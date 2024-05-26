Вендел праздновал чемпионство «Зенита» с сигаретой, алкоголем и кальяном в прямом эфире

Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Вендел алкоголь и спорт контент Футбол

Вендел показывал, как празднует чемпионство «Зенита» в прямом эфире в инстаграме.

По ходу трансляции бразилец курил сигарету и кальян, а также употреблял алкоголь.

Фото: кадры из прямой трансляции Вендела

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Для него это уже четвертое чемпионство с петербургским клубом.

В этом сезоне бразилец поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 ассистов. 

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106 комментариев
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Ответ Дмитрий9779
Не удивлюсь если с Балтикой будет одним из лучших.
Думаю он Балтику не пьет.)
+204
-5
+199
Стал чемпионом. Внёс огромный вклад в это чемпионство.
Имеет право
+123
-14
+109
Не удивлюсь если с Балтикой будет одним из лучших.
+94
-8
+86
Нуи?
+51
-2
+49
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Ты сравнил торговлю наркотиками с употреблением алкоголя и курением после выигрыша чемпионата? Да ты гений.
+51
-5
+46
Ответ Тимофей Яблонский
Комментарий скрыт
Уходите...
+38
-1
+37
Смолов абсолютно также отпраздновал бронзу
+40
-5
+35
Федька Смолов так каждые выходные отдыхает.
А тут человек чемпионом стал, можно оттянуться.
+34
-5
+29
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Бутылка пива = 1500 кг кокаина
Кальян = поножовщина
+23
-1
+22
Пусть кайфует парень. Чемпион всё таки. Да и какой это отдых? Видно же, что не ресторан даже. Пивка попил, кальян покурил - детские шалости
+24
-3
+21
Он так все лето готовился, а потом вышел и в одиночку хлопнул Спартак.
+22
-4
+18
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Серьезно, вы сейчас пиво и кальян приравняли к полутора тоннам кокаина?
Я просто обожаю комментарии со спортса.
+19
-3
+16
Кошмар. Недалек тот час, когда он еще и с женщинами начнет сексом заниматься. Ужас)
+18
-2
+16
Ответ Катя СПб
Думаю он Балтику не пьет.)
Стелла вроде на фото))
+15
0
+15
Ответ Катя СПб
Комментарий скрыт
Скажи это Грилишу, Бартону, Гаскойну
+14
-1
+13
Ответ Slava Vestiaz
Комментарий скрыт
Пляжник пляжником, а всё равно 4 место среди всех ассистентов РПЛ.
+13
-1
+12
Ответ Kvip
Стелла вроде на фото))
хз, вроде бразилец какой-то
+11
-2
+9
Ответ Доктор Верховцев
И какой из этого следует вывод?
Отдыхает человек
+10
-1
+9
Вендел праздновал чемпионство Зенита и говорил: « Я никогда не устану повторять…» 😀
+10
-2
+8
Ответ Тимофей Яблонский
Комментарий скрыт
ну раз Тимофей Яблочкин сказал, точно надо выгонять.
Как будто что-то новое, что игроки в России х кладут на режим. Самое первое что вспомнил- Зырянов с сигаретой в ресторане
+9
-1
+8
Страшно даже представить, что Вендел вытворял бы на поле, если бы соблюдал режим
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
Смолов абсолютно также отпраздновал бронзу
Просто «Смолов абсолютно также»
+6
0
+6
Ответ tzasasa
Скажи это Грилишу, Бартону, Гаскойну
До Гаскойна все-таки желательно не доводить
+6
0
+6
Зенит стал чемпионом, и Вендел празднует победу. Полностью поддерживаю. Молодец, Вендел!
+6
-2
+4
Ответ yurapolushkin@yandex.ru
4 гола за сезон...напомните его зарплату, пожалуйста. У Сергеева голов больше! Ахахаха
Уровень игрока же количеством забитых голов определяется.
Считаю, что вратарям вообще зарплату нужно перестать платить, они же не забивают
+4
0
+4
Да как он мог 🙀
+5
-1
+4
ЗАВИДУЙТЕ!!!!!!!
+4
-1
+3
Ну и чего?
+4
-1
+3
Заслужил, абсолютли
+3
0
+3
В этой новости главное что Вендел празднует чемпионство))
+3
0
+3
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