«Челси» запретил Энцо ехать на Олимпиаду, хотя игрок очень хотел и несколько раз просил об этом

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Энцо Фернандес Футбол

«Челси» запретил Энцо Фернандесу ехать на Олимпиаду со сборной Аргентины.

23-летний полузащитник не вошел в число игроков, приглашенных в сборную Аргентины для подготовки к Олимпийским играм.

Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, Энцо не поедет на Игры из-за запрета со стороны «Челси». Он очень хотел оказаться на турнире и несколько раз разговаривал с руководством на эту тему, но его не отпустили.

В минувшем сезоне у центрального полузащитника, выигравшего в составе Аргентины ЧМ-2022, семь голов и три результативные передачи в 40 матчах за «Челси». Энцо не выходил на поле с конца апреля из-за операции по удалению паховой грыжи.

Полную статистику Энцо можно найти по ссылке.

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2 комментария
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От Энцо в Челсе большего ждут он ещё не заиграл на всю свою мощность пора бы уже
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вот вчера опубликовали состав Франции на олимпиаду. там кроме Лаказета, все до возроста 23
Сколько то возны было о игроков Реала
не понимаю шум вокруг Олимпиады
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