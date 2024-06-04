«Бенфика» не продала Невеша в «МЮ» за 60 млн евро. За хавбека потребуют не менее 100 млн
«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Жоау Невешу.
По данным португальского издания Record, «Манчестер Юнайтед» предложил за 19-летнего полузащитника 60 миллионов евро, однако президент клуба Руй Кошта «немедленно отклонил» предложение манкунианцев.
Утверждается, что «Бенфика» не будет рассматривать предложения по Невешу на сумму менее 100 млн евро. Отступные португальца составляют 120 млн евро. Интерес к Невешу также проявляют «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Бавария», однако на данный момент активные действия по его подписанию предпринимал лишь «МЮ».
В минувшем сезоне Жоау Невеш провел за «Бенфику» 33 матча в чемпионате Португалии, отметившись 3 голами и ассистом. Его подробную статистику можно найти здесь.
А на деле кот в мешке
Просто Бенфики и подобные клубы уже привыкли, что английские мешки и так возьмут :)
А вот не брали бы, глядишь и цены снизили
Потому что все эти невеши через несколько лет в массе своей неликвидом становятся