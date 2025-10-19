Игроки «Реала» и «Хетафе» 15 секунд стояли на месте в знак протеста против игры «Барселоны» в США, фанаты скандировали «Тебас, уходи». В эфир это не попало
Игроки «Реала» и «Хетафе» присоединились к протестам против матча Ла Лиги в США.
Декабрьская игра «Вильярреал» – «Барселона» пройдет во Флориде.
В знак протеста против этого игроки всех команд чемпионата, кроме двух непосредственно причастных, приняли решение ничего не делать в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура.
«Реал» и «Хетафе» поддержали акцию. Как и в предыдущих случаях, протест не попал в трансляцию.
Журналист Марио Кортегана также сообщает, что болельщики скандировали: «Тебас, уходи».
