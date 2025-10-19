Мунуэра Монтеро не дал пенальти в ворота «Реала» после контакта Лисо и Тчуамени на линии штрафной. Итурральде считает, что форвард «Хетафе» сам споткнулся о ногу француза

Экс-судья Итурральде оценил спорный эпизод в матче «Реала» и «Хетафе».

Команда Хаби Алонсо играет в гостях в 9-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).

На 5-й минуте нападающий «Хетафе» Адриан Лисо упал в штрафной «Реала » после контакта с ногой Орельена Тчуамени . Судья Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил, ВАР не отреагировал.

«Тчуамени ставит ногу вперед, и именно игрок «Хетафе » натыкается на нее», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»