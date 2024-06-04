Николя Анелька: «Мбаппе создан для «Реала». Футбол Анчелотти основан на скорости и сыгранности – это и нужно Килиану. Он бы и в АПЛ добился успеха»

Теги Карло Анчелотти Николя Анелька премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Николя Анелька заявил, что Килиан Мбаппе идеально подходит «Реалу».

«Килиан создан для «Реала»! Двадцать лет назад футбол был другим, и клуб бы ему не подошел. Но футбол, который демонстрируют на поле игроки Анчелотти сегодня, – именно это ему и нужно.

Он основан на скорости и на футболистах, которые привыкли играть вместе. Если добавить к этому ум Анчелотти, который сумеет интегрировать Килиана, то получится идеальный коктейль. Килиан далеко пойдет в «Реале».

И будет постоянно забивать голы. Я бы добавил, что у него есть все возможности и для успеха в Англии. С его уровнем он мог бы приносить пользу везде», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.

Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️

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23 комментария
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Ответ Иван Иванов
А на индивидуальных качествах футболистов атаки футбол Анчелотти не основан?
Что за бред? Все только и думают, что Анчелотти поднимает бровь и хорошо ладит с игроками. Посмотрите сколько за сезон было схем, перестроений по ходу сезона и так далее. Конечно он не так зациклен, как доведенные до роботизации команда Пепа и других ему подобных. Ну а то, что Карло дает свободу игрокам - это прекрасно.
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Ответ zer
Мбаппе любой клуб усилил бы, это топовый топ, с 17 лет стабильно тащит и кладёт голы один за другим и Реалу как раз такого не хватало завершителя атак. смущает только, что он больше фланговый игрок, но у папы Карло не один игрок меня позицию и раскрывался по полной. в руках отца футбола я за черепашку спокоен)
По моему Реалу и так прекрасно всего хватает, тащер Мбаппе ПСЖ дальше колхозной лиги никуда не вытащил. Так что это Мбаппе не хватало Реала, а не наоборот.
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Был бы он левша, это был бы идеальный трансфер. А так Анчелотти придется поломать голову.
Хотя когда приходил Бейл, казалось, что они с Роналду будут разрывать фланги. Но не все так просто вышло.
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Ответ Покерный Футбол
По моему Реалу и так прекрасно всего хватает, тащер Мбаппе ПСЖ дальше колхозной лиги никуда не вытащил. Так что это Мбаппе не хватало Реала, а не наоборот.
На самом деле Реалу нужен бомбардир в чемпионате, потому что Джуд столько больше не забьёт, скорее всего. С приходом Килиана у Мадрида есть шанс снова забивать 100 голов за чемпионат.
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Скорее всего будут использовать в роли форварда и возможностью меняться местами с Винни и Родриго. Если сыграются, это будет супер хоровод в атаке, который постоянно будет перегружать то один, то другой фланг )
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Ответ Даник Муша
Был бы он левша, это был бы идеальный трансфер. А так Анчелотти придется поломать голову. Хотя когда приходил Бейл, казалось, что они с Роналду будут разрывать фланги. Но не все так просто вышло.
А как вышло ?просвети пожалуйста если трио ББС лучшее в истории футбола оказалось ?)))
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Что то клуб в АПЛ не уточнили)
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Это отлично что Мбаппе приходит именно тогда, когда в команде Карло Анчелотти.
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При возможном вручении "Золотого Мяча" В.Жуниору, именно бразилец станет новой, главной звездой "Реала" и мирового футбола. И К.Мбаппе как один из лучших будет работать в системе К.Анчелотти. Ждем новый сезон! К тому же, в новый путь вступают Бавария, Барселона, Ливерпуль, Челси, Милан, Ювентус, и возможно МЮ и Боруссия Д.
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Да начните уже следующий сезон!!! Три месяца нам читать: получится ли у него или нет))
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ну поповоду апл можно поразмышлять...
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Пресс как у Рона уникален
Как и волосы.. 🤭
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Ответ corazon blanco
Что за бред? Все только и думают, что Анчелотти поднимает бровь и хорошо ладит с игроками. Посмотрите сколько за сезон было схем, перестроений по ходу сезона и так далее. Конечно он не так зациклен, как доведенные до роботизации команда Пепа и других ему подобных. Ну а то, что Карло дает свободу игрокам - это прекрасно.
А причем здесь это?? Он сам сказал, что в атаке даёт больше свободы-фантазии. В оборонительной фазе наоборот строго по методичке
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Ответ Ashan Sorokin
А как вышло ?просвети пожалуйста если трио ББС лучшее в истории футбола оказалось ?)))
Ну прям таки лучшее😂
А непросто, это про то, что когда Бейл потерял мотивацию, стал просто балластом.
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Ответ Даник Муша
Был бы он левша, это был бы идеальный трансфер. А так Анчелотти придется поломать голову. Хотя когда приходил Бейл, казалось, что они с Роналду будут разрывать фланги. Но не все так просто вышло.
А чего голову ломать.? В футболе все придумано. На поле забиваешь и не пропускаешь. За полем- чеканишь. Все просто.
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