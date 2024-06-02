«Зенит» выиграл 29-й трофей в истории

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» выиграл 29-й трофей в своей истории.

Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

Петербуржцы в этом сезоне сделали домашний требл. Ранее они выиграли Мир РПЛ и Olimpbet Суперкубок России.

Всего у «Зенита» 29 трофеев. 11 раз он был чемпионом страны (10 – России, 1 – СССР), 6 раз – обладателем Кубка (5 – России, 1 – СССР), 8 раз – Суперкубка России, 1 раз – Кубка сезона СССР, 1 раз – Кубка Премьер-лиги. Также по разу были выиграны Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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49 комментариев
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Семаку спасибо за существенный вклад в это количество.
+46
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+44
После Суперкубка будет 13 из 30 при Семаке.
Почти половина трофеев в истории - от "физрука которого надо увольнять".
А хваленые Боаш, Манчини и Луческу на троих ни одного золота не взяли.
+37
-6
+31
Ответ Безумный Макс
Комментарий скрыт
Ох уж эти московские штучки со своими провинциальными комплексами...
+30
-3
+27
Зенит самая титулованная команда России. Я не по количеству, а по разнообразию кубков.
Правда, некоторые, приравнивают полуфиналы полуеврокубков к трофеям. Но это их проблемы. Браво Зенит!!!
+26
-2
+24
Ответ Тимур Тимербаев
После Суперкубка будет 13 из 30 при Семаке. Почти половина трофеев в истории - от "физрука которого надо увольнять". А хваленые Боаш, Манчини и Луческу на троих ни одного золота не взяли.
Боаш брал одно чемпионство. Хотя с тем составом каждый год должен был брать…
+17
0
+17
Ответ Тимур Тимербаев
После Суперкубка будет 13 из 30 при Семаке. Почти половина трофеев в истории - от "физрука которого надо увольнять". А хваленые Боаш, Манчини и Луческу на троих ни одного золота не взяли.
Справедливости ради у Боаша есть золото, которое еще и первую звезду на эмблему принесло. Но Богданыч – мощь, конечно
+17
-1
+16
Ответ MAXIMum1
Зенит самая титулованная команда России. Я не по количеству, а по разнообразию кубков. Правда, некоторые, приравнивают полуфиналы полуеврокубков к трофеям. Но это их проблемы. Браво Зенит!!!
Ты неправ: у "Зенита" нет бромантанового Кубка.
+11
-1
+10
"Также по разу были выиграны Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА." А как в Европе успехи у наркоманды с ее жалкими картонками из лихих 90-х, чьи болелы так не любят успехи Зенита?
+13
-3
+10
И это клуб без истории?
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0
+9
что хорошо для Зенита - хорошо для России, чивоуштам

бгг
+10
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+9
Ответ Lumberjack
"Также по разу были выиграны Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА." А как в Европе успехи у наркоманды с ее жалкими картонками из лихих 90-х, чьи болелы так не любят успехи Зенита?
"как в Европе успехи у наркоманды"
Как "какие успехи"?
А контрабанда в Европу рекордной в истории футбола партии кокаина 1362 кг - это что, по Вашему, не успех?
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+7
Даешь 13 июля юбилейный трофей!
+7
-1
+6
Ответ Alestern
Комментарий скрыт
"Чуть не вырвало"
К врачу обратись, тошнота - симптом серьезных желудочных заболеваний.
+7
-1
+6
Семак топ!!
+6
0
+6
С победой самый титулованный клуб страны!
+6
-1
+5
когда деньги были в Москве все восторгались москвичами собранными со всего СССР сейчас деньги и Семак в Питере то есть БРИКС в действии
+5
0
+5
Желаю Богдановичу за время нового контракта сделать Зенит самым титулованным клубом в истории отечественного футбола!
+7
-2
+5
Ответ Безумный Макс
Комментарий скрыт
Тебе бы русский подучить
+6
-1
+5
Ответ Alestern
Комментарий скрыт
Тест купи, может ты просто в положении?
+5
-1
+4
Ответ Вячеслав Усачев
Комментарий скрыт
"История уходит вдаль"
Вот история Спартака и ушла в такую далекую даль, что трофеев уже и в телескоп не видно.
+4
0
+4
Ответ Celsius
"как в Европе успехи у наркоманды" Как "какие успехи"? А контрабанда в Европу рекордной в истории футбола партии кокаина 1362 кг - это что, по Вашему, не успех?
Они даже тут провалились.
+4
0
+4
Браво!
+4
-1
+3
💪💪💪
+3
0
+3
Ответ Наталья Ларионова
Тест купи, может ты просто в положении?
)) Возможно ты права.
+2
0
+2
Ответ Alestern
Комментарий скрыт
Похоже всю квартиру заблевал.
+2
0
+2
Нормально :))
+2
0
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Ответ Доктор Верховцев
Ну почему сразу мнимая? Современная медицина творит чудесаЁ
Чего то о таком я не подумал.
Вот все с этими болельщиками Спартака не так, то среди них появляется пользователь "Pelerin" - женщина, называющая себя мужчиной, то пользователь "Марат Мулюков", у которого в профиле значится "женщина", а у некоторых в профиле и вовсе значится "пол - я не знаю", это, видимо, просто космические пришельцы, упавшие на Землю с пролетающего мимо астероида. Вот такая фан-база у Спартака.
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Ответ Катя СПб
Они даже тут провалились.
Но зато выиграли самый почетный трофей в турнире на призы нидерландской прокуратуры - 7.5 лет строго режима. Поместят в клубный музей рядом с кубком трехтурового чемпионства.
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Ответ TheSportNik
Может Миллеру. спасибо .
О, Хаст вылез
Все ещё жду когда твои прогнозы о чемпионате Гончареко сбудутся
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Ответ TheSportNik
Помните 2014 год, когда ЦСКА 10 побед одержал и стал чемпионом, а не кто и не верил в нашу победу тогда, кроме одного. Хорошая память у болельщиков Зенита, запомнили.
Помню как ты каждый год ванговал титулы Цска при беларусе, да только потом исчезал с веток, как он в очередной раз проваливался)
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