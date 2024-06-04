Ламин Ямаль: «Пресса в один день нарекает тебя новым Месси, в другой – пишет, что пора завязывать с футболом. Хочу быть хорошим человеком и помогать другим – это главное»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал об отношении к СМИ.

– В один день пресса нарекает тебя новым Месси, в другой – пишет, что тебе пора завязывать с футболом.

Так что лучшее решение – сосредоточиться на себе и своей работе, думать только о том, что говорят тренер, действительно желающий тебе помочь, и партнеры.

– Каким ты видишь себя в будущем?

– Играющим в футбол, конечно. Играющим в футбол и семейным человеком. И, что важнее всего, я хочу быть хорошим человеком и помогать людям. Это главное, если не говорить о футболе.

В 25 лет я хочу быть ответственным человеком и понимать, кто я, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью GQ.

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17 комментариев
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Здравые вещи говорит, особенно на фоне недавнего интервью Фати (а жаль, мне Ансу очень и очень нравился)!
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И это всё в 16 лет!
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Ответ evgen123
Как там, Ямаль самый молодой игрок,....при котором...
Ямаль самый молодой игрок, вызывающий мощнейшую тряску у меренгов
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Ямаль очень здраво рассуждает в свои 16 лет, молодец!
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По-хорошему я бы не пускал на поле в профи футболе на высоком уровне до 18-и.Можете кидать в меня камни,но с высоты прожитых лет считаю что это дети.Их не стоит ломать сверхнагрузками в этом возрасте.
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молодец.очень здраво рассуждает в свои 16 лет,ведь он по сути школьник еще.у таких игроков есть будущее.
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Барселона, как клуб должна защищать от такого и да, говорить с прессой. А то, уже "новых Месси" с десяток наберётся.
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Пусть Бог бережет тебя Ламин от тяжелых травм!
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Надеюсь Ямаль выйдет на уровень условного Неймара времен Барселоны .
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Молодец, Ламин! Такой молодой парень, а так здраво мыслит и рассуждает! Надеюсь из него вырастет новая суперзвезда футбола любимая миллионами болельщиков по всему миру, при этом он останется приятным человеком без звездных замашек и безрассудных поступков!!!👍
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Ответ Vlad Zhadejko
Фати и Ямаль — игроки абсолютно разные, Ансу был отличным завершителем и имел уникальное голевое чутьё, Ламин — дриблёр, создающий моменты. Как их вообще можно сравнивать?
Ну игроков разных амплуа сравнивают же при выборе индивидуальных наград.Не так ли?
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Ответ Зеленский
Ну игроков разных амплуа сравнивают же при выборе индивидуальных наград.Не так ли?
Сравнивать-то сравнивают, но объективностью при выборе индивидуальных наград в большинстве случаев даже не пахнет))
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