Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 125 млн евро, его выплатят за 5 лет. Зарплата – между 15 и 20 млн с ежегодным приростом

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Названы финансовые условия контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда, который покидает «ПСЖ» на правах свободного агента.

Как пишет The Guardian, Мбаппе будет получать между 15 и 20 млн евро с ежегодным приростом.

Кроме того, «Реал» выплатит ему 125 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Его выплата будет распределена на пять лет – на весь срок контракта. По условиям соглашения Мбаппе получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.

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39 комментариев
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Мбаппе: я всю жизнь мечтал играть в Реале, но когда я стану свободным агентом дайте мне 125 миллионов, чтобы я вновь не предал свою мечту)))
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Для Реала это приемлемые деньги за игрока такого уровня.. Трансфер стоимостью125 млн, когда его цена по Трансфермаркету под 200 млн. И зп на уровне лидеров клуба.

Особенно эти цифры выделяются на фоне апеэловского безумия с 100 млн за нонеймов из Голландии и Португалии..

Ну и радостно за катарцев, которые мамой клялись, что Мбабло бесплатно из ПСЖ не уйдёт
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А «ПСЖ» получил ### на палочке. Перес их сделал. Когда он предлагал 200 мультов, они смеялись... Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
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Ответ Владимир Туаев
Мбаппе: я всю жизнь мечтал играть в Реале, но когда я стану свободным агентом дайте мне 125 миллионов, чтобы я вновь не предал свою мечту)))
А в твоем понимание было бы так: Я всю жизнь мечтал играть в Реале,готов за палку колбасы и буханку бородинского газон топтать,да?)
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Ответ Владимир Туаев
Мбаппе: я всю жизнь мечтал играть в Реале, но когда я стану свободным агентом дайте мне 125 миллионов, чтобы я вновь не предал свою мечту)))
125 лямов за 5 лет это много? В Париже он больше в разы получал, ну за идею сейчас никто не играет
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Если переход какого то Антони обошелся МЮ 95 млн +5 млн бонусы, то 125 это не такие уж и большие деньги за игрока такого уровня..
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Ответ Cruel Snake
А «ПСЖ» получил ### на палочке. Перес их сделал. Когда он предлагал 200 мультов, они смеялись... Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Шейхам плевать на деньги, не переживай.
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+4
Ответ Cruel Snake
А «ПСЖ» получил ### на палочке. Перес их сделал. Когда он предлагал 200 мультов, они смеялись... Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
последним смеётся самый тупой, потому что слегка тормоз
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Ответ Алексей Ненахов
125 лямов за 5 лет это много? В Париже он больше в разы получал, ну за идею сейчас никто не играет
Это просто бонус, без учета зарплаты
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Ответ Юра Барзиков
А в твоем понимание было бы так: Я всю жизнь мечтал играть в Реале,готов за палку колбасы и буханку бородинского газон топтать,да?)
Да, прямо как гормональный мальчиш-кибальчиш
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Ответ dr. cage
Для Реала это приемлемые деньги за игрока такого уровня.. Трансфер стоимостью125 млн, когда его цена по Трансфермаркету под 200 млн. И зп на уровне лидеров клуба. Особенно эти цифры выделяются на фоне апеэловского безумия с 100 млн за нонеймов из Голландии и Португалии.. Ну и радостно за катарцев, которые мамой клялись, что Мбабло бесплатно из ПСЖ не уйдёт
Богатые тратят больше, чем бедные. Тебе это не понять.
20 команда АПЛ получит 200 мультов за сезон, как на Мбаппе.
20 команда Ла Лиги - мешок картошки и рукопожатие главы лиги, какого-то ноунейма.
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А где бонусы. Теперь надо доказать это игрой. А то Вини и Беленгем будут просить столько же
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Инфляция никого не щадит конечно
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Ответ 10ztv
глупый удобный пример. Возьми примером Роналду.
Когда Роналду за 100 ку в Реал переходил,Мбаппе в начальной школе таблицу умножения учил😅.
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Ответ gerudes
Сотка за Роналду в 2009 эквивалента нынешним миллионам двухста.
Тут можно подобрать любой пример удачного трансфера, но смешно когда трансфер становится успешным из-за сравнения с провальным трансфером (по типу Азар в Реал за 160 млн, на фоне этого перехода любой удачный будет)
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Ответ Юра Барзиков
Когда Роналду за 100 ку в Реал переходил,Мбаппе в начальной школе таблицу умножения учил😅.
и ведь неплохо выучил. Может посчитать 125 разделить на 5.
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Ответ Алексей Ненахов
40-45 лямов в год игроку уровня Мбаппе очень неплохо
35 зарплата, плюс 25 бонус в год. Итог 60
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Ответ Владимир Туаев
Мбаппе: я всю жизнь мечтал играть в Реале, но когда я стану свободным агентом дайте мне 125 миллионов, чтобы я вновь не предал свою мечту)))
Вы за мечту на работе работаете,да и к тому же человек пришел в клуб свободным агентом,так что вполне вправе требовать хороший подписной бонус.
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Ответ Алексей Ненахов
15-20 откуда взялись 35?
Зарплата с без вычета налога. В Германии зарплату пишут без вычетов, в остальных странах пятерки уже после вычетов. Следовательно с учетом налогов зарплата примерно 35. И уже не раз сообщалось, что она примерно такая и будет
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Ответ deligy
Шейхам плевать на деньги, не переживай.
Дело не в деньгах, а в ффп, продажа на 200 млн сильно бы облегчила крупные трансферы псж, а сейчас это будет труднее даже с ручным чеферином
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Ответ belikovda.90
Богатые тратят больше, чем бедные. Тебе это не понять. 20 команда АПЛ получит 200 мультов за сезон, как на Мбаппе. 20 команда Ла Лиги - мешок картошки и рукопожатие главы лиги, какого-то ноунейма.
Так богатые клубы и зарабатывают в разы болше , одни продажу футболок Реалу пол суммы ото бьют, плюс большой поток новых спонсоров
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Мечта стоила 125 лямов. Вот это настоящий фанат и отношение к любимому клубу.
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с таким подписным бонусом можно и забесплатно играть)))
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С учётом ухода Крооса (24млн.), вероятных уходов Начо (7.3 млн.) и Себальоса (8 млн.) и сокращение ЗП Модрича с 22 до 11, то Реал не почувствует нагрузку на зарплатную ведомость с приходом Мбаппе.
А подписные легко окупятся за счёт имиджевых прав
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Нормально Килиан!!!Пусть другие завидуют.Он пришёл в Реал ,чтобы получить титулы .который не мог получить в ПСЖ.Если бы хотел много заработать,поехал бы в С.А.
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И это без единого рычага
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