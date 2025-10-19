  • Спортс
  • Фонт – Лапорте: «Вы заодно с Пересом, а это колоссальный риск для «Барсы». На пропаганде далеко не уедешь. За 5 лет набрался длиннющий список невыполненных обещаний и лжи»
13

Виктор Фонт обвинил Жоана Лапорту во лжи.

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» обратился к Лапорте через соцсети, реагируя его выступление на Ассамблее клуба, в котором действующий президент упомянул о «темных силах», пытающихся дестабилизировать клуб, но при этом отказался называть имена.

«Назовите имена, господин президент! Вы имеете в виду кулес (болельщиков «Барсы» – Спортс’‘), которые проливают свет на обманы последних лет – как мы это делали в случае с Бартомеу?

Партнеры клуба должны знать, что вы заодно с Флорентино (Пересом, президентом «Реала» – Спортс’‘), а это представляет собой колоссальный риск. На пропаганде далеко не уедешь.

Они врут прямо в лицо делегатам без всякого зазрения совести. Ошибки могут быть понятны, но ложь неприемлема. Прошло уже пять лет, за это время набрался длиннющий список невыполненных обещаний и лжи.

Моя цель – не победа ради победы. Мой приоритет – контроль и защита клуба от лжи. Время расставит все по местам. Как это было с Бартомеу», – написал Фонт.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
