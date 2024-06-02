Дюков сообщил, что переговоры о возвращении России на международные турниры между РФС, ФИФА и УЕФА на паузе

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Политика ТАСС Футбол

Переговоры о возвращении России между РФС, ФИФА и УЕФА находятся на паузе.

Речь идет о переговорах о возвращении российских клубов и сборных на международные соревнования.

«Есть ли прогресс в переговорах? С момента нашей последней встречи новостей нет, наши переговоры находятся в паузе. Если говорить о нашей позиции и позициях ФИФА и УЕФА, то они озвучены и доведены.

Мяч находится на стороне УЕФА, одно решение они уже приняли, вернули команды до 17 лет, ждем практической и технической реализации решения», – сказал президент РФС Александр Дюков. 

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7 комментариев
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Каким образом могут закончатся боевые действия, если капитуляции никогда не будет.
Никогда не закончатся
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Уж очень долгая пауза.
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Эта пауза будет длиться ещё лет 10
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Есть переговоры, что можно поставить на паузу?)
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Как только решили не переходить в Азию, переговоры поставили на паузу. Ну правильно, цель то достигнута.
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