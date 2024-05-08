«Аякс» хочет поскорее договориться с Поттером и опередить «МЮ» и «Милан». Грэм может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории амстердамского клуба
«Аякс» поборется с «Манчестер Юнайтед» за английского тренера.
Как сообщает The Telegraph, амстердамцы активизировали работу над подписанием Грэма Поттера. Они хотят опередить «МЮ» и другие клубы, заинтересованные в 48-летнем специалисте. Также Поттер входит в число возможных преемников Гарета Саутгейта в сборной Англии.
В «Аяксе» понимают, что Грэма придется сделать самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба даже в том случае, если он согласится на снижение зарплаты относительно той, что он получал в «Челси». Однако нидерландцы видят в нем идеальную фигуру для перестройки без существенных денежных трат и привития нового игрового стиля и философии, которая будет соответствовать ценностям «тотального футбола».
Переход Поттера в «Аякс» поддерживают некоторые известные игроки, включая Джордана Хендерсона.
В числе других претендентов на англичанина называются «Фейеноорд», «Милан» и «Порту».