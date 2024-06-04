Месси присоединился к сборной Аргентины перед товарищескими играми с Эквадором и Гватемалой и Кубком Америки
Лионель Месси принял участие в тренировке сборной Аргентины.
В понедельник 36-летний нападающий «Интер Майами» принял участие в первой тренировке в составе национальной команды на тренировочном комплексе своего клуба в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
В марте Месси пропустил товарищеские матчи против Сальвадора и Коста-Рики из-за проблем с подколенным сухожилием.
«Я думаю, это хорошо, что у него есть стабильность, что он играет после травмы, это очень важно», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Аргентина проведет товарищеский матч против Эквадора 10 июня, а против Гватемалы – 14 июня.
Кроме того, сборная Аргентины 21 июня начнет выступление в Кубке Америки – сыграет против Канады. В группе А действующие победители турнира также встретятся с Чили и Перу.