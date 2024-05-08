«Аякс» хочет поскорее договориться с Поттером и опередить «МЮ» и «Милан». Грэм может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории амстердамского клуба

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«Аякс» поборется с «Манчестер Юнайтед» за английского тренера.

Как сообщает The Telegraph, амстердамцы активизировали работу над подписанием Грэма Поттера. Они хотят опередить «МЮ» и другие клубы, заинтересованные в 48-летнем специалисте. Также Поттер входит в число возможных преемников Гарета Саутгейта в сборной Англии.

В «Аяксе» понимают, что Грэма придется сделать самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба даже в том случае, если он согласится на снижение зарплаты относительно той, что он получал в «Челси». Однако нидерландцы видят в нем идеальную фигуру для перестройки без существенных денежных трат и привития нового игрового стиля и философии, которая будет соответствовать ценностям «тотального футбола».

Переход Поттера в «Аякс» поддерживают некоторые известные игроки, включая Джордана Хендерсона.

В числе других претендентов на англичанина называются «Фейеноорд», «Милан» и «Порту».

 

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18 комментариев
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Фейеноорду надо на замену Слоту подписывать Малфоя, должно сработать
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Ответ Momos
Что они в этом Поттере нашли?
Де-Морта побил
+14
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+14
Вариант с Аяксом думаю он рассмотрит только если ему откажут МЮ, Милан и сборная Англии
+6
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Что они в этом Поттере нашли?
+5
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+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Вариант с Аяксом думаю он рассмотрит только если ему откажут МЮ, Милан и сборная Англии
Мне кажется он не особо нужен ни одним, ни другим, ни третьим.
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Возможно, Тен Хаг скоро будет доступен. С Аяксом он отлично справлялся.
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В самый раз для Поттера вариант, по всем параметрам.
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Наверное, это инициатива Рэтклиффа.
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Вроде Поттер, тренер ни о чëм))))...
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Лучше своего Гарри Поттера лысого из МЮ обратно депортируйте
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Вариант с Аяксом думаю он рассмотрит только если ему откажут МЮ, Милан и сборная Англии
Ну вот а после Аякса сразу в МЮ, сейчас как то так это работает)
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Ответ Elik1989
Возможно, Тен Хаг скоро будет доступен. С Аяксом он отлично справлялся.
В,аяксе нет тех голодных молодых талантливых игроков
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Ответ GRIG MAN
Вроде Поттер, тренер ни о чëм))))...
может и так, но как он хорош в квиддич :)
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Ответ Little-lawyer
может и так, но как он хорош в квиддич :)
Друг мой, я не понимаю, что такое: квиддич?
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