Консейсау ушел из «Порту». «Милан» и «Барса» интересовались тренером
Сержиу Консейсау ушел с поста главного тренера «Порту».
49-летний специалист покинул португальский клуб после 7 сезонов на посту главного тренера.
Во главе «Порту» он завоевал 11 трофеев, среди которых 3 чемпионства и 4 Кубка Португалии.
Ранее сообщалось, что сам Сержиу Консейсау хочет возглавить «Милан», и его агент, Жорже Мендеш работает над этим трансфером.
Кроме того, «Барселона» до назначения Флика рассматривала Консейсау в качестве одного из кандидатов на замену Хави.
Или Лацио уже заменили Сарри?