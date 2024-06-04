Семак о трех трофеях «Зенита» за сезон: «Чудесно! В этом году все прекрасно получилось, несмотря на все сложности»
Сергей Семак высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.
– Наверное, самый тяжелый сезон из шести чемпионских, но три трофея. Как это объяснить?
– Это чудесно! Это прекрасно! Не надо это даже объяснять. Мы все прекрасно понимаем. Мы играем для наших болельщиков.
В этом году все прекрасно получилось, несмотря на все сложности, которые у нас были, – сказал Семак.
Иногда даже завидую, как люди могут придумать себе параллельный мир, и искренне верить что жизнь течет именно там.