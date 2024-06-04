Мареска запросил у «Челси» данные по всем игрокам от юношеского уровня до первой команды

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

В «Челси» Энцо Мареска запросил данные по выступлениям всех игроков.

Ранее лондонский клуб официально объявил о назначении 44-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны подписали пятилетний контракт с опцией продления на сезон.

По данным журналиста Sky Sports Каве Солекола, Энцо Мареска во время отпуска просматривал игры «Челси» прошлого сезона.

Тренер запросил у информационного центра «Челси» анализ выступлений каждого игрока, начиная с юношеского уровня и заканчивая первой командой.

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8 комментариев
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Налево агентам сольет.
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-2
+11
Ответ bosonogii
Он не играл в Ювентусе случайно?
Было дело.
+6
-2
+4
Он не играл в Ювентусе случайно?
+3
0
+3
Это все хорошо, но нужен настоящий нападающий. С Джексоном попасть в четверку почти нереально. Остальные ещё более сырые. Бен Йедера хотя можно подписать. Года два ещё попылит. Опыт есть, чутье голевое на уровне лучших , и молодым есть чему у него поучиться.
+1
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0
Атутти Аванти! Энцо Мареска!
+1
-1
0
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Это все хорошо, но нужен настоящий нападающий. С Джексоном попасть в четверку почти нереально. Остальные ещё более сырые. Бен Йедера хотя можно подписать. Года два ещё попылит. Опыт есть, чутье голевое на уровне лучших , и молодым есть чему у него поучиться.
...а чем Нкунку и Палмер не нападающие? Время столбов в англо-футбике подошло к концу. Даже такой выдающийся столб, как Холанн, часто выпадал из игры МС...
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