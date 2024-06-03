«Севилья» хочет арендовать Фати, но может покрыть лишь 25-30% его зарплаты. Ансу может уйти из «Барсы», если Флик не будет рассчитывать на него
Ансу Фати может перейти в «Севилью».
Клуб из Андалусии заинтересован в подписании 21-летнего вингера. Спортивный директор Виктор Орта уже связался с «Барселоной», чтобы обсудить аренду игрока, сообщает Diario Sport.
Сам Фати хочет начать предсезонку в «Барсе» и согласится уйти из клуба, если поймет, что Ханс-Дитер Флик на него не рассчитывает.
Ансу уже знает, что новый главный тренер «Севильи» Хавьер Гарсия Пимьента «безумно» хочет поработать с ним. Кроме того, за возвращение в Севилью может выступить отец игрока – семья жила там с 2008 по 2021 год.
Отмечается, что сделке может помешать финансовое положение клубов – «Севилья», как и «Барселона», испытывает трудности с соблюдением финансового фэйр-плей и может покрыть только 25-30% зарплаты Фати, что не устраивает «блауграну». Не исключено, что самому вингеру придется пойти на уступки в финансовом плане, чтобы трансфер все-таки был оформлен.
Сезон-2023/24 Ансу провел в «Брайтоне» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.