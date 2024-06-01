Игнашевич о финале Кубка: «Балтика» выбросила РПЛ из головы. Я не переживаю. Надеюсь, удача будет на нашей стороне»

Сергей Игнашевич высказался о предстоящем cуперфинале Фонбет Кубка России.

В решающем матче сыграют «Зенит» и « ». Встреча состоится 2 июня в «Лужниках».

«Не так много трофеев в коллекции нашей команды. Важный матч, больше добавить нечего.

Конечно, о « » расскажет больше, чем я. «Зенит» – очень вариативная команда: может использовать по ходу матча несколько схем. Высокое мастерство позволяет быть гибкими.

Важно показать свой лучший матч. Надеюсь, что удача будет на нашей стороне. Рассчитываем на поддержку стадиона.

У меня нет переживаний. Забыли чемпионат. Выбросили из головы. В Кубке я не играю, поэтому не переживаю так сильно, как футболисты. Надеюсь, что футболистам переживания не помешают», – сказал главный тренер «Балтики».