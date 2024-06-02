«Бавария» опережает «Барселону» в борьбе за Бруну. Деку одобряет трансфер, но работа над ним будет зависеть от Флика (Record)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Бруну Фернандеш Футбол

«Бавария» лидирует в борьбе за Бруну Фернандеша.

Как сообщает Record, переговоры мюнхенцев с представителями полузащитника «Манчестер Юнайтед» находятся на более продвинутой стадии, чем у «Барселоны», тоже претендующей на игрока.

Отмечается, что спортивный директор каталонцев Деку одобряет кандидатуру португальца, однако все будет зависеть от Ханси Флика, нового главного тренера, а потому пока работа над трансфером находится на паузе.

Сам Фернандеш изъявлял желание остаться в «Манчестер Юнайтед». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев
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Деку одобряет... Скорее зависит не от желаний Флика , а от финансов. Флик то может кого угодно желать, как и Деку. А по итогу аренды или свободные агенты.
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Ответ Kenny McCormik
По мне он никакого импакта не даст в созидание, при здоровых Гюндо, Де Йонг и Педри будет лавочником. Если уж решились на крупное приобретение, то нужно постараться приобрести Киммиха.
При всех проблемах МЮ, Бруну второй сезон лучший в лиге по созданным моментам, просто забивать не кому, кто-кто, но Бруну явно не будет лавочником в любом клубе явно
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+6
Очень сомнительная новость.
1. Лучший игрок Мю последних лет
2. Не однократно выражал любовь к клубу при всех проблемах
3. МЮ что бы его заменить придётся потратиться в разы больше, это просто глупо
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Ответ slavik12345
Шанс на трофеи, в МЮ они не светят. Даже в нынешней Барселоне шансов гораздо больше.
По этому сезону вроде у МЮ больше трофеев чем у Барсы и Баварии вместе взятых 😂
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Ответ Анвар
Что за бред он капитан МЮ как можно подумать что он перейдёт другой клуб ещё в Барсу
А почему бы и нет? Ему трофеи хочется выигрывать, а не мусорные кубки раз в пятилетку
+9
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А ведь тен Хаг может обменять на де Йонга, например. Он давно его хотел. Если, конечно, всех это устроит. Откуда Барселоне взять 80 млн минимум? А вот Бавария сможет найти.
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Ответ BurBon
Ну кому интересны эти немецкие чашки, там чемп одной команды. А в лч Бавария сильно всегда переоценена, да они играют в по, но не выигрывают. А сейчас тем более идти из апл в кризисную Баварию, ну только если за жирной личкой.
То ли дело вариться в МЮ"!
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а что, есть какая-то гонка?
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Ответ Under
да и денег ему вряд ли где-то больше дадут
Согласен, тем более если я не ошибаюсь у него 350к в неделю
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Ответ Зеленский
Все-таки деньги это деньги,подписка на Спотифай это подписка
Барса может пока только мечтать о таком топе, ей бы хоть Канселу выкупить
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Ответ jexOn
А ведь тен Хаг может обменять на де Йонга, например. Он давно его хотел. Если, конечно, всех это устроит. Откуда Барселоне взять 80 млн минимум? А вот Бавария сможет найти.
Еще один аргумент гнать Хаага тряпками из клуба
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Ответ therealgreenman
Комментарий удален пользователем
Больше всех зарабатывали Каземиро, Варан и Рэшфорд, больше 300к. У Бруну 240. С учетом непопадания в ЛЧ теперь еще меньше.
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Ответ BurBon
Уходить из апл в Баварию, какой в этом вообще смысл, если только за деньгами.
из Юнайтед в Баварию за деньгами?
это же не Тоттенхэм в конце концов, да и даже не Ливерпуль в плане денег
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Ответ Under
да и денег ему вряд ли где-то больше дадут
поддерживаю, ни Бавария, ни Барселона не будут переплачивать.
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Ответ slavik12345
Шанс на трофеи, в МЮ они не светят. Даже в нынешней Барселоне шансов гораздо больше.
вы футбол только на этой неделе начали смотреть?
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Ответ therealgreenman
По этому сезону вроде у МЮ больше трофеев чем у Барсы и Баварии вместе взятых 😂
Угу, ради того чтобы кубок Англии раз в 3 года выигрывать точно стоит оставаться в МЮ.
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Ответ therealgreenman
Очень сомнительная новость. 1. Лучший игрок Мю последних лет 2. Не однократно выражал любовь к клубу при всех проблемах 3. МЮ что бы его заменить придётся потратиться в разы больше, это просто глупо
да и денег ему вряд ли где-то больше дадут
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Пранк, зашедший слишком далеко
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Бавария опережает Барсу, у которой точно не хватит денег на покупку. Сам Бруно желает остаться в МЮ, но этот пустой Деку, одобряет трансфер и думает, что кому-то интересны его глупые мысли… А почему в Барсе проблемы? А потому, что в совете директоров присутствует стоматолог, занимающий возобновляемыми источниками энергии, поставщик морепродуктов, гостиничный бизнесмен, Музыкальный менеджер, Медик-хирург, продавец бытовой техники, продавец кондиционеров и электро материалов, производитель аккумуляторов для электромобилей, менеджер по недвижимости и т.д… помощником Лапорты является шут гороховый, пустое место и тень Лапорты, который только и славится популистскими высказываниями о Месси и Холланде, и тому подобное. Все эти люди достаточно уважаемые и достаточно успешные в своих отраслях, они очень богаты, но 85% из них, никакого отношения к футболу не имел и не имеет. 10 человек из 19, никогда не имел никакого отношения к футболу и к Барсе. Спортивным директором является тип, который был выгнан из Барсы за неподобающие поведения и после завершения карьеры был шестёркой великого жулика-футбольного агента Мендеша, который, скажем так, пристроил своего человека в руководстве Барсы. Тренировал команду, легенда барсы, великий футболист, но пока что не совсем состоявший тренер с соответствующим тренерским штабом, Мед. служба нулевая, ломаются игроки на ровном месте и выздоравливание занимает много времени, физ. подготовка команды никакая. Трансферная политика команды вообще никакая. Команда полна (и была полна) ненужным, дорогостоящим баластом. Договоры составляются со странными, невыгодными для клуба условиями. У команды нет боевого духа и стремление к победе..Президенты являются жуликами, из троих последних, один сидел за мошенничество, второй как не странно но, не сидит за свою тупость и полный разгром клуба, третьи вроде дёргается, но не понятно кто он такой. Захватил единоличное правление и через пару лет увидим результаты его работы. ВОПРОСЫ ЕЩЁ ЕСТЬ? Думаю вопросов нет. Не может такой менеджмент создать и держать конкурентноспособную ТОП команду…
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Надеюсь это утка, он Баварии не нужен с такой зарплатой и ценой трансфера.
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Комментарий удален пользователем
Хотелось бы видеть его в Барсе, но не думаю, что этот трансфер реален. Его уход из МЮ будет колоссальной потерей. Минимум со 100млн должны начинать диалог
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Уходить из апл в Баварию, какой в этом вообще смысл, если только за деньгами.
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эм, а его разве готовы отпустить, чтобы вообще можно было вести речь о том, что там кого опережает?
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Флик в Барсе может и хочет, вопрос с наличии денег на Фернандеша.
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Его уход - катастрофа для МЮ. Ну подпишут они игрока сопоставимого уровня сейчас.
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