Вендел праздновал чемпионство «Зенита» с сигаретой, алкоголем и кальяном в прямом эфире

Вендел показывал, как празднует чемпионство «Зенита» в прямом эфире в инстаграме.

По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

Фото: кадры из прямой трансляции Вендела

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Для него это уже четвертое чемпионство с петербургским клубом.

В этом сезоне бразилец поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.