  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о «Ливерпуле»: «Надо строить команду вокруг Исака и Виртца. Салах не должен выходить в старте в выездных матчах, где нужна помощь фулбэку – по крайней мере, в такой форме»
11

Каррагер о «Ливерпуле»: «Надо строить команду вокруг Исака и Виртца. Салах не должен выходить в старте в выездных матчах, где нужна помощь фулбэку – по крайней мере, в такой форме»

Джейми Каррагер думает, что Мохамеда Салаха нужно реже выпускать в старте.

Бывший защитник «Ливерпуля» после поражения клуба от «МЮ» (1:2) в 8-м туре АПЛ ответил на вопрос, вокруг кого мерсисайдцам нужно строить команду.  

«Это должны быть Исак и Виртц, потому что клуб уже вложил в них деньги, и они моложе, чем Салах. Я очень люблю Салаха, но, глядя на него в этом сезоне... Есть определенная тактическая установка с Салахом, при которой он не помогает правому защитнику «Ливерпуля».

Я не критикую его за лень или за то, что он не возвращается назад. Мы же хвалили Арне Слота за то, что он позволил Салаху играть в такой роли в прошлом сезоне. Вероятно, у него уже нет тех физических данных, чтобы бегать взад-вперед, как обычный вингер. Но если ты не приносишь пользы в атаке и сзади не отрабатываешь...

Сегодня Салах не подставил команду в защите – потому что он и не должен был отрабатывать, – но он был слаб с мячом. Много потерь по ходу игры. С ним такое случается, даже когда он на пике формы. Но вот что я скажу: на данный момент Салах не должен быть таким же неприкосновенным, как Вирджил ван Дейк, который первым попадает в старт.

У «Ливерпуля» два выездных матча – в Лиге чемпионов против «Айнтрахта» во Франкфурте и затем против «Брентфорда» в чемпионате. Я не думаю, что Салах должен начинать оба матча в старте. Он должен всегда выходить на «Энфилде», потому что «Ливерпуль» там доминирует, держит мяч у штрафной, и чаще всего он забивает в таких ситуациях – как сегодня. Но в выездных играх, где нужна помощь крайним защитникам, Салах не должен выходить с первых минут, по крайней мере, в такой форме», – сказал Каррагер. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoАлександер Исак
logoФлориан Виртц
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Каррагер
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 51,74%. Шансы «Ливерпуля» – 21,61%, «Ман Сити» – 16,7%, «Челси» – 4,05%, «МЮ» – 0,15% (Opta)
29сегодня, 19:22
Каррагер об 1:2: «Ливерпуль» намного лучше «МЮ». Если манкунианцы и должны были выиграть на «Энфилде», то именно так – с небольшой долей удачи при позднем голе»
40сегодня, 19:15
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»
11сегодня, 19:00
Слот про 1:2 с «МЮ»: «Всегда сложно играть против глубоко обороняющейся команды, использующей длинные передачи. Особенно пропуская на 2-й минуте, когда твой игрок лежит на газоне»
103сегодня, 18:53
Главные новости
Гогниев о 0:4 и уходе «Алании» с поля из-за пенальти: «Велес» и его игроки не станут великими. Победа любой ценой – это одно, а победа и величие – другое. Футбол не обманешь»
3 минуты назадВидео
«Реал» лидирует в Ла Лиге перед класико, «Барселона» отстает на 2 очка, «Атлетико» – на 8
3210 минут назад
У «Милана» 6 побед с общим счетом 13:2 и ничья с «Ювентусом» в последних 7 играх. При Аллегри у «россонери» лишь одно поражение
1515 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Сельтой»
5417 минут назад
«Реал» одолел «Хетафе» на выезде – 1:0. Мбаппе забил, у хозяев два удаления
49817 минут назад
Мбаппе забил в 11-м матче подряд за «Реал» и Францию. У него 15 голов за этот отрезок
1519 минут назад
Ньом удален за удар рукой в лицо Винисиусу через минуту после выхода на поле в игре «Хетафе» – «Реал». Вторую желтую за фол на бразильце получил и Санкрис
7324 минуты назадФото
Лапорта об удалении Флика: «Барса» подала апелляцию. Мансано явно ждал момента, чтобы показать карточку. Этот судья удалял почти всех наших ведущих игроков, одно и то же каждый раз»
1126 минут назад
«Милан» одолел «Фиорентину» благодаря дублю Леау – 2:1
2032 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Фиорентину», «Аталанта» и «Лацио» не забили, «Ювентус» уступил «Комо» в гостях
16032 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин про 2:2 с «Ахматом»: «Динамо» в каждой игре отдает голевые передачи соперникам, сегодня – с аута»
2 минуты назад
У «Реала» 10 побед и поражение 2:5 от «Атлетико» в 11 матчах сезона. Дальше – «Ювентус»
106 минут назад
ЧМ-2025 (U20). Финал. Аргентина против Марокко
47 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» обыграл «Нант», «Тулуза» разгромила «Мец», «Ланс» победил «Париж»
2835 минут назад
«Ноттингем» и Манчини не смогли договориться. Итальянец не возглавит команду на текущий момент
347 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги победила «Неом», «Аль-Таавун» забил 6 голов «Дамаку»
4сегодня, 19:56
Тренер «Тюмени» Касимов о кричавшем фанату «рот закрой свой ## ###» форварде Болове: «Я всегда за футболистов, это как ребенок, который может нашкодить, но от этого менее родным не станет»
5сегодня, 19:46
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»
11сегодня, 19:00
Магуайр о 2:1: «Приятно наконец обыграть «Ливерпуль». Не побеждать на «Энфилде» семь лет подряд было тяжело. Эта победа – для болельщиков «МЮ»
20сегодня, 18:17
Антон Миранчук из-за травмы заменен в 1-м тайме матча с «Ахматом». Гладышев вышел вместо хавбека «Динамо»
5сегодня, 17:28