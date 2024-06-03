Глава РФС Дюков о паузе в переговорах с УЕФА и ФИФА: «Изменения могут быть осенью, надеюсь»
Александр Дюков оценил перспективы допуска российских команд на международные турниры.
Ранее глава РФС сообщил, что переговоры с УЕФА и ФИФА по вопросу снятия отстранения находятся на паузе.
– Вы посетили конгрессы ФИФА и УЕФА в этом году. Общались ли вы с президентами организаций по поводу допуска российских команд к международным турнирам? На каком сейчас все этапе?
– Конечно, я общался. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это.
– Когда вы в последний раз общались с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином?
– Это было как раз на конгрессе в Бангкоке, – сказал глава РФС.
Хватит жить в фантазиях.
Как будто ранее с западными обещаниями дел не имели, вот ей-богу.
И я не кремлебот, за Путина не голосовал, военные действия не поддерживаю, но нельзя быть такими наивными, алло.
Это какой-то розовый идеализм. На Западе не эльфы живут, там правят циничные и прагматичные политики, как и везде. УЕФА и ФИФА тут вообще ничего не решают, футбольное отстранение в данной ситуации - это просто инструмент для оказания политического давления на РФ, как и санкции. И пока конфликт не решится, давление будет продолжаться по полной. Ситуация зависит от успехов на фронте.
Камон, ну расслабьтесь. Вероятность встречи с динозавром лично вами - 50 на 50 - либо встретите, либо нет :) Как и с Роналду в соседней шавухе, тут правда.