«Зенит» выиграл 29-й трофей в истории

«Зенит» выиграл 29-й трофей в своей истории.

Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

Петербуржцы в этом сезоне сделали домашний требл. Ранее они выиграли Мир РПЛ и Olimpbet Суперкубок России.

Всего у «Зенита» 29 трофеев. 11 раз он был чемпионом страны (10 – России, 1 – СССР), 6 раз – обладателем Кубка (5 – России, 1 – СССР), 8 раз – Суперкубка России, 1 раз – Кубка сезона СССР, 1 раз – Кубка Премьер-лиги. Также по разу были выиграны Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.