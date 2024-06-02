Дюков сообщил, что переговоры о возвращении России на международные турниры между РФС, ФИФА и УЕФА на паузе

Переговоры о возвращении России между РФС, ФИФА и УЕФА находятся на паузе.

Речь идет о переговорах о возвращении российских клубов и сборных на международные соревнования.

«Есть ли прогресс в переговорах? С момента нашей последней встречи новостей нет, наши переговоры находятся в паузе. Если говорить о нашей позиции и позициях и УЕФА, то они озвучены и доведены.

Мяч находится на стороне , одно решение они уже приняли, вернули команды до 17 лет, ждем практической и технической реализации решения», – сказал президент РФС Александр Дюков.