Стрепетов о словах Медведева про «импотентов»: «Очень жестко, но я полностью согласен. «Зенита» нет в тройке по очкам весной, так становиться чемпионом практически невозможно»

Алексей Стрепетов прокомментировал слова Александра Медведева в адрес игроков.

Ранее появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» назвал игроков «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).

– Мне не понравился состав, то, что мы якобы играем атакующую схему с и Кассьеррой, но мы практически не увидели этих двух футболистов на поле, мы не увидели желания победить. Есть такое выражение, когда команда выходит заряженной на победу. Этого, при всем уважении к нашей команде, мы не увидели. Был монотонный футбол.

– И даже пенальти, который привез и исполнил Чалов, его не оживил?

– Пропустили из-за несчастного случая. Агапов не угрожал воротам, провожал мяч за штрафную… ЦСКА провел невзрачную игру. Попади Вендел, подними мяч повыше – там без шансов, но он бьет в Облякова… Так что есть вопросы не только к нашему «стержню», но ко всем футболистам есть вопрос, грубо говоря, не увидел я желания победить вот это самое…

– , как утверждают некоторые источники, после игры пришел в раздевалку и назвал игроков «импотентами»…

– Очень жестко выступил Медведев! Но я согласен с Александром Ивановичем полностью, с тем, как он охарактеризовал эту игру. И вообще, если взять таблицу весеннего отрезка, «Зенит» еле входит в пятерку. Нашей команды нет по набранным очкам в тройке. Это говорит о том, что подготовительный период был неплодотворный.

Мы ждали от « » агрессии, быстроты, выносливости, прессинга, а мы по набранным очкам, по-моему, пятые или шестые. С таким показателем становиться чемпионом практически невозможно, – сказал экс-игрок сине-бело-голубых.