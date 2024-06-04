Консейсау ушел из «Порту». «Милан» и «Барса» интересовались тренером

Теги Милан высшая лига Португалия Порту отставки Жорже Мендеш Сержиу Консейсау Футбол

Сержиу Консейсау ушел с поста главного тренера «Порту».

49-летний специалист покинул португальский клуб после 7 сезонов на посту главного тренера. 

Во главе «Порту» он завоевал 11 трофеев, среди которых 3 чемпионства и 4 Кубка Португалии. 

Ранее сообщалось, что сам Сержиу Консейсау хочет возглавить «Милан», и его агент, Жорже Мендеш работает над этим трансфером.

Кроме того, «Барселона» до назначения Флика рассматривала Консейсау в качестве одного из кандидатов на замену Хави. 

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7 комментариев
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Ответ Ваня Шипитко
Развалил клуб, впихивал постоянно в основу своего сына, на 18 очков отстал от первого места, игры никакой Как же португалы любят впаривать себя в топ команды
11 трофеев, в том числе 3 чемпионства, достойные результаты в ЛЧ и типичная для Португалии продажа лидеров за большие деньги. Развалил так развалил. В итоге даже сына продали
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Ещё есть шанс послать нафиг Фонсеку и взять действительно хорошего тренера. Тем более он сам не против
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Все дороги ведут в Рим!!
Или Лацио уже заменили Сарри?
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Сартак не потянул...
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Ответ Иван Иванов
Все дороги ведут в Рим!! Или Лацио уже заменили Сарри?
Тудор Сарри заменил. Хотя уже пишут, что и Тудор может из Лацио уйти.
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Ответ Ваня Шипитко
Развалил клуб, впихивал постоянно в основу своего сына, на 18 очков отстал от первого места, игры никакой Как же португалы любят впаривать себя в топ команды
Консейсау конечно ушёл со скандалом, но характеризовать его пребывание в Порту глаголом "развалил" язык не повернётся даже у самых скептически настроенных фанатов
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