Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Карпине: «Кадровый вопрос не стоит. Результатами недовольны, очков сильно меньше, чем ожидали, находимся не на том месте, но это лишь 1-я часть сезона»

Гендиректор «Динамо» не рассматривает возможность увольнения Валерия Карпина.

– Что скажете о результате команды?

– Результатами мы недовольны. Очков сильно меньше, чем ожидали. Находимся не на том месте, на котором хотим оказаться по итогам.

– Стоит ли кадровый вопрос?

– Кадровый вопрос не стоит.

– Сколько вы готовы ждать?

– Сейчас только первая часть сезона. Мы участвуем в обоих соревнованиях.

– Когда искали замену Личке, нынешний главный тренер соперников [Станислав Черчесов] рассматривался?

– Это некорректно говорить. Сейчас главный кандидат утвержден, и я не могу рассказывать о каком‑то другом. Это некорректно.

– Как адаптируется в клубе Александр Ивлев?

– Постепенно он погружается в нашу повестку, идут корпоративные процедуры по его назначению и утверждению. Мы с ним и раньше вместе работали над разными проектами. У нас с ним нормальные личные отношения.

– Правда, что «Динамо» ищет вратаря? Как вам дебют Расулова?

– Так вопрос не ставим. У нас достаточно вратарей в заявке, большое количество пропущенных мячей – да.

Курбан – молодой голкипер, сегодня дебютировал. Для него это шаг вперед, пожелаем ему удачи и будем поддерживать. Вины в пропущенном голе его нет. Надо работать и двигаться вперед, – отметил Павел Пивоваров .

«Динамо» на 10 очков отстает от лидирующего «Локомотива». Команда Карпина идет 8-й после 12 туров РПЛ