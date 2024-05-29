Лукаку может перейти в «Наполи» в случае назначения Конте. Тренер работал с форвардом в «Интере»

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Футбол

Ромелу Лукаку может перейти в «Наполи».

По информации La Gazzetta dello Sport, бельгиец считается фаворитом клуба на замену Виктору Осимхену.

Отмечается, что в трансфере Лукаку заинтересован Антонио Конте, который, как сообщалось ранее, близок к назначению в «Наполи» – итальянский специалист ранее работал с Ромелу в «Интере».

В сезоне-2023/24 Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды из «Челси». В составе римлян нападающий провел 32 матча в Серии А, отметившись 13 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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22 комментария
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Каждый год - новый клуб Серии А. Ну хочет человек разнообразия, что поделать
+28
0
+28
Перишич и Эшли Янг на готове
+15
-1
+14
Ответ Anya Belova
Каждый год - новый клуб Серии А. Ну хочет человек разнообразия, что поделать
Конте и Лукаку в этом похожи, поэтому и тянутся друг к другу.
+8
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+8
Лягушка - путешественница!!!
+3
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+3
Вот и скидка на осимхена
+3
0
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Лукаку легкого поведения
+3
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Ромалэ Лукаку, приключения цыгана в Италии
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Перишич и Эшли Янг на готове
Мозес еще)
+1
0
+1
Ответ Anya Belova
Каждый год - новый клуб Серии А. Ну хочет человек разнообразия, что поделать
Пирло, например, успел и в Интере, и в Милане, и в Ювентусе поиграть)
+1
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+1
Годы идут, а Лукаку кочует из клуба в клуб. Ну, Конте ему в помощь.
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там ещё Кандреву можно дёшево взять, ну на крайняк Мозес есть, свободный агент сейчас
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Эмблему Наполи он еще не целовал
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ещё один любитель шастать из клуба в клуб)
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Брут !!!
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Лукаку в Наполи, Рукаку в Шанхай
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Ответ ilhammuhametzanov35@gmail.com
Конте везде таскает Лукаку с собой, оч похоже на кумовство🤔
А где они пересекались кроме Интера?
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Ответ ZarvuR2020
А где они пересекались кроме Интера?
В Челси могли как говорят
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Ответ ZarvuR2020
А где они пересекались кроме Интера?
Нигде, но калнте клянчил купить его в Челси летом 2017, когда сдуру выгнал Косту
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А ведь прошлым летом и вовсе были разговоры про его переход в Милан и Юве
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