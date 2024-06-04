«Челси» запретил Энцо ехать на Олимпиаду, хотя игрок очень хотел и несколько раз просил об этом
«Челси» запретил Энцо Фернандесу ехать на Олимпиаду со сборной Аргентины.
23-летний полузащитник не вошел в число игроков, приглашенных в сборную Аргентины для подготовки к Олимпийским играм.
Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, Энцо не поедет на Игры из-за запрета со стороны «Челси». Он очень хотел оказаться на турнире и несколько раз разговаривал с руководством на эту тему, но его не отпустили.
В минувшем сезоне у центрального полузащитника, выигравшего в составе Аргентины ЧМ-2022, семь голов и три результативные передачи в 40 матчах за «Челси». Энцо не выходил на поле с конца апреля из-за операции по удалению паховой грыжи.
Полную статистику Энцо можно найти по ссылке.
Сколько то возны было о игроков Реала
не понимаю шум вокруг Олимпиады