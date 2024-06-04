Дюков об отстранении России: «Вполне можно ожидать изменения – надеюсь, осенью увидим движение. Это интуиция»
Александр Дюков ответил на вопросы о возможном снятии отстранения с России.
– Не так давно вы были на конгрессе ФИФА. Как все прошло – какое отношение к России, и возможно ли, что будет поставлен вопрос о снятии того самого бана на проведение международных матчей?
– В настоящий момент есть некая пауза в переговорах. Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию ФИФА и УЕФА. Но при этом вполне можно ожидать определенные изменения – надеюсь, осенью мы увидим движение.
– С чем связан ваш оптимизм?
– Это интуиция, – сказал президент РФС.
Не стоит.
А может быть нужно-
Не нужно.
Понятно.
Разрешите хотя бы -
А вот это попробуйте.
Сафонов становится лучшим вратарём Лиги 1 и выигрывает ЛЧ с ПСЖ.
Головин выигрывает с Монако Лигу 1 став лучшим полевым игроком Лиги 1.
Миранчук становится основным в Аталанте и приводит её к Скудетто набрав лучший результат по гол+пас в истории Серии А.
Захарян разрывает Ла Лигу затмевая собой Беллингема.
УЕФА хочет видеть сборную России с этими игроками на Евро и ЧМ и снимает бан.
И тут Дюков просыпается
Зреет заговор и на этот раз не против Спартака.