Глава РФС Дюков о паузе в переговорах с УЕФА и ФИФА: «Изменения могут быть осенью, надеюсь»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Джанни Инфантино Александер Чеферин ТАСС Футбол

Александр Дюков оценил перспективы допуска российских команд на международные турниры.

Ранее глава РФС сообщил, что переговоры с УЕФА и ФИФА по вопросу снятия отстранения находятся на паузе.

– Вы посетили конгрессы ФИФА и УЕФА в этом году. Общались ли вы с президентами организаций по поводу допуска российских команд к международным турнирам? На каком сейчас все этапе?

– Конечно, я общался. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это.

– Когда вы в последний раз общались с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином?

– Это было как раз на конгрессе в Бангкоке, – сказал глава РФС.

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Классная тактика Дюкова: просто переносить срок на пол-года вперед каждые пол-года
+21
-5
+16
Изменения будут когда военные действия заморозятся.Это единственное условие
+22
-11
+11
Ответ Rio de Janeiro
Изменения будут когда военные действия заморозятся.Это единственное условие
Никаких изменений ближайшие 6 лет не будет.
+9
-2
+7
Ответ Rio de Janeiro
Изменения будут когда военные действия заморозятся.Это единственное условие
Заморозка ничего не изменит в части международных отношений. Все прекрасно понимают, что причина не ушла, цели ни для кого не достигнуты, а угроза в сознании европейских стран также никуда не денется в случае заморозки. Опять в ответ на инициативы УЕФА по возвращению начнется парад угроз суверенитетов от других стран. Оно УЕФА надо?
+7
0
+7
Ответ Voodooosh
Ага, линия фронта заморозится, и все федерации вдруг резко как захотят играть с Россией🤡
Ага. Польша, Прибалтика, скандинавы и 5 сборных UK резко возжелают играть с Россиюшкой и перестанут её бойкотировать. Верят же в это наивные.
+7
-1
+6
Вероятность допуска наших команд, как вероятность нападения динозавра на улице, приблизительно 50 на 50. Либо нападёт, либо нет.
+7
-2
+5
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Ага, линия фронта заморозится, и все федерации вдруг резко как захотят играть с Россией🤡
+6
-1
+5
Осенью какого года?
+5
-1
+4
Нетленка российской дипломатии - надо всего лишь«подождать», «потерпеть»🤡
+8
-5
+3
Ответ _mountain_range_
Изменения могли произойти уже сегодня, если бы кое-кому хватило ума прекратить войну.
Ага, конечно, и экономические санкции сразу снимут и Северные Потоки починят, и "Челси" Абрамовичу вернут.

Хватит жить в фантазиях.
+5
-2
+3
Ответ _mountain_range_
Если включить логику, освежить память и вспомнить, после какого события были введены экономические, спортивные и прочие санкции, то можно прийти к неожиданному выводу.
К неожиданному выводу, что "ну вообще-то санкции хороши в качестве сдерживающей меры и были внедрены по делу, Россия по-прежнему является угрозой для Европы и мы обязаны не позволять ей восстановить экономическое и геополитическое влияние во имя свободы и демократии".

Как будто ранее с западными обещаниями дел не имели, вот ей-богу.

И я не кремлебот, за Путина не голосовал, военные действия не поддерживаю, но нельзя быть такими наивными, алло.
+3
0
+3
Ответ Иван Иванов
Да осенью будут изменения, исключат из членства в ФИФА😄 Раз самим ума выйти из организации не хватает хотя вам все намекают и намекают😄
примеры намеков покажите
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
"главное чтобы просто перестали гибнуть люди."
Это какой-то розовый идеализм. На Западе не эльфы живут, там правят циничные и прагматичные политики, как и везде. УЕФА и ФИФА тут вообще ничего не решают, футбольное отстранение в данной ситуации - это просто инструмент для оказания политического давления на РФ, как и санкции. И пока конфликт не решится, давление будет продолжаться по полной. Ситуация зависит от успехов на фронте.
+2
0
+2
Изменения могли произойти уже сегодня, если бы кое-кому хватило ума прекратить войну.
+5
-3
+2
Ответ TheCasper13
Ждут Трампа)
какое отношение Трамп имеет к ФИФА или уж тем более УЕФА?
+7
-5
+2
Ответ Я всех их сделал
Вероятность встречи с динозавром - это какие-то миллиардные доли процента, потому что ни один человек никогда не видел живого динозавра, даже близко не жил с ними в одну эпоху. А тут якобы 50/50. Ну тогда и шанс найти на улице сумку с лямом баксов внутри тоже 50/50, как и вероятность встретить Роналду, покупающего шавуху в ларьке рядом с твоим домом - ну ты либо встретишь его там, либо нет, это же так работает.
>Вероятность встречи с динозавром - это какие-то миллиардные доли процента

