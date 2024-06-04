Сергей Семак: «От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело»

Сергей Семак заявил, что победы с «Зенитом» для него по-прежнему эмоциональны.

«После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции.

От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу – все складывалось против нас. Засчитанные и незасчитанные мячи… Команда старается показывать игру. Думаю, что победа над «Балтикой» трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам.

Уверенности нет никогда, что ты победишь. Надо играть в футбол. Иногда получается забить, иногда нет. Без забитых мячей нет побед. В Суперфинале и в пустые ворота не попадали. Моментов было много. Я рад, что в концовке забили очень важный и эмоциональный гол. Такие трудовые победы добавляют еще больше эмоций», – сказал тренер « ».