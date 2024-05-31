Абидаль об уходе Хави из «Барсы»: «Будущее покажет, было ли это хорошим решением. Он проделал огромную работу, ему было непросто»

Эрик Абидаль высказался о текущем положении в «Барселоне» и уходе Хави.

– Это был сложный сезон. Люди запоминают только результаты, некоторое время назад они были в более сложной ситуации, более критической. Потом было что-то позитивное, когда они прошли дальше в чемпионов, а потом случилась катастрофа.

Вы должны доверять людям, которые здесь работают, несмотря на то, что финансовая ситуация не такая, как раньше, но я думаю, что сложные ситуации заставляют вас принимать лучшие решения, более тщательно. Думаю, они это поняли, и я надеюсь, что они все сделают правильно.

– Вы понимаете случившееся с ?

– Я не в клубе, поэтому ничего не знаю о том, какие решения принимаются в частном порядке. Он недавно сказал, что в конце сезона собирается уйти, потом передумал, потому что, возможно, увидел потенциал команды и то, что можно сделать. Только он и люди в клубе знают, о чем они говорили.

Сейчас клуб принял другое решение, отличное от тренерского. Только будущее покажет, было ли это хорошее решение или плохое. Он проделал огромную работу как тренер, это было непросто. Ему «повезло» – не хочу называть это везением – иметь отличное поколение молодых игроков, которые сделали разницу. Они имели большое значение в команде, , , [Араухо], Ламин. Было видно разницу, когда они играли, а когда нет.

Это дает вам много возможностей для будущего клуба, зная, что они почти готовы. Думаю, это заставило Хави передумать об уходе. Вы учитесь на сложных ситуациях. Молодежь заставила его передумать, потому что у нее есть потенциал, но клуб решил иначе, – сказал бывший игрок и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль.