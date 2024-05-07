Консейсау хочет возглавить «Милан». Тренер попробует убедить «Порту» отпустить его
Сержиу Консейсау попытается убедить «Порту» отпустить его в «Милан» летом.
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, Консейсау сегодня встретится с новым президентом «Порту» Андре Виллаш-Боашем, чтобы определить, хотят ли они продолжать сотрудничество. Ранее появилась информация, что португальский клуб может расторгнуть контракт с тренером после победы Боаша на выборах.
По словам источника, Консейсау привлекает возможность работы в «Милане», и он надеется, что «россонери» сделают предложение в ближайшее время. Он считает, что у него есть отличные шансы стать следующим тренером «Милана», и попытается убедить «Порту» отпустить его. Жорже Мендеш, агент Консейсау, уже работает над этим.
Отмечается, что запросы Консейсау по зарплате вполне соответствует тому, сколько «Милан» готов платить новому тренеру (до 4 млн евро в год).
Когда-то был отличный период с Порту, когда он не ушел, а сейчас он больше длинным языком отмечается