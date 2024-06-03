«Севилья» хочет арендовать Фати, но может покрыть лишь 25-30% его зарплаты. Ансу может уйти из «Барсы», если Флик не будет рассчитывать на него

Теги Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Хавьер Гарсия Пимьента Футбол

Ансу Фати может перейти в «Севилью».

Клуб из Андалусии заинтересован в подписании 21-летнего вингера. Спортивный директор Виктор Орта уже связался с «Барселоной», чтобы обсудить аренду игрока, сообщает Diario Sport.

Сам Фати хочет начать предсезонку в «Барсе» и согласится уйти из клуба, если поймет, что Ханс-Дитер Флик на него не рассчитывает.

Ансу уже знает, что новый главный тренер «Севильи» Хавьер Гарсия Пимьента «безумно» хочет поработать с ним. Кроме того, за возвращение в Севилью может выступить отец игрока – семья жила там с 2008 по 2021 год.

Отмечается, что сделке может помешать финансовое положение клубов – «Севилья», как и «Барселона», испытывает трудности с соблюдением финансового фэйр-плей и может покрыть только 25-30% зарплаты Фати, что не устраивает «блауграну». Не исключено, что самому вингеру придется пойти на уступки в финансовом плане, чтобы трансфер все-таки был оформлен.

Сезон-2023/24 Ансу провел в «Брайтоне» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.

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12 комментариев
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Удачи Фати ! Конечно не особо верится , что он вернётся к лучшей форме , но надежда умирает последней !
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Сходит, перезапустит карьеру. Получится-вернут или продадут большому клубу, если не получится, такова жизнь. Даже талант и трудолюбие не дают гарантий от тяжелых травм
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Барса сейчас сама такая что на против бы арендовать пару хороших футболистов, при этом бесплатно и желательно не платить им зарплату, ну в крайнем случае 25-30% как этого хочет Севилья. Да вот только таких дураков сложно.
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Мы думали что уже достигли дна, но тут кто-то громко постучал!
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Ответ kaka10
Ливерпуль мог обязать бразила исполнять условия контракта. Смотри пример Леви или Де Лаурентиса, которые держат своих игроков. Но Ливерпуль решил за 160 млн впарить его. Не афера ли века
Продажа Коутиньо - это лучшее, что случалось с Ливерпулем. Благодаря его продаже пришли Алиссон и Ван Дейк, те самые недостающие игроки, которые помогли наконец-то Ливерпуль достичь успеха и выиграть все возможные клубные трофеи.
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