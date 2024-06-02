«Бавария» опережает «Барселону» в борьбе за Бруну. Деку одобряет трансфер, но работа над ним будет зависеть от Флика (Record)

«Бавария» лидирует в борьбе за Бруну Фернандеша.

Как сообщает Record, переговоры мюнхенцев с представителями полузащитника «Манчестер Юнайтед» находятся на более продвинутой стадии, чем у «Барселоны», тоже претендующей на игрока.

Отмечается, что спортивный директор каталонцев одобряет кандидатуру португальца, однако все будет зависеть от Ханси Флика, нового главного тренера, а потому пока работа над трансфером находится на паузе.

Сам Фернандеш изъявлял желание остаться в « ». С его статистикой можно ознакомиться здесь.