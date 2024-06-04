Мареска запросил у «Челси» данные по всем игрокам от юношеского уровня до первой команды

В «Челси» Энцо Мареска запросил данные по выступлениям всех игроков.

Ранее лондонский клуб официально объявил о назначении 44-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны подписали пятилетний контракт с опцией продления на сезон.

По данным журналиста Sky Sports Каве Солекола, Энцо Мареска во время отпуска просматривал игры «Челси» прошлого сезона.

Тренер запросил у информационного центра «Челси» анализ выступлений каждого игрока, начиная с юношеского уровня и заканчивая первой командой.

Мареска – новый тренер «Челси». Он фанат Пепа и вернул «Лестер» в АПЛ