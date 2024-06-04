«Бенфика» не продала Невеша в «МЮ» за 60 млн евро. За хавбека потребуют не менее 100 млн

«Бенфика» отклонила предложение «МЮ» по Жоау Невешу.

По данным португальского издания Record, « » предложил за 19-летнего полузащитника 60 миллионов евро, однако президент клуба «немедленно отклонил» предложение манкунианцев.

Утверждается, что « » не будет рассматривать предложения по Невешу на сумму менее 100 млн евро. Отступные португальца составляют 120 млн евро. Интерес к Невешу также проявляют « », « », « », « » и « », однако на данный момент активные действия по его подписанию предпринимал лишь «МЮ».

В минувшем сезоне провел за «Бенфику» 33 матча в чемпионате , отметившись 3 голами и ассистом. Его подробную статистику можно найти здесь.