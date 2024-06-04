Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Его встретят как суперзвезду, но достижения Роналду будет трудно превзойти»

Николя Анелька заявил, что Килиана Мбаппе встретят в «Реале» как суперзвезду.

«Ему будет трудно превзойти достижения [в «Реале»]. Это зависит только от него, покажет ли он такую же статистику. Но давайте перестанем думать, что он должен сделать свой вклад в свое время. Он уже многого достиг.

Его встретят очень хорошо, потому что его ждут и хотят видеть там уже несколько лет. Я уверен, что его примут как суперзвезду. Примерно так же, как Криштиану Роналду, когда он приехал в », – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала» – на его счету 450 голов в 438 матчах во всех турнирах.

Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️

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