«Бенфика» не продала Невеша в «МЮ» за 60 млн евро. За хавбека потребуют не менее 100 млн

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Невеш Футбол

«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Жоау Невешу.

По данным португальского издания Record, «Манчестер Юнайтед» предложил за 19-летнего полузащитника 60 миллионов евро, однако президент клуба Руй Кошта «немедленно отклонил» предложение манкунианцев.

Утверждается, что «Бенфика» не будет рассматривать предложения по Невешу на сумму менее 100 млн евро. Отступные португальца составляют 120 млн евро. Интерес к Невешу также проявляют «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Бавария», однако на данный момент активные действия по его подписанию предпринимал лишь «МЮ».

В минувшем сезоне Жоау Невеш провел за «Бенфику» 33 матча в чемпионате Португалии, отметившись 3 голами и ассистом. Его подробную статистику можно найти здесь.

19 комментариев
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Бенфика сколько уже разводов провернула на 100+ млн. Жоау Фелиш, Нуньес, Энцо, поэтому зачем останавливаться на достигнутом и этого втюхают.
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Ответ Утя Ваткин
100 уже как золотой стандарт идёт за боле менее талантливого футболиста. Ужс .
50-60 миллионов, скорее. 100 - это для звезд. Бенфика в данном случае наглеет, прямо как с Феликсом.
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Ответ ten Hag
Чисто ценник за перспективность) А на деле кот в мешке Просто Бенфики и подобные клубы уже привыкли, что английские мешки и так возьмут :) А вот не брали бы, глядишь и цены снизили Потому что все эти невеши через несколько лет в массе своей неликвидом становятся
Атлетико тоже мешок ?
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Ответ Тралл из Питера
Какие цены на футболистов стали, за 19 летнего парня 100 лямов, ужас
Чисто ценник за перспективность)
А на деле кот в мешке
Просто Бенфики и подобные клубы уже привыкли, что английские мешки и так возьмут :)
А вот не брали бы, глядишь и цены снизили
Потому что все эти невеши через несколько лет в массе своей неликвидом становятся
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100 уже как золотой стандарт идёт за боле менее талантливого футболиста. Ужс .
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Какие цены на футболистов стали, за 19 летнего парня 100 лямов, ужас
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Из Бенфики в маню будет понижением
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Ответ Папа Футбола
Бенфика сколько уже разводов провернула на 100+ млн. Жоау Фелиш, Нуньес, Энцо, поэтому зачем останавливаться на достигнутом и этого втюхают.
Нуньес... Не напоминайте 🤦
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Инфляция касается и футбола тоже. Чуть больше 20 лет за такие деньги можно было попытаться купить целого Зидана (игрока, который делал разницу и уже доказал это всем). Чем выше ценники будут задирать - тем скорее лопнет пузырь псевдофутбольной европки.
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Манчестер юнайтед.
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Как же доят МЮ.
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Да какие сто миллионов? Что это за ценники вообще, кто это такой?) Человек за карьеру 60 матчей провел, дай бог половину из них в старте и уже ценник в сто миллионов, понятно, что никто не заставляет покупать за такую цену, но дураки находятся...
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Покупать у Бенфики смысла нет. Распиаренные юнцы, от 100+ ценник. По факту даже на половину этой суммы не играют.
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я его в FM в Факел брал пару лет назад
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берите Козлова из Балтики, он дешевле на 99 млн евро.
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Ну а чем он хуже Антони
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Снова обманут наш МЮ🤣 Какая же кон4енная трансферная политика у этого клуба...
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АПЛ начальная цена 100 стразу. Интересно когда этот пузырь лопнет?
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С Бенфикой все торги начинаются от 100 миллионов
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