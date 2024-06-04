Дюков об отстранении России: «Вполне можно ожидать изменения – надеюсь, осенью увидим движение. Это интуиция»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Политика Футбол

Александр Дюков ответил на вопросы о возможном снятии отстранения с России.

– Не так давно вы были на конгрессе ФИФА. Как все прошло – какое отношение к России, и возможно ли, что будет поставлен вопрос о снятии того самого бана на проведение международных матчей?

– В настоящий момент есть некая пауза в переговорах. Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию ФИФА и УЕФА. Но при этом вполне можно ожидать определенные изменения – надеюсь, осенью мы увидим движение.

– С чем связан ваш оптимизм?

– Это интуиция, – сказал президент РФС.

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83 комментария
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Моя интуиция мне подсказывает, что Дюков просто тянет время такими комментариями, потому что ничего другого ему не остаётся.
+98
-5
+93
Осенью 2035 года, думаю. Просто интуиция.
+53
-8
+45
Ответ football.in.kg
Интуиция - фамилия инсайдера (грузинская, судя по звучанию)
А сам Интуиция получил инсайд от двух других грузин с фамилиями Чуйкашвили и Мечтадзе
+37
-3
+34
Интуиция - фамилия инсайдера (грузинская, судя по звучанию)
+40
-6
+34
Ответ Чёрный тюльпан
Моя интуиция мне подсказывает, что Дюков просто тянет время такими комментариями, потому что ничего другого ему не остаётся.
Как и любой чиновник) Нужно что-то говорить просто
+29
-3
+26
Мне кажется.. Зенит купит ещё одного бразильца, это интуиция
+22
-5
+17
неужели всё таки табакерка?
+18
-2
+16
Такой же никчёмный, как и Третьяк. Ничего не изменится.
+17
-6
+11
Теперь вот такое предложение,а что если
Не стоит.
А может быть нужно-
Не нужно.
Понятно.
Разрешите хотя бы -
А вот это попробуйте.
+16
-5
+11
Сезон 24/25:
Сафонов становится лучшим вратарём Лиги 1 и выигрывает ЛЧ с ПСЖ.
Головин выигрывает с Монако Лигу 1 став лучшим полевым игроком Лиги 1.
Миранчук становится основным в Аталанте и приводит её к Скудетто набрав лучший результат по гол+пас в истории Серии А.
Захарян разрывает Ла Лигу затмевая собой Беллингема.
УЕФА хочет видеть сборную России с этими игроками на Евро и ЧМ и снимает бан.
И тут Дюков просыпается
+11
-1
+10
Озёрские, они крайне странные. Всё никак понять не хотят, что пока они здесь у кормушки, то не изменится ровным счётом ничего. Причём это связано не только с футболом, но и со всеми областями жизнидеятельности. Запад им выписал волчий билет. Пожизненный))
+14
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+10
Ответ Beast
Осенью 2035 года, думаю. Просто интуиция.
2036
+11
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+9
Ответ atomio
неужели всё таки табакерка?
Получается этим интервью Дюков дает сигнал элитам и дорогим россиянам.
Зреет заговор и на этот раз не против Спартака.
+8
-1
+7
Ответ sashka.loker
тянет время для чего?)
Чтобы всякие патриоты не тянули в Азию или не предлагали вообще разорвать все связи
+8
-2
+6
Ответ sashka.loker
тянет время для чего?)
До реального возвращения или до окончания своего срока пребывания на посту, что из этого ближе. Будет и дальше тупо имитировать деятельность за большие деньги, потому что никто в ближайшем будущем нас никуда не вернёт.
+7
-1
+6
Скоро на ТНТ.
+7
-1
+6
Ответ Beast
Осенью 2035 года, думаю. Просто интуиция.
завидую вашему оптимизму.
+7
-2
+5
Ответ atomio
неужели всё таки табакерка?
Для табакерки нужны люди с хребтом. А вокруг этого одни амебы.
+6
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+5
Ответ atomio
неужели всё таки табакерка?
Может быть. Простыня тоже сгодится.
+5
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Питерские они всё сказочники. Один уже делал нас чемпионами мира.
+6
-3
+3
Моя интуиция подсказывает, что раньше 2030 года слушать интуицию Дюкова не стоит.
+4
-1
+3
Ответ uralets46
Мне кажется.. Зенит купит ещё одного бразильца, это интуиция
Мне кажется натурализует парочку, интуиция
+5
-2
+3
Оптимист, судя по международной обстановке с каждым днем все только хуже
+2
0
+2
Ответ Чёрный тюльпан
Моя интуиция мне подсказывает, что Дюков просто тянет время такими комментариями, потому что ничего другого ему не остаётся.
тянет время для чего?)
+5
-3
+2
"Фантазёр, ты меня называла", никто ничего не снимет, так " ляпнул ", сам всё прекрасно понимает ....
+5
-3
+2
Ответ Александр Попов
Мне кажется, что такого ранга люди знают чуточку больше в глобальном смысле, нежели простой люд. Поглядим, пустозвонство это или же...🤔
Ничего он не знает, а сказать прямо боится.
+3
-1
+2
Дюков опой чую ситуация изменится.
+2
-1
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"И все-то ты в делах, великий государь, аки пчела..."
+1
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Ответ Матрос Кот
Теперь вот такое предложение,а что если Не стоит. А может быть нужно- Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы - А вот это попробуйте.
Вам поручена эта операция, так что действуйте!
+2
-1
+1
ну т.е. УЕФА внезапно возьмет и переобуется, при том, что в Европе к России как стране в массе резко отрицательное отношение, а футбол - не спорт с полутора интересующимися. И УЕФА захочет этого г-на покушать полной ложкой? Ради чего?!
+3
-2
+1
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