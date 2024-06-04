Дюков об отстранении России: «Вполне можно ожидать изменения – надеюсь, осенью увидим движение. Это интуиция»

Александр Дюков ответил на вопросы о возможном снятии отстранения с России.

– Не так давно вы были на конгрессе ФИФА. Как все прошло – какое отношение к России, и возможно ли, что будет поставлен вопрос о снятии того самого бана на проведение международных матчей?

– В настоящий момент есть некая пауза в переговорах. Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию и . Но при этом вполне можно ожидать определенные изменения – надеюсь, осенью мы увидим движение.

– С чем связан ваш оптимизм?

– Это интуиция, – сказал президент .