Игнашевич о финале Кубка: «Балтика» выбросила РПЛ из головы. Я не переживаю. Надеюсь, удача будет на нашей стороне»

Теги Зенит Сергей Игнашевич Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Чемпионат.com Футбол

Сергей Игнашевич высказался о предстоящем cуперфинале Фонбет Кубка России.

В решающем матче сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится 2 июня в «Лужниках».

«Не так много трофеев в коллекции нашей команды. Важный матч, больше добавить нечего.

Конечно, о «Зените» расскажет Семак больше, чем я. «Зенит» – очень вариативная команда: может использовать по ходу матча несколько схем. Высокое мастерство позволяет быть гибкими.

Важно показать свой лучший матч. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне. Рассчитываем на поддержку стадиона.

У меня нет переживаний. Забыли чемпионат. Выбросили из головы. В Кубке я не играю, поэтому не переживаю так сильно, как футболисты. Надеюсь, что футболистам переживания не помешают», – сказал главный тренер «Балтики».

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6 комментариев
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Психологически «Балтике» проще. Победа сродни чуду и,в случае чего, за поражение в финале - никто не осудит.
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Ответ Groznyi2024
Удача на вашей, а кубок на нашей) На самом деле пусть Балтика заберёт Кубок, будет красивый финал сезона
Мы Зенит и нам это нравится !
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Ответ Groznyi2024
Удача на вашей, а кубок на нашей) На самом деле пусть Балтика заберёт Кубок, будет красивый финал сезона
Выход в финал для Балтики - уже успех. А финал всегда круче покрытого плесенью полу- или четверть финала Спартака.
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Ответ Тиджани Бабангида
Психологически «Балтике» проще. Победа сродни чуду и,в случае чего, за поражение в финале - никто не осудит.
Ну зенит тоже главный трофей уже взял. Даже если и проиграют финал, никто не будет сильно расстроен, думаю. После такого чуда в РПЛ
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