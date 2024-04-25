Энцо пропустит остаток сезона из-за операции по удалению паховой грыжи. Аргентинец хочет восстановиться к Кубку Америки

Энцо Фернандес пропустит остаток сезона в АПЛ из-за операции паховой грыжи.

Сообщается, что полузащитник страдает от этой проблемы больше месяца. Первоначально медперсонал «Челси» пытался решить ее при помощи неинвазивной процедуры, но после консультации с врачами сборной Аргентины стало ясно, что нужна операция.

Футболисту потребуется около трех недель на восстановление. Ожидается, что он будет готов присоединиться к сборной Аргентины на матчи Кубка Америки, который стартует 20 июня в США.

Таким образом, Фернандес не сможет принять участие в шести оставшихся матчах « » в Премьер-лиге. Лондонцам предстоит сыграть с «Астон Виллой», «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом», «Ноттингем Форрест», «Брайтоном» и «Борнмутом».

После 32 матчей команда Маурисио Почеттино, набрав 47 очков, располагается на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 28 матчах АПЛ, забив три гола и отдав две результативные передачи. Полная статистика футболиста доступна здесь.