Консейсау хочет возглавить «Милан». Тренер попробует убедить «Порту» отпустить его

Теги Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия Жорже Мендеш Сержиу Консейсау Андре Виллаш-Боаш Футбол

Сержиу Консейсау попытается убедить «Порту» отпустить его в «Милан» летом.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, Консейсау сегодня встретится с новым президентом «Порту» Андре Виллаш-Боашем, чтобы определить, хотят ли они продолжать сотрудничество. Ранее появилась информация, что португальский клуб может расторгнуть контракт с тренером после победы Боаша на выборах.

По словам источника, Консейсау привлекает возможность работы в «Милане», и он надеется, что «россонери» сделают предложение в ближайшее время. Он считает, что у него есть отличные шансы стать следующим тренером «Милана», и попытается убедить «Порту» отпустить его. Жорже Мендеш, агент Консейсау, уже работает над этим.

Отмечается, что запросы Консейсау по зарплате вполне соответствует тому, сколько «Милан» готов платить новому тренеру (до 4 млн евро в год).

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17 комментариев
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Боже, какой кошмар. Менять Пиоли с его достижениями, на Лопетеги, Консейсау и прочих. Здравствуй Лацио, будем теперь соседями.
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-11
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Боже, какой кошмар. Менять Пиоли с его достижениями, на Лопетеги, Консейсау и прочих. Здравствуй Лацио, будем теперь соседями.
У Пиоли одно достижение - скудетто, хотя нет, есть и другие рекорды: 6 поражений подряд Интеру. Аставлять!
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Ответ dr. cage
Насколько помню, Консесайу в начале нулевых за Интер пылил.. И ещё где-то в Сериале играл, но точно не Милан. Откуда такое желание к россонери попасть?
Он был в чемпионском Лацио, а вот в Интере его совсем не помню) В любом случае, молодой, перспективный тренер с поставленной игрой и достижениями и кучей трофеев, явно лучше всяких лопетеги и рангников... А Пиоли только счастья, удачи и всех благ - он все-таки проспект Мальдини, и было понятно, что его уберут
+3
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+3
Удачи Кракену! 🤞🏻
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+1
Милан в своем стиле,будут вспоминать Пиоли как мессию,да здравствуют времена Зеедорфа, Монтеллы,Индзаги,Джампаоли когда пятое место за счастье.
+3
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Ответ Cristiano Ronaldo
Боже, какой кошмар. Менять Пиоли с его достижениями, на Лопетеги, Консейсау и прочих. Здравствуй Лацио, будем теперь соседями.
и чем Пиоли намного лучше Консейсау?)
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-2
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Ответ Wale
Я болельщик Милана с 2004 года вообще-то 😁😏
Я про юзера, который пиарит Пиоли
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Ответ Cristiano Ronaldo
Боже, какой кошмар. Менять Пиоли с его достижениями, на Лопетеги, Консейсау и прочих. Здравствуй Лацио, будем теперь соседями.
Чем болтать, посмотри игры Милана, чтобы вопросов меньше возникало, а то надоели люди, которые исключительно обёрткой (цифрами) любуются
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Ответ Cristiano Ronaldo
Боже, какой кошмар. Менять Пиоли с его достижениями, на Лопетеги, Консейсау и прочих. Здравствуй Лацио, будем теперь соседями.
Чем Консейсау плох? Порту постоянно в плове ЛЧ. В последние годы с огромными финансовыми проблемами. С Пилли уже все-потолок. Надо что то новое пробовать, а Консейсау-хороший тренер, к тому же привык работать в стесненных обстоятельствах
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Ответ dr. cage
Насколько помню, Консесайу в начале нулевых за Интер пылил.. И ещё где-то в Сериале играл, но точно не Милан. Откуда такое желание к россонери попасть?
Консейсау за Лацио ещё пылил.
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Ответ dr. cage
Насколько помню, Консесайу в начале нулевых за Интер пылил.. И ещё где-то в Сериале играл, но точно не Милан. Откуда такое желание к россонери попасть?
Потому что другим клубам не нужен?
Когда-то был отличный период с Порту, когда он не ушел, а сейчас он больше длинным языком отмечается
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Ответ OldGood Xpan
Он был в чемпионском Лацио, а вот в Интере его совсем не помню) В любом случае, молодой, перспективный тренер с поставленной игрой и достижениями и кучей трофеев, явно лучше всяких лопетеги и рангников... А Пиоли только счастья, удачи и всех благ - он все-таки проспект Мальдини, и было понятно, что его уберут
Мальдини убрали не в последнюю очередь из-за того, что он продвигал замену Пиоли*
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Милан в своем стиле,будут вспоминать Пиоли как мессию,да здравствуют времена Зеедорфа, Монтеллы,Индзаги,Джампаоли когда пятое место за счастье.
Консейсау что-Зеедорф и Монтелла? Уже кучу лет на высоком уровне работает, нет же, надо такие тупые аналогии проводить
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