Каррагер о «Ливерпуле»: «Надо строить команду вокруг Исака и Виртца. Салах не должен выходить в старте в выездных матчах, где нужна помощь фулбэку – по крайней мере, в такой форме»

Джейми Каррагер думает, что Мохамеда Салаха нужно реже выпускать в старте.

Бывший защитник «Ливерпуля» после поражения клуба от «МЮ » (1:2) в 8-м туре АПЛ ответил на вопрос, вокруг кого мерсисайдцам нужно строить команду.

«Это должны быть Исак и Виртц , потому что клуб уже вложил в них деньги, и они моложе, чем Салах. Я очень люблю Салаха, но, глядя на него в этом сезоне... Есть определенная тактическая установка с Салахом, при которой он не помогает правому защитнику «Ливерпуля ».

Я не критикую его за лень или за то, что он не возвращается назад. Мы же хвалили Арне Слота за то, что он позволил Салаху играть в такой роли в прошлом сезоне. Вероятно, у него уже нет тех физических данных, чтобы бегать взад-вперед, как обычный вингер. Но если ты не приносишь пользы в атаке и сзади не отрабатываешь...

Сегодня Салах не подставил команду в защите – потому что он и не должен был отрабатывать, – но он был слаб с мячом. Много потерь по ходу игры. С ним такое случается, даже когда он на пике формы. Но вот что я скажу: на данный момент Салах не должен быть таким же неприкосновенным, как Вирджил ван Дейк, который первым попадает в старт.

У «Ливерпуля» два выездных матча – в Лиге чемпионов против «Айнтрахта» во Франкфурте и затем против «Брентфорда» в чемпионате. Я не думаю, что Салах должен начинать оба матча в старте. Он должен всегда выходить на «Энфилде», потому что «Ливерпуль» там доминирует, держит мяч у штрафной, и чаще всего он забивает в таких ситуациях – как сегодня. Но в выездных играх, где нужна помощь крайним защитникам, Салах не должен выходить с первых минут, по крайней мере, в такой форме», – сказал Каррагер.