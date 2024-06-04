Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Его встретят как суперзвезду, но достижения Роналду будет трудно превзойти»
Николя Анелька заявил, что Килиана Мбаппе встретят в «Реале» как суперзвезду.
«Ему будет трудно превзойти достижения Криштиану Роналду [в «Реале»]. Это зависит только от него, покажет ли он такую же статистику. Но давайте перестанем думать, что он должен сделать свой вклад в свое время. Он уже многого достиг.
Его встретят очень хорошо, потому что его ждут и хотят видеть там уже несколько лет. Я уверен, что его примут как суперзвезду. Примерно так же, как Криштиану Роналду, когда он приехал в Мадрид», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала» – на его счету 450 голов в 438 матчах во всех турнирах.
Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️
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Ну по бабкам вполне возможно и даже может превзойти
Учитывая что там одного бонуса 150 лимонов
Не фанат Криша, но португалец приехал в Реал имея за собой Золотую бутсу, Золотой мяч и трофей лч. У Мбаппе ничего из этого нет. Но пиар Мбаппе уже не остановить