.
«Празднование Вендела? Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это.
Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
К сожалению, у многих прокнул только второй пункт в жизни((
Но от Медведева забавно что-то такое слышать)) жесты грязные про конкурентов на видео - ему ок, празднование - ок, обычная шутейка после матча от игрока Рубина - эт не ок и истерика))
Сам-то как раз из лицемеров и двуличных
А ведь его игровой спад вечно длиться не будет))
Вендел стримил у себя из дома.
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