Ямаль о расизме в футболе: «Это прискорбно, такого быть не должно. Не вижу смысла в оскорблениях из-за цвета кожи»
Ламин Ямаль высказался о расизме в футболе.
«Я думаю, что это прискорбно и такого быть не должно. Раньше это воспринималось как нечто нормальное, чего я тоже не могу понять, но теперь этого просто не должно быть. Я думаю, Ла Лига примет меры, чтобы этого больше не повторялось.
В конце концов, когда ты занимаешься спортом, а кто-то приходит посмотреть игру и оскорбляет тебя, это тоже ненормально, но это можно понять – это реакция зрителя. А когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи – по правде говоря, я не вижу в этом смысла», – сказал вингер «Барселоны».