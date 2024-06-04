Ямаль о расизме в футболе: «Это прискорбно, такого быть не должно. Не вижу смысла в оскорблениях из-за цвета кожи»

Теги Барселона Ла Лига дискриминация Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался о расизме в футболе.

«Я думаю, что это прискорбно и такого быть не должно. Раньше это воспринималось как нечто нормальное, чего я тоже не могу понять, но теперь этого просто не должно быть. Я думаю, Ла Лига примет меры, чтобы этого больше не повторялось.

В конце концов, когда ты занимаешься спортом, а кто-то приходит посмотреть игру и оскорбляет тебя, это тоже ненормально, но это можно понять – это реакция зрителя. А когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи – по правде говоря, я не вижу в этом смысла», – сказал вингер «Барселоны».

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9 комментариев
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Комментарий удален пользователем
Да не надо выставлять свой цвет кожи как то, что к тебе должны относиться по особому. И все. Ламина не хейтят за цвет кожи. Те, кто завидует, найдут за что прицепиться. Его вот хейтят за то, что он молодой и рекорды бьет. Не надо ему вообще в эту повестку уходить. Пока что к нему очень хорошее отношение у фанов во всей Ла Лиге.
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Неужели нельзя белым людям показывать белых людей, неграм - негров, а обезьянам - обезьян? Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Белые - свободные люди и могут делать все что хотят
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Ответ Vitality99
А если просто оскорблять,это нормально значит? Что значит можно понять?Как эти ущемленные достали уже,нытики
Ламин же не ныл
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Ответ Vitality99
А если просто оскорблять,это нормально значит? Что значит можно понять?Как эти ущемленные достали уже,нытики
Он как раз сказал, что просто оскорблять тоже ненормально, но это может быть простым проявлением недовольства игрой
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