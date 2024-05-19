Бенхамин Гарре: «Я не самарский Месси. Он лучший игрок всех времен – таких больше нет. Сыграть с Лео – моя мечта»

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Бенхамин Гарре высказался о предстоящем Кубке Америке и Лионеле Месси.

– Каковы шансы Аргентины на Кубке Америки?

– Мы выиграли последний турнир. Я буду поддерживать сборную, как всегда.

Месси – лучший футболист всех времен. Надеюсь, он станет главной звездой турнира. Сыграть с Месси в одной команде – моя мечта.

Месси или Роналду?

– Конечно, Месси. Ни в РПЛ, ни в каком-либо другом месте нет такого игрока, как Месси.

– Значит, ты не самарский Месси?

– Нет, я не самарский Месси, – ответил полузащитник «Крыльев Советов».

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в 19 матчах Мир РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

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Никто не рассказал Гарре про Давыдова?!
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