«Барса» интересуется Геррой из «Валенсии». 21-летний хавбек оценивается в 20-25 млн евро

«Барселона» интересуется Хави Геррой из «Валенсии».

Как пишет Marca, спортивное руководство «блауграны» ищет футболиста, схожего по типажу с –полузащитника с акцентом на физику и оборонительные навыки. Новый главный тренер намерен играть большинство матчей с двумя опорниками.

Процесс восстановления Гави после травмы крестообразной связки займет еще некоторое время, и, хотя восстановление идет по плану, после такого серьезного повреждения потребуется несколько месяцев, чтобы игрок вернулся на свой прежний уровень.

В этой связи одной из приоритетных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно является полузащитник «Валенсии» . Руководство сине-гранатовых считает, что игрок соответствует потребностям команды. Каталонцы давно следят за 21-летним испанцем и считают, что он может стать одним из усилений команды на следующий сезон.

Стоимость игрока составляет около 20-25 миллионов евро. Проблемой может стать тяжелое финансовое положение «Барсы», которое в данный момент мешает клубу совершать какие-либо трансферные сделки. Тем не менее Герра – это игрок, за которого клуб будет бороться этим летом.

Интерес к хавбеку прошлой зимой проявлял «Наполи». Итальянский клуб продолжает следить за игроком.

В минувшем сезоне Ла Лиги Герра сыграл 36 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.