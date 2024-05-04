Генсек РФС: «В ФИФА нам сказали: «Сохраняем отстранение, пока УЕФА не снимет бан» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу дисквалификации ФИФА РФС Максим Митрофанов Политика Спорт-Экспресс Футбол

Максим Митрофанов рассказал, когда ФИФА снимет бан с российского футбола.

— Есть ощущение, что позиция РФС в отношениях с УЕФА сейчас слабее, чем в 2022 году. Можете поспорить с этим?

— В сильной позиции мы находимся каждый декабрь. Проблема немного в другом. Когда в 2022 году ФИФА приняла решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: «На период до проведения чемпионата мира-2022 в Катаре». 

ФИФА мотивировала свое решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу — поэтому мы отстраняем Россию. Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.

— Что делал РФС в тот момент?

— Мы говорили ФИФА: «В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022. Но по смыслу оно касается определенного периода». Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА. 

И тогда в ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия, – сказал генеральный секретарь РФС.

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39 комментариев
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А в УЕФА сказали: "Мы сохраняем отстранение пока ФИФА не снимет бан".
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Ну кто этого хомяка за пределами России будет слушать. Персонаж исключительно для внутреннего раздражения болельщиков.
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Ответ Любезный Коссутий
а УЕФА, перед снятием бана, проведет консультации сс европейскими федерациями и.... сохранит его, до лучших времен
Там нет никаких консультаций - там решение принимается именно национальными федерациями путем голосования. Люди почему-то думают, что решение об отстранении принимал Исполком УЕФА или что-то в этом роде, но нет - это именно коллективное решение европейских федераций
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а УЕФА, перед снятием бана, проведет консультации сс европейскими федерациями и.... сохранит его, до лучших времен
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-4
+10
Скажите уже честно: "Нам лучше вообще не играть на международке, чем играть в Азии". Только вот сколько лет получится морочить голову болельщикам мнимыми надеждами на возвращение в УЕФА? Пять? Десять?
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Выходит, надо выходить из УЕФА и переходить в Азию.
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Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке...
"Брат"
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Ответ Александр Иванов
Скажите уже честно: "Нам лучше вообще не играть на международке, чем играть в Азии". Только вот сколько лет получится морочить голову болельщикам мнимыми надеждами на возвращение в УЕФА? Пять? Десять?
ПятьДесят?
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сделаем санитарную зону на украине, решим вопрос с Одессой и выведем войска. И футбол вернется
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Ответ Thats wassup
Просто выведите войска
Одна часть не понимает, другая делает вид, что не понимает)
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Зря в Азию не перешли... Было бы смешнее.
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Господи, даже у 5 классника отмазки и то более убедительные будут
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46,37080 6,23120
47,38140 8,57460
Передайте координаты специалистам.
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Да не снимут бан еще очень долго.
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Всем понятно, что бан снимут после войны, которая рано или поздно должна закончиться...
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Ответ Potapson
А в УЕФА сказали: "Мы сохраняем отстранение пока ФИФА не снимет бан".
на уровне гениальности))
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Каждый месяц новые версии. Что в июне придумают Дюков с Митрофановым?
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Ответ mcowen
а в суд подать в какие-нибудь европейские суды денег жалко чтоли? в суде будет сложно тем кто отстранял сформулировать основания для отстранения, жаль, что у нас чинуши все чудаки некомпетентные
А никто ничего формулировать и не будет. Просто скажут, что многие команды не желают играть с нами и заставить их это делать нет никакой возможности. Не будут же из-за России отстранять кучу сборных. Суд разведет руками и всё останется, как есть. Так что, ваше предложение пустая трата времени и денег.
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Ответ Клименко
Уже сказали, что это слишком опасно и рискованно
Мы должны бороться за свой спорт любыми доступными средствами. Сборная должна играть.
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