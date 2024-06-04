Ловчев об Игнашевиче: «Гвардиола и Анчелотти с составом «Балтики» в начале сезона ничего бы не сделали – команда стояла бы на вылет. У Сергея появились игроки, и результат пошел»

Евгений Ловчев заявил, что Сергей Игнашевич хорошо показал себя в «Балтике».

В финале Фонбет Кубка России « » уступила «Зениту» со счетом 1:2. После матча Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера калининградцев.

«Хороший это или плохой тренер, проверяется лишь тогда, когда у него есть хорошие игроки. Ни Гвардиола, ни с тем составом «Балтики», который был в начале сезона, ничего бы не сделали.

Команда тоже бы мучилась, стояла бы на вылет. Как только у Игнашевича появились игроки, результат пошел. растет как тренер, он хорошо показал свою работу в «Балтике», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

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