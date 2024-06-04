Семак о трех трофеях «Зенита» за сезон: «Чудесно! В этом году все прекрасно получилось, несмотря на все сложности»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.

– Наверное, самый тяжелый сезон из шести чемпионских, но три трофея. Как это объяснить?

– Это чудесно! Это прекрасно! Не надо это даже объяснять. Мы все прекрасно понимаем. Мы играем для наших болельщиков.

В этом году все прекрасно получилось, несмотря на все сложности, которые у нас были, – сказал Семак.

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14 комментариев
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Лучший клуб России последние 10 лет .
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Мне норм, но теперь у меня седые усы после 30го тура :)
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Ответ TheSportNik
Конечно прекрасно, один голкипер в свои ворота мяч забрасывает, другой тренер на серию пенальти выставляет вратаря детского уровня, а Акинфеева, готового выйти на серию пенальти оставляет в запасе и бывший игрок Зенита Заболотный бьет в пенальти плохо. Это все совпадение.
Ага, ага, ага) И наибольшее потерянное количество очков от судейских ошибок ни на какие мысли сектантов больше не наводит, да?)
Иногда даже завидую, как люди могут придумать себе параллельный мир, и искренне верить что жизнь течет именно там.
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Ответ xQcoW
Ну от Газпром Лиги другого и не ожидали
тогда читайте про Москва лигу
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Надо же, итоги чемпионата и кубка решались менее, чем за десять минут до конца матчей. Да еще и казах голову расшиб об крышку кубка, чему не огорчился, забив до этого победный год. Крученый удар Артура, наверно, не самый сложный, ошибка Песьякова...футбол, как раз таки, и состоит из таких мелочей.
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Ну от Газпром Лиги другого и не ожидали
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Сергей Богданович успехов в дальнейшей работе , пожалуйста с бразилией как то решите, многовато уже.
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Ответ TheSportNik
И я тебя с продажным чемпионством и продажным кубком, не забудьте премию выписать Песьякову и Федотову, героям вашего триумфа.
Выздоравливай! (Это я искренне).
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