Эндрик о том, что скорый уход Месси – шанс для Бразилии: «Не считаю так. Даже без него Аргентина всегда будет одним из фаворитов любого турнира»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Интер Майами Эндрик Футбол

Эндрик с уважением отозвался о сборной Аргентины перед Кубком Америки.

– В отличие от предыдущих лет, сейчас Бразилия переживает не лучший момент. Как минимум – в квалификации чемпионата мира, где команда набрала семь очков в шести матчах. Что происходит, как вы думаете?

– Это переходный момент, который мы, конечно, преодолеем. Перед двумя последними нашими победами на чемпионатах мира квалификация тоже проходила с неудачами и сомнениями, но мы справились и стали чемпионами. Мы уже восстановились, что показали в товарищеских матчах в Европе. Уверен, это именно так.

– Вы мечтаете свергнуть Аргентину с трона? Это последний победитель.

– Я всегда работал ради побед с «Палмейрас», а теперь – с «Реалом» и сборной Бразилии, если меня будут вызывать. Если нужно обыграть Аргентину, чтобы стать чемпионом, мы будем бороться. С уважением, но с верой [в победу].

– У Аргентины по-прежнему есть Месси, но его присутствие на следующем чемпионате мира – под вопросом. Его уход – возможность для Бразилии вернуть хорошее положение?

– Я не считаю так. У Аргентины всегда несколько звезд, никто не становился чемпионом в одиночку. Даже без Месси Аргентина всегда будет одним из фаворитов любого турнира. Обыграть их всегда будет сложно, – сказал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.

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13 комментариев
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У аргентинцев всегда была хорошая школа. Плюс-минус удачное-неудачное поколение, это у всех стран бывает - а так, на любой позиции всегда есть либо приличный крепыш, либо топовый игрок. При всём к Лео уважении - он старый, как и Криш, и другие возрастные топовые игроки уходящего поколения. Короче говоря, согласен с Эндриком, Аргентина слабее не станет.
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Ответ Raul14
Не удивлюсь, если гномыч сделает пару проходов и ему за это отдадут ЗМ)
На фоне Месси в сборной это Виня "Гномыч" со своими жалкими 3 голами))
+3
-2
+1
Ответ xDe xDe
У аргентинцев всегда была хорошая школа. Плюс-минус удачное-неудачное поколение, это у всех стран бывает - а так, на любой позиции всегда есть либо приличный крепыш, либо топовый игрок. При всём к Лео уважении - он старый, как и Криш, и другие возрастные топовые игроки уходящего поколения. Короче говоря, согласен с Эндриком, Аргентина слабее не станет.
Конечно станет , но всё ровно останется олним из фаворитов любого турнира. Месси в сборной не только игрок нападения , там всё строено вокруг него
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Ответ Кино Музыка
Сложно сказать. О новых аргентинцах что-то не слышно. У бразильцев такие есть.
после чм сразу несколько аргов стали топами...
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Сложно сказать. О новых аргентинцах что-то не слышно. У бразильцев такие есть.
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Ответ Zenit2013
От Месси нет никакого толку в матчах против Бразилии - он в них растворяется на поле.
Ахах, из пяти последних матчей между Бразилией и Аргентиной три победы за аргами)
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Ответ Zenit2013
От Месси нет никакого толку в матчах против Бразилии - он в них растворяется на поле.
А по-моему он очень выделяется. Пока все бегают по полю, он ходит
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Ответ prosto D.
Ахах, из пяти последних матчей между Бразилией и Аргентиной три победы за аргами)
Ну а Месси здесь при чём?
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Ответ 10ztv
после чм сразу несколько аргов стали топами...
Я о совсем молодых.
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Ответ Кино Музыка
Я о совсем молодых.
о совсем молодых всегда меньше шума, но то, что в Аргентине есть подрастающее поколение до 24 лет - факт
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