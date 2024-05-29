Лукаку может перейти в «Наполи» в случае назначения Конте. Тренер работал с форвардом в «Интере»

Ромелу Лукаку может перейти в «Наполи».

По информации La Gazzetta dello Sport, бельгиец считается фаворитом клуба на замену .

Отмечается, что в трансфере Лукаку заинтересован , который, как сообщалось ранее, близок к назначению в « » – итальянский специалист ранее работал с Ромелу в «Интере».

В сезоне-2023/24 выступал за «Рому» на правах аренды из « ». В составе римлян нападающий провел 32 матча в Серии А, отметившись 13 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.