Семак о трех трофеях «Зенита» за сезон: «Чудесно! В этом году все прекрасно получилось, несмотря на все сложности»

Сергей Семак высказался о том, что «Зенит» взял три трофея за сезон.

– Наверное, самый тяжелый сезон из шести чемпионских, но три трофея. Как это объяснить?

– Это чудесно! Это прекрасно! Не надо это даже объяснять. Мы все прекрасно понимаем. Мы играем для наших болельщиков.

В этом году все прекрасно получилось, несмотря на все сложности, которые у нас были, – сказал .