«Бавария» опережает «Барселону» в борьбе за Бруну. Деку одобряет трансфер, но работа над ним будет зависеть от Флика (Record)
«Бавария» лидирует в борьбе за Бруну Фернандеша.
Как сообщает Record, переговоры мюнхенцев с представителями полузащитника «Манчестер Юнайтед» находятся на более продвинутой стадии, чем у «Барселоны», тоже претендующей на игрока.
Отмечается, что спортивный директор каталонцев Деку одобряет кандидатуру португальца, однако все будет зависеть от Ханси Флика, нового главного тренера, а потому пока работа над трансфером находится на паузе.
Сам Фернандеш изъявлял желание остаться в «Манчестер Юнайтед». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
1. Лучший игрок Мю последних лет
2. Не однократно выражал любовь к клубу при всех проблемах
3. МЮ что бы его заменить придётся потратиться в разы больше, это просто глупо
это же не Тоттенхэм в конце концов, да и даже не Ливерпуль в плане денег