Эндрик о том, что скорый уход Месси – шанс для Бразилии: «Не считаю так. Даже без него Аргентина всегда будет одним из фаворитов любого турнира»

Эндрик с уважением отозвался о сборной Аргентины перед Кубком Америки.

– В отличие от предыдущих лет, сейчас Бразилия переживает не лучший момент. Как минимум – в квалификации чемпионата мира, где команда набрала семь очков в шести матчах. Что происходит, как вы думаете?

– Это переходный момент, который мы, конечно, преодолеем. Перед двумя последними нашими победами на чемпионатах мира квалификация тоже проходила с неудачами и сомнениями, но мы справились и стали чемпионами. Мы уже восстановились, что показали в товарищеских матчах в Европе. Уверен, это именно так.

– Вы мечтаете свергнуть Аргентину с трона? Это последний победитель.

– Я всегда работал ради побед с «Палмейрас», а теперь – с « » и сборной , если меня будут вызывать. Если нужно обыграть Аргентину, чтобы стать чемпионом, мы будем бороться. С уважением, но с верой [в победу].

– У Аргентины по-прежнему есть Месси, но его присутствие на следующем чемпионате мира – под вопросом. Его уход – возможность для Бразилии вернуть хорошее положение?

– Я не считаю так. У Аргентины всегда несколько звезд, никто не становился чемпионом в одиночку. Даже без Месси Аргентина всегда будет одним из фаворитов любого турнира. Обыграть их всегда будет сложно, – сказал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии , который перейдет в «Реал».

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.