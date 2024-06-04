Консейсау ушел из «Порту». «Милан» и «Барса» интересовались тренером

Сержиу Консейсау ушел с поста главного тренера «Порту».

49-летний специалист покинул португальский клуб после 7 сезонов на посту главного тренера.

Во главе «Порту» он завоевал 11 трофеев, среди которых 3 чемпионства и 4 Кубка Португалии.

Ранее сообщалось, что сам хочет возглавить « », и его агент, работает над этим трансфером.

Кроме того, «Барселона» до назначения Флика рассматривала Консейсау в качестве одного из кандидатов на замену Хави.