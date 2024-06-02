«Зенит» выиграл 29-й трофей в истории
«Зенит» выиграл 29-й трофей в своей истории.
Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.
Петербуржцы в этом сезоне сделали домашний требл. Ранее они выиграли Мир РПЛ и Olimpbet Суперкубок России.
Всего у «Зенита» 29 трофеев. 11 раз он был чемпионом страны (10 – России, 1 – СССР), 6 раз – обладателем Кубка (5 – России, 1 – СССР), 8 раз – Суперкубка России, 1 раз – Кубка сезона СССР, 1 раз – Кубка Премьер-лиги. Также по разу были выиграны Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Почти половина трофеев в истории - от "физрука которого надо увольнять".
А хваленые Боаш, Манчини и Луческу на троих ни одного золота не взяли.
Правда, некоторые, приравнивают полуфиналы полуеврокубков к трофеям. Но это их проблемы. Браво Зенит!!!
бгг
Как "какие успехи"?
А контрабанда в Европу рекордной в истории футбола партии кокаина 1362 кг - это что, по Вашему, не успех?
К врачу обратись, тошнота - симптом серьезных желудочных заболеваний.
Вот история Спартака и ушла в такую далекую даль, что трофеев уже и в телескоп не видно.
Вот все с этими болельщиками Спартака не так, то среди них появляется пользователь "Pelerin" - женщина, называющая себя мужчиной, то пользователь "Марат Мулюков", у которого в профиле значится "женщина", а у некоторых в профиле и вовсе значится "пол - я не знаю", это, видимо, просто космические пришельцы, упавшие на Землю с пролетающего мимо астероида. Вот такая фан-база у Спартака.
Все ещё жду когда твои прогнозы о чемпионате Гончареко сбудутся