Лукаку может перейти в «Наполи» в случае назначения Конте. Тренер работал с форвардом в «Интере»
Ромелу Лукаку может перейти в «Наполи».
По информации La Gazzetta dello Sport, бельгиец считается фаворитом клуба на замену Виктору Осимхену.
Отмечается, что в трансфере Лукаку заинтересован Антонио Конте, который, как сообщалось ранее, близок к назначению в «Наполи» – итальянский специалист ранее работал с Ромелу в «Интере».
В сезоне-2023/24 Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды из «Челси». В составе римлян нападающий провел 32 матча в Серии А, отметившись 13 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.