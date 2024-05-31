Абидаль об уходе Хави из «Барсы»: «Будущее покажет, было ли это хорошим решением. Он проделал огромную работу, ему было непросто»

Теги Эрик Абидаль Барселона Хави Ла Лига Рональд Араухо Педри Гави Ламин Ямаль Футбол

Эрик Абидаль высказался о текущем положении в «Барселоне» и уходе Хави.

– Это был сложный сезон. Люди запоминают только результаты, некоторое время назад они были в более сложной ситуации, более критической. Потом было что-то позитивное, когда они прошли дальше в Лиге чемпионов, а потом случилась катастрофа.

Вы должны доверять людям, которые здесь работают, несмотря на то, что финансовая ситуация не такая, как раньше, но я думаю, что сложные ситуации заставляют вас принимать лучшие решения, более тщательно. Думаю, они это поняли, и я надеюсь, что они все сделают правильно.

Вы понимаете случившееся с Хави?

– Я не в клубе, поэтому ничего не знаю о том, какие решения принимаются в частном порядке. Он недавно сказал, что в конце сезона собирается уйти, потом передумал, потому что, возможно, увидел потенциал команды и то, что можно сделать. Только он и люди в клубе знают, о чем они говорили.

Сейчас клуб принял другое решение, отличное от тренерского. Только будущее покажет, было ли это хорошее решение или плохое. Он проделал огромную работу как тренер, это было непросто. Ему «повезло» – не хочу называть это везением – иметь отличное поколение молодых игроков, которые сделали разницу. Они имели большое значение в команде, Гави, Педри, Рональд [Араухо], Ламин. Было видно разницу, когда они играли, а когда нет.

Это дает вам много возможностей для будущего клуба, зная, что они почти готовы. Думаю, это заставило Хави передумать об уходе. Вы учитесь на сложных ситуациях. Молодежь заставила его передумать, потому что у нее есть потенциал, но клуб решил иначе, – сказал бывший игрок и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль.

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9 комментариев
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Да можно было дать ещё поработать , вопреки принятому здесь троллингу в отношении его , он неплохо справлялся учитывая все обстоятельства , хз мне на его барсу во второй части сезона было приятно смотреть
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Глоры Барсы в прошлом году и 2 года назад Ыыыы Хави гений, уничтожил старого маразматика Анчелотти, 4 0 на Бернабеу, Хави лучший тренер мира Глоры Барсы в этом году, когда у Барсы стало туго с результатами Хави пошёл вон, ты не тренер уровня Барсы, тебе надо Аль Духаили тренировать, вот так вот люди быстро переобуваются.
Пару лет назад:
Глоры Реала:
Ыыы Мбаппе предатель,он испортил бы атмосферу внутри команды.
Мбаппе переходит в Реал:
Добро пожаловать в клуб Мбаппе
Как можно у вас научиться переобуваться?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Глоры Барсы в прошлом году и 2 года назад Ыыыы Хави гений, уничтожил старого маразматика Анчелотти, 4 0 на Бернабеу, Хави лучший тренер мира Глоры Барсы в этом году, когда у Барсы стало туго с результатами Хави пошёл вон, ты не тренер уровня Барсы, тебе надо Аль Духаили тренировать, вот так вот люди быстро переобуваются.
Почему то я наблюдал такие комментарии только у сторонних болельщиков)) тут большинство, кто разбирается в футболе и понимал ситуацию, либо молчали, либо защищали Хави)) остальные просто троллили Хави и как правило это вообще были не болельщики Барсы))) Хави пришел и с середины таблицы дошел до второго, была надежда даже на победу в чемпионате. Затем не забывайте, что в прошлом году стали чемпионами и плюс за долгое время прошли стадию 1/8 финала. И это с вечными травмами в команде. У Барса игра строится через полузащитников и именно на этой позиции постоянные травмы. Поэтому, адекватные болельщики в основном понимали и молчали. Остальные тупо дети писали, либо бухой Вася, который футбол видит через свой anus
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Хави должен извлечь уроки. Нужно честно сказать, порой он был неадекватен в послематчевых высказываниях и вообще в медиа среде. Как специалист хорош, и футболист был гениальный, но чтобы тренировать такой именитый клуб с историей нужно иметь соответствующие дух и нервную систему
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Я болею только за один клуб!
А в АПЛ кроме Ливерпуля ни за кого не болею!
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Ответ Кумар Оморбеков
Пару лет назад: Глоры Реала: Ыыы Мбаппе предатель,он испортил бы атмосферу внутри команды. Мбаппе переходит в Реал: Добро пожаловать в клуб Мбаппе Как можно у вас научиться переобуваться?
Болельщику Барсы бы о глорстве что то говорить, особенно с учётом, того что болельщики Барсы резко переобулись в фанатов Сити после их прошлогоднего требла.
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Ответ tq7k7bdx87
Почему то я наблюдал такие комментарии только у сторонних болельщиков)) тут большинство, кто разбирается в футболе и понимал ситуацию, либо молчали, либо защищали Хави)) остальные просто троллили Хави и как правило это вообще были не болельщики Барсы))) Хави пришел и с середины таблицы дошел до второго, была надежда даже на победу в чемпионате. Затем не забывайте, что в прошлом году стали чемпионами и плюс за долгое время прошли стадию 1/8 финала. И это с вечными травмами в команде. У Барса игра строится через полузащитников и именно на этой позиции постоянные травмы. Поэтому, адекватные болельщики в основном понимали и молчали. Остальные тупо дети писали, либо бухой Вася, который футбол видит через свой anus
Я считал Хави нормальным тренером, даже слегка удивился когда он зимой захотел уйти
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