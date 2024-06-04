Ламин Ямаль: «Пресса в один день нарекает тебя новым Месси, в другой – пишет, что пора завязывать с футболом. Хочу быть хорошим человеком и помогать другим – это главное»
Ламин Ямаль рассказал об отношении к СМИ.
– В один день пресса нарекает тебя новым Месси, в другой – пишет, что тебе пора завязывать с футболом.
Так что лучшее решение – сосредоточиться на себе и своей работе, думать только о том, что говорят тренер, действительно желающий тебе помочь, и партнеры.
– Каким ты видишь себя в будущем?
– Играющим в футбол, конечно. Играющим в футбол и семейным человеком. И, что важнее всего, я хочу быть хорошим человеком и помогать людям. Это главное, если не говорить о футболе.
В 25 лет я хочу быть ответственным человеком и понимать, кто я, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью GQ.