Камон, ну расслабьтесь. Вероятность встречи с динозавром лично вами - 50 на 50 - либо встретите, либо нет :) Как и с Роналду в соседней шавухе, тут правда.
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Изменения будут когда военные действия заморозятся.Это единственное условие
Тут тоже не все так просто. Наши точно включат команды с новых территорий в чемпионат. И наверняка уже не в статусе любителей, а это уже новая история будет.
+2
-1
+1
Ответ Rio de Janeiro
Изменения будут когда военные действия заморозятся.Это единственное условие
Думаю, что все не так просто, минимум потребуется подписанный мирный договор, и тут все зависит от военной ситуации.
+2
-1
+1
Ответ ApocalypsePlease
К неожиданному выводу, что "ну вообще-то санкции хороши в качестве сдерживающей меры и были внедрены по делу, Россия по-прежнему является угрозой для Европы и мы обязаны не позволять ей восстановить экономическое и геополитическое влияние во имя свободы и демократии". Как будто ранее с западными обещаниями дел не имели, вот ей-богу. И я не кремлебот, за Путина не голосовал, военные действия не поддерживаю, но нельзя быть такими наивными, алло.
они думают что достаточно щёлкнуть выключателем и будет всё так как было....))))))))
0
0
0
Ответ Celsius
Думаю, что все не так просто, минимум потребуется подписанный мирный договор, и тут все зависит от военной ситуации.
Комментарий удален модератором
опять порцию лапши вешает, ждём рассказов про переход в Азию)
+4
-4
0
Ждут Трампа)
+4
-4
0
Ответ Voodooosh
Нетленка российской дипломатии - надо всего лишь«подождать», «потерпеть»🤡
и бицца бороцца
0
0
0
Ответ StHappyOne
Классная тактика Дюкова: просто переносить срок на пол-года вперед каждые пол-года
Да нет ему деда до всех этих футбольных тем! Неужели непонятно
0
0
0
Ответ StHappyOne
Классная тактика Дюкова: просто переносить срок на пол-года вперед каждые пол-года
Это тактика всех российских чинуш, держу в курсе )
+5
-5
0
Ответ StHappyOne
какое отношение Трамп имеет к ФИФА или уж тем более УЕФА?
Тем более, в 2016-2020 годах он санкции так и не отменил.
0
0
0
С чего бы это?
+1
-1
0
Интересно, с чем связаны эти надежды?
+1
-1
0
Ответ Aleksey Yashin
Вероятность допуска наших команд, как вероятность нападения динозавра на улице, приблизительно 50 на 50. Либо нападёт, либо нет.
Вероятность встречи с динозавром - это какие-то миллиардные доли процента, потому что ни один человек никогда не видел живого динозавра, даже близко не жил с ними в одну эпоху. А тут якобы 50/50. Ну тогда и шанс найти на улице сумку с лямом баксов внутри тоже 50/50, как и вероятность встретить Роналду, покупающего шавуху в ларьке рядом с твоим домом - ну ты либо встретишь его там, либо нет, это же так работает.
+1
-1
0
никакого допуска ближайшие лет пять не будет точно, нет смысла переговариваться, просить и унижаться, поехали на конгресс - ок, послушали что говорят - ок, вас увидели - ок, но зачем дальше ползать на брюхе? конъюнктура такова - просто ждать
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий