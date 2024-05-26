Вендел праздновал чемпионство «Зенита» с сигаретой, алкоголем и кальяном в прямом эфире
Вендел показывал, как празднует чемпионство «Зенита» в прямом эфире в инстаграме.
По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.
Фото: кадры из прямой трансляции Вендела
Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Для него это уже четвертое чемпионство с петербургским клубом.
В этом сезоне бразилец поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.
Имеет право
А тут человек чемпионом стал, можно оттянуться.
Кальян = поножовщина
Я просто обожаю комментарии со спортса.
Как будто что-то новое, что игроки в России х кладут на режим. Самое первое что вспомнил- Зырянов с сигаретой в ресторане
Считаю, что вратарям вообще зарплату нужно перестать платить, они же не забивают