Игроки «Реала» и «Хетафе» 15 секунд стояли на месте в знак протеста против игры «Барселоны» в США, фанаты скандировали «Тебас, уходи». В эфир это не попало

Игроки «Реала» и «Хетафе» присоединились к протестам против матча Ла Лиги в США.

Декабрьская игра «Вильярреал » – «Барселона » пройдет во Флориде.

В знак протеста против этого игроки всех команд чемпионата, кроме двух непосредственно причастных, приняли решение ничего не делать в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура.

«Реал » и «Хетафе » поддержали акцию. Как и в предыдущих случаях, протест не попал в трансляцию.

Журналист Марио Кортегана также сообщает, что болельщики скандировали: «Тебас , уходи».