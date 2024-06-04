Николя Анелька: «Мбаппе создан для «Реала». Футбол Анчелотти основан на скорости и сыгранности – это и нужно Килиану. Он бы и в АПЛ добился успеха»
Николя Анелька заявил, что Килиан Мбаппе идеально подходит «Реалу».
«Килиан создан для «Реала»! Двадцать лет назад футбол был другим, и клуб бы ему не подошел. Но футбол, который демонстрируют на поле игроки Анчелотти сегодня, – именно это ему и нужно.
Он основан на скорости и на футболистах, которые привыкли играть вместе. Если добавить к этому ум Анчелотти, который сумеет интегрировать Килиана, то получится идеальный коктейль. Килиан далеко пойдет в «Реале».
И будет постоянно забивать голы. Я бы добавил, что у него есть все возможности и для успеха в Англии. С его уровнем он мог бы приносить пользу везде», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.
Хотя когда приходил Бейл, казалось, что они с Роналду будут разрывать фланги. Но не все так просто вышло.
А непросто, это про то, что когда Бейл потерял мотивацию, стал просто балластом.