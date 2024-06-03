Глава РФС Дюков о паузе в переговорах с УЕФА и ФИФА: «Изменения могут быть осенью, надеюсь»

Александр Дюков оценил перспективы допуска российских команд на международные турниры.

Ранее глава РФС сообщил, что переговоры с УЕФА и ФИФА по вопросу снятия отстранения находятся на паузе.

– Вы посетили конгрессы ФИФА и УЕФА в этом году. Общались ли вы с президентами организаций по поводу допуска российских команд к международным турнирам? На каком сейчас все этапе?

– Конечно, я общался. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Я надеюсь на это.

– Когда вы в последний раз общались с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином?

– Это было как раз на конгрессе в Бангкоке, – сказал глава .