Каррагер об 1:2: «Ливерпуль» намного лучше «МЮ». Если манкунианцы и должны были выиграть на «Энфилде», то именно так – с небольшой долей удачи при позднем голе»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль», несмотря на поражение, сильнее «МЮ».

Встреча 8-го тура АПЛ проходила на «Энфилде» и завершилась победой «Манчестер Юнайтед » (2:1). Победный гол на 84-й минуте забил Харри Магуайр.

«Ливерпуль» намного лучше «Манчестер Юнайтед», так что, если «МЮ» и должен был выиграть на «Энфилде », то именно так – с небольшой долей удачи при позднем голе.

«Ливерпуль» совершенно плох в защите, и пока они это не исправят, они не выиграют чемпионат», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » в интервью Sky Sports.