Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Его встретят как суперзвезду, но достижения Роналду будет трудно превзойти»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Николя Анелька Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Николя Анелька заявил, что Килиана Мбаппе встретят в «Реале» как суперзвезду.

«Ему будет трудно превзойти достижения Криштиану Роналду [в «Реале»]. Это зависит только от него, покажет ли он такую же статистику. Но давайте перестанем думать, что он должен сделать свой вклад в свое время. Он уже многого достиг. 

Его встретят очень хорошо, потому что его ждут и хотят видеть там уже несколько лет. Я уверен, что его примут как суперзвезду. Примерно так же, как Криштиану Роналду, когда он приехал в Мадрид», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала» – на его счету 450 голов в 438 матчах во всех турнирах.

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17 комментариев
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достижения Роналду будет трудно превзойти

Ну по бабкам вполне возможно и даже может превзойти
Учитывая что там одного бонуса 150 лимонов
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Я вот сейчас задумался, что бы было, если бы Мбаппе сразу перешел в Реал после Монако? Наверняка, мог стать лучшим бомбардиром в истории Реала и самым титулованным в командных и личных наградах((
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Ответ ML26
Я вот сейчас задумался, что бы было, если бы Мбаппе сразу перешел в Реал после Монако? Наверняка, мог стать лучшим бомбардиром в истории Реала и самым титулованным в командных и личных наградах((
ну тут 50/50) все же считаю грамотным шагом остаться в чемпионате родном и играть в клубе посильнее, окреп однозначно) сразу в Реал в 18 лет давление колоссальное, кто знает, справился бы он?)
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А что значит превзойти? Они же совершенно разные по игровой философии. Какой линейкой мерить-то?
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Думаю Мбаппе не сыграется в Реале, ну а рекорд Роналду ему никогда не побить.
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450 голов в 438 матчах. А…ть!
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Примерно так же, как Криштиану Роналду, когда он приехал в Мадрид», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.

Не фанат Криша, но португалец приехал в Реал имея за собой Золотую бутсу, Золотой мяч и трофей лч. У Мбаппе ничего из этого нет. Но пиар Мбаппе уже не остановить
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Ну к чему эти рассуждения? Мбаппе переходит в Реал с фанатами Роналду в статистику играть или побеждать в настоящем?
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Ответ mbauer
А что значит превзойти? Они же совершенно разные по игровой философии. Какой линейкой мерить-то?
Количество голов, очевидно
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Роналду был в Реале звездой, а Мбаппе приходит в команду звëзд.
В Реале нет ни одной звезды масштаба Мбаппе.
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Ответ Rina Rian
ну тут 50/50) все же считаю грамотным шагом остаться в чемпионате родном и играть в клубе посильнее, окреп однозначно) сразу в Реал в 18 лет давление колоссальное, кто знает, справился бы он?)
Бенз сразу после такого «Монако» перешёл в Реал в ещё более юном возрасте
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Ответ Rina Rian
ну тут 50/50) все же считаю грамотным шагом остаться в чемпионате родном и играть в клубе посильнее, окреп однозначно) сразу в Реал в 18 лет давление колоссальное, кто знает, справился бы он?)
99%, что справился бы. Он в 18 уже играл в полуфинале ЛЧ и выигрывал ЧМ, попутно забивая по 30 мячей. Так почему же в клубе своей мечты рядом с его любимыми игроками он не смог бы поддерживать такой уровень?
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Ответ Tollie
Бенз сразу после такого «Монако» перешёл в Реал в ещё более юном возрасте
Бензема много сезонов с Лионом тащил в ЛЧ, выбивая тот же Реал)
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Ответ ML26
99%, что справился бы. Он в 18 уже играл в полуфинале ЛЧ и выигрывал ЧМ, попутно забивая по 30 мячей. Так почему же в клубе своей мечты рядом с его любимыми игроками он не смог бы поддерживать такой уровень?
Тогда был бы дикий дисбаланс в команде. Он играет на одной позиции с Роналду. Кто бы его туда поставил? А сейчас на его позиции винисиус который в принципе ничего серьезного из себя не представляет.
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