«Челси» запретил Энцо ехать на Олимпиаду, хотя игрок очень хотел и несколько раз просил об этом

«Челси» запретил Энцо Фернандесу ехать на Олимпиаду со сборной Аргентины.

23-летний полузащитник не вошел в число игроков, приглашенных в сборную Аргентины для подготовки к Олимпийским играм.

Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, не поедет на Игры из-за запрета со стороны «Челси». Он очень хотел оказаться на турнире и несколько раз разговаривал с руководством на эту тему, но его не отпустили.

В минувшем сезоне у центрального полузащитника, выигравшего в составе Аргентины ЧМ-2022, семь голов и три результативные передачи в 40 матчах за « ». Энцо не выходил на поле с конца апреля из-за операции по удалению паховой грыжи.

Полную статистику Энцо можно найти по ссылке.