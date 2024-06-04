Месси присоединился к сборной Аргентины перед товарищескими играми с Эквадором и Гватемалой и Кубком Америки

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Лионель Месси принял участие в тренировке сборной Аргентины.

В понедельник 36-летний нападающий «Интер Майами» принял участие в первой тренировке в составе национальной команды на тренировочном комплексе своего клуба в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

В марте Месси пропустил товарищеские матчи против Сальвадора и Коста-Рики из-за проблем с подколенным сухожилием.

«Я думаю, это хорошо, что у него есть стабильность, что он играет после травмы, это очень важно», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентина проведет товарищеский матч против Эквадора 10 июня, а против Гватемалы – 14 июня. 

Кроме того, сборная Аргентины 21 июня начнет выступление в Кубке Америки – сыграет против Канады. В группе А действующие победители турнира также встретятся с Чили и Перу.

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9 комментариев
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Оооо, счас Роналдуфилы начнут, что для Месси Гватемалу подсунули чтоб стату набить для любимчика Фифа, Уефа, Конмебол, Ла Лиги, МЛС, Франс Футбол, Хускорд, Софскорд, Чеферина, Блаттера, Рубиалеса, Платини, ну короче всех кого можно купить🤣🤣🤣
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Ответ Tollie
ахахахах Гватемала на горизонте - меомель в строю! хет-трику с левых пенок быть! трепещи, Гватемала!
Перепутал малость,это история твоего героя
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Неоспоримое величие Лео Месси в футболе на всех континентах! 🐐🇦🇷
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Главное без травм 🤞🏼
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КОПА турнир серьёзный,сыграться парням необходимо ☝🏼 по этому такие товарняки хорошая тренировка
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Ответ Асхат Мусин
И при этом забывая, что Роналду набил стату на Лихтенштейнах, Мальтах,Андоррах, Люксембургах, Армениях, Литвах🤣🤣🤣
У этих чудаков всю дорогу так - В чужом глазу соринку углядят,а в своём бревна 🪵 не замечают ☝🏼
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