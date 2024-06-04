Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 125 млн евро, его выплатят за 5 лет. Зарплата – между 15 и 20 млн с ежегодным приростом
Названы финансовые условия контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».
Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда, который покидает «ПСЖ» на правах свободного агента.
Как пишет The Guardian, Мбаппе будет получать между 15 и 20 млн евро с ежегодным приростом.
Кроме того, «Реал» выплатит ему 125 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Его выплата будет распределена на пять лет – на весь срок контракта. По условиям соглашения Мбаппе получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.
Мбаппе – в «Реале». Теперь официально ⭐️
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Особенно эти цифры выделяются на фоне апеэловского безумия с 100 млн за нонеймов из Голландии и Португалии..
Ну и радостно за катарцев, которые мамой клялись, что Мбабло бесплатно из ПСЖ не уйдёт
20 команда АПЛ получит 200 мультов за сезон, как на Мбаппе.
20 команда Ла Лиги - мешок картошки и рукопожатие главы лиги, какого-то ноунейма.
А подписные легко окупятся за счёт имиджевых прав