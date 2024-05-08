«Аякс» хочет поскорее договориться с Поттером и опередить «МЮ» и «Милан». Грэм может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории амстердамского клуба

«Аякс» поборется с «Манчестер Юнайтед» за английского тренера.

Как сообщает The Telegraph, амстердамцы активизировали работу над подписанием . Они хотят опередить « » и другие клубы, заинтересованные в 48-летнем специалисте. Также Поттер входит в число возможных преемников Гарета Саутгейта в сборной Англии.

В « » понимают, что Грэма придется сделать самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба даже в том случае, если он согласится на снижение зарплаты относительно той, что он получал в «Челси». Однако нидерландцы видят в нем идеальную фигуру для перестройки без существенных денежных трат и привития нового игрового стиля и философии, которая будет соответствовать ценностям «тотального футбола».

Переход Поттера в «Аякс» поддерживают некоторые известные игроки, включая Джордана Хендерсона.

В числе других претендентов на англичанина называются « », « » и «Порту».