Сергей Семак: «От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело»

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Сергей Семак заявил, что победы с «Зенитом» для него по-прежнему эмоциональны.

«После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции.

От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу – все складывалось против нас. Засчитанные и незасчитанные мячи… Команда старается показывать игру. Думаю, что победа над «Балтикой» трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам.

Уверенности нет никогда, что ты победишь. Надо играть в футбол. Иногда получается забить, иногда нет. Без забитых мячей нет побед. В Суперфинале и в пустые ворота не попадали. Моментов было много. Я рад, что в концовке забили очень важный и эмоциональный гол. Такие трудовые победы добавляют еще больше эмоций», – сказал тренер «Зенита».

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13 комментариев
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Ответ sd4fmwrvz8
Тем более когда у тебя лимит и финансовый рычаг не ограничен
А каким образом лимит помогает?:) Вы когда из шпаргалок копипастите этот бред, проверяйте хоть)
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Ответ геннадий крылов
щирый хохол
Болеет за Спартак,можно было профиль не смотреть.Что с вами не так?Вопрос риторический.
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Ответ Алексей Минин
А каким образом лимит помогает?:) Вы когда из шпаргалок копипастите этот бред, проверяйте хоть)
Помню «московские болельщики Балтики и Ростова» носились по веткам крича про сборную Рио. В то время когда составы Динамо и Краснодара так же забиты легионерами под завязку были. Но это их не волнует, главное набросить
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Ответ Spartakus1984
Уморительный человек))))Так тяжело.Верните ему Малкома,Витцеля и Халка,что бы стало по легче
Самый верный фанат Зенита наконец-то оправился от наших побед, и ему снова стало не так больно сидеть за компьютером и отмечаться в каждой новости любимой команды.
Ура!
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Верно говорит, сам Зидан говорил: "выигрывая 10 игру, хочется выиграть ещё и 11".
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Нужно Ваню почаще выпускать, а то уже по мячу не попадает, не говоря про ворота!
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Не от побед устаёшь, а от отсутствия новых вызовов. Но, конечно, у нас слишком большая разница между "Зенитом" и всеми остальными, если даже такой "уставший" "Зенит" выиграл требл. Соперники упустили шанс, когда можно было обойти "Зенит", теперь неизвестно, когда предоставится новый шанс.
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