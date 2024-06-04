Ловчев об Игнашевиче: «Гвардиола и Анчелотти с составом «Балтики» в начале сезона ничего бы не сделали – команда стояла бы на вылет. У Сергея появились игроки, и результат пошел»

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Евгений Ловчев заявил, что Сергей Игнашевич хорошо показал себя в «Балтике».

В финале Фонбет Кубка России «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2. После матча Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера калининградцев.

«Хороший это или плохой тренер, проверяется лишь тогда, когда у него есть хорошие игроки. Ни Гвардиола, ни Анчелотти с тем составом «Балтики», который был в начале сезона, ничего бы не сделали.

Команда тоже бы мучилась, стояла бы на вылет. Как только у Игнашевича появились игроки, результат пошел. Игнашевич растет как тренер, он хорошо показал свою работу в «Балтике», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР. 

Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз – это рекорд. У Зидана, Гвардиолы и Пэйсли по 3 трофея

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8 комментариев
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Страшно представить, каких успехов добился бы Игнашевич, возглавь он хотя бы условную Рому или Тоттенхэм! Финал ЛЧ, не меньше!
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Как сказал легендарный Бубнов Ловчеву:"А ты и есть повар".
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К чему это все ?))
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Лучше всех управлять деревяшками, может только такое же полено как Игнашевич. Управлять миллионерами в Реале, это совсем другое... Так то Карло перед Реалом чуть Эвертон в шип не утопил)
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Тренеры разные бывают. Эмери проваливался в топ-клубах, а в середняках успешен. Моуриньо вытаскивал скромную Лейрию в тройку по ходу чемпионата и выигрывал ЛЧ с Порту последним за 30 лет клубом не из топ лиги.
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Тренеры ,судя по всему, делятся на жестких авторитетов типа Артеты ,Гвардиолы ,которые давлеют над футболистами и структурой игры и "демократы" которые отталкиваются от игроков,дают им свободу,типа Анчелотти .Первые очень успешны в середняках и аутсайдерах,вторые ,как правила,более успешны в работе с супертопами (относительно уровня чемпионата).Хотя тут все индивидуально,тот же Анчелотти провалился в Баварии ,но там своя ментальность
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Ответ Archi_27
Страшно представить, каких успехов добился бы Игнашевич, возглавь он хотя бы условную Рому или Тоттенхэм! Финал ЛЧ, не меньше!
В Реал бездаря)))
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