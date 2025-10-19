Гендиректор «Динамо» Пивоваров о Карпине: «Кадровый вопрос не стоит. Результатами недовольны, очков сильно меньше, чем ожидали, находимся не на том месте, но это лишь 1-я часть сезона»
– Что скажете о результате команды?
– Результатами мы недовольны. Очков сильно меньше, чем ожидали. Находимся не на том месте, на котором хотим оказаться по итогам.
– Стоит ли кадровый вопрос?
– Кадровый вопрос не стоит.
– Сколько вы готовы ждать?
– Сейчас только первая часть сезона. Мы участвуем в обоих соревнованиях.
– Когда искали замену Личке, нынешний главный тренер соперников [Станислав Черчесов] рассматривался?
– Это некорректно говорить. Сейчас главный кандидат утвержден, и я не могу рассказывать о каком‑то другом. Это некорректно.
– Как адаптируется в клубе Александр Ивлев?
– Постепенно он погружается в нашу повестку, идут корпоративные процедуры по его назначению и утверждению. Мы с ним и раньше вместе работали над разными проектами. У нас с ним нормальные личные отношения.
– Правда, что «Динамо» ищет вратаря? Как вам дебют Расулова?
– Так вопрос не ставим. У нас достаточно вратарей в заявке, большое количество пропущенных мячей – да.
Курбан – молодой голкипер, сегодня дебютировал. Для него это шаг вперед, пожелаем ему удачи и будем поддерживать. Вины в пропущенном голе его нет. Надо работать и двигаться вперед, – отметил Павел Пивоваров.
«Динамо» на 10 очков отстает от лидирующего «Локомотива». Команда Карпина идет 8-й после 12 туров РПЛ